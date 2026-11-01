Cum își cresc Antonia și Alex Velea băieții: „Am mustrări de conștiință”

Antonia și Alex Velea au doi băieți, Dominic și Akim, în vârstă de 11 și, respectiv, 9 ani. Invitați la Pro FM să-și promoveze cel mai nou single, „Ne certăm să ne împăcăm”, artiștii au vorbit despre viața lor de familia.
Antonia a povestit că fiul cel mare deja vrea mai multă independență, lucru care pe ea a întristat-o, fiind de părere că este încă mic și nu în acea etapă a adolescenței în care între părinți și copii apare deseori o prăpastie.
„M-am enervat pe Dominic. N-avea chef de noi, copilul. A fost pe la un prieten, s-au jucat. Nu avea în chef să-l mai smotocim. I-am zis: Dominic, tu ești încă un copil. Așa a început discuția și s-a enervat. S-a stricat toată atmosfera. Vezi că tu ești mic. Nu ai 18 ani”, au povestit Alex Velea și Antonia.
„După ce îi cert am mustrări de conștiință. Știu că dacă nu-i cert o să fie prea libertini. E complicat parentingul ăsta. E un carusel emoțional. Le simt pe toate, că i-am certat prea mult, că nu i-am certat suficient. Poate le creăm traume”, a mai povestit cuplul.
Antonia și Alex Velea formează un cuplu de la sfârșitul anului 2012 și s-au logodit în iulie 2021, după aproximativ 8 ani și jumătate de relație. Cu toate acestea, cei doi nu se grăbesc să-și oficializeze relația. Când au devenit un cuplu, Antonia avea deja o fetiță, Maya, acum în vârstă de 16 ani. Maya locuiește cu tatăl ei, Vincenzo Castellano, în Italia.