Cum își cresc Antonia și Alex Velea băieții: „Am mustrări de conștiință”

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Antonia și Alex Velea au dezvăluit cum își cresc cei doi băieți. Artiștii vor să fie apropiați de copiii lor și ca aceștia să aibă încredere în ei, dar nu vor nici să le ofere prea multă libertate.

Cum își cresc Antonia și Alex Velea băieții

Antonia și Alex Velea au doi băieți, Dominic și Akim, în vârstă de 11 și, respectiv, 9 ani. Invitați la Pro FM să-și promoveze cel mai nou single, „Ne certăm să ne împăcăm”, artiștii au vorbit despre viața lor de familia.

Antonia a povestit că fiul cel mare deja vrea mai multă independență, lucru care pe ea a întristat-o, fiind de părere că este încă mic și nu în acea etapă a adolescenței în care între părinți și copii apare deseori o prăpastie.

„M-am enervat pe Dominic. N-avea chef de noi, copilul. A fost pe la un prieten, s-au jucat. Nu avea în chef să-l mai smotocim. I-am zis: Dominic, tu ești încă un copil. Așa a început discuția și s-a enervat. S-a stricat toată atmosfera. Vezi că tu ești mic. Nu ai 18 ani”, au povestit Alex Velea și Antonia.

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„Am mustrări de conștiință”

În continuarea discuției, Alex Velea a mărturisit că educarea copiilor lui este o provocare pentru că nu vrea nici să le ofere băieților lui prea multă libertate și să o apuce pe un drum greșit.

„După ce îi cert am mustrări de conștiință. Știu că dacă nu-i cert o să fie prea libertini. E complicat parentingul ăsta. E un carusel emoțional. Le simt pe toate, că i-am certat prea mult, că nu i-am certat suficient. Poate le creăm traume”, a mai povestit cuplul.

Antonia și Alex Velea formează un cuplu de la sfârșitul anului 2012 și s-au logodit în iulie 2021, după aproximativ 8 ani și jumătate de relație. Cu toate acestea, cei doi nu se grăbesc să-și oficializeze relația. Când au devenit un cuplu, Antonia avea deja o fetiță, Maya, acum în vârstă de 16 ani. Maya locuiește cu tatăl ei, Vincenzo Castellano, în Italia.

Foto: Capturi YouTube

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