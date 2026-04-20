Acum prezintă unul dintre cele mai de succes formate de televiziune, însă prima ei apariție TV nu a fost în calitate de gazdă, ci de invitat. Gina Pistol, prezentatoarea MasterChef România, a debutat pe micile ecrane în anul 2000, în emisiunea „Noaptea târziu cu Mircea Badea și Oreste”. Descoperă în rândurile de mai jos cum a ajuns Gina să pozeze în revista Playboy, dar și cu ce se ocupa înainte să devină una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV.
Gina Pistol a luat, la o vârstă fragedă, o decizie care avea să-i schimbe complet parcursul. Angajată la un Xerox și la îndemnul unui prieten, Gina a participat la casting pentru a apărea în revista Playboy. Acea ședință foto a generat un lanț de evenimente datorită cărora a ajuns să prezinte câteva dintre cele mai urmărite formate TV din România.
La scurt timp de la apariția în Playboy, Gina a fost invitată în emisiunea „Noaptea târziu cu Mircea Badea și Oreste”, unde a prins microbul televiziunii. Avea părul scurt și ondulat, purta un maieu decoltat cu paiete, o fustă midi și cizme negre lucioase. Zâmbea timid, dar nu se sfia să-și spună punctul de vedere. Când Mircea Badea a adus în discuție, chiar la început, bancurile cu blonde, Gina a replicat: „Te rog frumos, fără bancuri cu blonde”.
După momentul cu bancurile cu blonde, dialogul s-a mutat către copilăria Ginei, în care aceasta a povestit că obișnuia să le cânte tuturor piesa „Lie ciocârlie” a Mariei Ciobanu. Prezentatoarea a făcut și o foarte scurtă reprezentație, cu o voce sfioasă.
În continuarea conversației, Gina a mărturisit că, până la vârsta de 14 ani, s-a considerat „rățușca cea urâtă”. „Când eram mică mă consideram urâtă. Băieții nu-mi acordau încă atenție. Dar m-am transformat într-o frumoasă lebădă, nu?”, a spus ea, cu umorul pentru care este cunoscută în prezent.
Apoi, Gina a dezvăluit cum a ajuns să pozeze în Playboy. „Pentru mine oferta lor a fost un compliment. M-am prezentat la casting, singurică. M-a îndemnat un prieten, Cristi Botez, căruia vreau să-i mulțumesc. Au fost foarte multe fete frumoase.”
Gina Pistol a debutat ca prezentatoare la Național TV, unde a găzduit emisiunea „Nu suntem blonde”, alături de Catrinel Sandu. Ulterior a prezentat show-ul „Campionatul suporterilor”, alături de Bogdan Talașman la Prima TV, proiect după care a apărut în mai multe producții Pro TV. Mai târziu a prezentat show-urile „Asia Express” și „Chefi la cuțite” de la Antena 1, înainte de a se întoarce la Pro TV, unde găzduiește MasterChef în prezent.
În plan personal, Gina este căsătorită cu artistul Smiley, alături de care are o fetiță, Josephine, în vârstă de 5 ani.