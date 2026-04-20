Acum prezintă unul dintre cele mai de succes formate de televiziune, însă prima ei apariție TV nu a fost în calitate de gazdă, ci de invitat. Gina Pistol, prezentatoarea MasterChef România, a debutat pe micile ecrane în anul 2000, în emisiunea „Noaptea târziu cu Mircea Badea și Oreste”. Descoperă în rândurile de mai jos cum a ajuns Gina să pozeze în revista Playboy, dar și cu ce se ocupa înainte să devină una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV.

Cum arăta Gina Pistol la 19 ani, când a apărut prima oară la TV, în emisiunea lui Mircea Badea și Oreste

Gina Pistol a luat, la o vârstă fragedă, o decizie care avea să-i schimbe complet parcursul. Angajată la un Xerox și la îndemnul unui prieten, Gina a participat la casting pentru a apărea în revista Playboy. Acea ședință foto a generat un lanț de evenimente datorită cărora a ajuns să prezinte câteva dintre cele mai urmărite formate TV din România.

La scurt timp de la apariția în Playboy, Gina a fost invitată în emisiunea „Noaptea târziu cu Mircea Badea și Oreste”, unde a prins microbul televiziunii. Avea părul scurt și ondulat, purta un maieu decoltat cu paiete, o fustă midi și cizme negre lucioase. Zâmbea timid, dar nu se sfia să-și spună punctul de vedere. Când Mircea Badea a adus în discuție, chiar la început, bancurile cu blonde, Gina a replicat: „Te rog frumos, fără bancuri cu blonde”.

Citește și: Cum a slăbit Gina Pistol rapid, fără diete drastice: „M-a ajutat să-mi dau un restart metabolismului, am început să slăbesc și să mă dezumflu din a cincea zi!”

„M-am transformat într-o frumoasă lebădă, nu?”

După momentul cu bancurile cu blonde, dialogul s-a mutat către copilăria Ginei, în care aceasta a povestit că obișnuia să le cânte tuturor piesa „Lie ciocârlie” a Mariei Ciobanu. Prezentatoarea a făcut și o foarte scurtă reprezentație, cu o voce sfioasă.

În continuarea conversației, Gina a mărturisit că, până la vârsta de 14 ani, s-a considerat „rățușca cea urâtă”. „Când eram mică mă consideram urâtă. Băieții nu-mi acordau încă atenție. Dar m-am transformat într-o frumoasă lebădă, nu?”, a spus ea, cu umorul pentru care este cunoscută în prezent.

Citește și: Gina Pistol vorbește despre dorința de a mai avea un copil și cât de mult a epuizat-o experiența maternității: „Nu mai aveam energie nici psihic, nici fizic”

Cum a ajuns să pozeze în revista Playboy

Apoi, Gina a dezvăluit cum a ajuns să pozeze în Playboy. „Pentru mine oferta lor a fost un compliment. M-am prezentat la casting, singurică. M-a îndemnat un prieten, Cristi Botez, căruia vreau să-i mulțumesc. Au fost foarte multe fete frumoase.”

Gina Pistol a debutat ca prezentatoare la Național TV, unde a găzduit emisiunea „Nu suntem blonde”, alături de Catrinel Sandu. Ulterior a prezentat show-ul „Campionatul suporterilor”, alături de Bogdan Talașman la Prima TV, proiect după care a apărut în mai multe producții Pro TV. Mai târziu a prezentat show-urile „Asia Express” și „Chefi la cuțite” de la Antena 1, înainte de a se întoarce la Pro TV, unde găzduiește MasterChef în prezent.

În plan personal, Gina este căsătorită cu artistul Smiley, alături de care are o fetiță, Josephine, în vârstă de 5 ani.

Foto: Capturi YouTube; Libertatea; Instagram

