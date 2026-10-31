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Brigitte Nielsen, în bikini la 63 de ani. Fosta soție a lui Sylvester Stallone arată spectaculos: „Nu îmbătrânești”

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La 63 de ani, Brigitte Nielsen demonstrează că vârsta este doar un număr! Actrița din „Rocky IV” și fosta soție a lui Sylvester Stallone, a postat pe Instagram o fotografie în bikini mov, primind mii de aprecieri și mesaje de admirație din partea fanilor.

Brigitte Nielsen, în bikini la 63 de ani

La 63 de ani, Brigitte Nielsen continuă să uimească prin încrederea sa și atitudinea pozitivă față de propriul corp. Recent, fosta soție a lui Sylvester Stallone a stârnit entuziasm în rândul fanilor cu o fotografie în bikini mov, postată pe Instagram.

„Viața e mai frumoasă în bikini… totuși”, a scris actrița daneză în descrierea imaginii, în care își etalează silueta de invidiat și emană încredere.

brigitte nielsen in bikiniIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 9)

Cu un look sofisticat, o coafură pixie îngrijită și un machiaj subtil smokey eye, actrița a demonstrat încă o dată că frumusețea nu are vârstă.

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Fanii au fost încântați, iar comentariile au început să curgă: „Wow, arăți superb”, „Mereu frumoasă” sau „Nu îmbătrânești niciodată!” sunt doar câteva dintre mesajele de admirație.

Aceasta nu este prima dată când vedeta din „Rocky IV” își încântă urmăritorii cu imagini îndrăznețe.

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Cu doar o lună în urmă, ea a postat o fotografie în lenjerie intimă bej, surprinsă în oglindă, însoțită de descrierea: „Dulce ca septembrie, picantă prin natura sa. Să înceapă toamna”.

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Cum a început povestea de dragoste dintre Brigitte Nielsen și Sylvester Stallone

Cariera fulminantă a actriței a început în anii 80, când și-a făcut debutul pe marele ecran în filmul „Rocky IV” (1985), interpretând-o pe Ludmilla Drago alături de Sylvester Stallone.

Povestea lor de dragoste a început chiar pe platourile de filmare, iar în același an, cei doi s-au căsătorit. Relația lor nu a durat decât doi ani, divorțând în 1987. Cu toate acestea, în 2018, destinele lor s-au reîntâlnit pe platoul „Creed II”, un moment nostalgic pentru amândoi.

«[Căsătoria mea] cu Sylvester Stallone a fost acum atât de mult timp. Nu mă gândesc niciodată la el. Uneori am senzația că nici nu s-a întâmplat. Habar n-am ce pune la cale tipul ăla. Treci mai departe, știi? Ești atât de ocupat cu alte lucruri încât poate fi ceva de genul: «Stai, cum îl chema?»”, a declarat Brigitte Nielsen pentru People.

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Astăzi, viața sentimentală a actriței strălucește alături de soțul său, Mattia Dessì, un fost model italian cu 15 ani mai tânăr decât ea. Cei doi formează un cuplu de invidiat, iar în 2018, la 55 de ani, Brigitte Nilesen a devenit mamă pentru a cincea oară, aducând-o pe lume pe micuța Frida.

„Mă simt foarte bine în pielea mea, lucru pe care nu l-am simțit mult timp. E plăcut să ai 60 de ani și să te simți destul de mulțumită de cum arăți. Atitudinea mea în această privință este să iau lucrurile așa cum sunt. Nu pot să-mi fac mereu griji în privința aspectului meu. Vreau să trăiesc viața pe deplin în fiecare zi. Și dacă sunt total nefericită de felul în care arăt la 70 de ani, voi face ceva în privința asta”, a declarat actrița pentru publicația americană.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Brigitte Nielsen

Sursă foto: Instagram, Profimedia

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