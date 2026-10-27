Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Actorul american Alan Dysert, recunoscut la nivel internațional pentru rolul memorabil al escrocului Sean Cudahy din celebra telenovelă „All My Children”, s-a stins din viață la vârsta de 75 de ani. Artist complex, care a activat de-a lungul deceniilor ca actor, producător, muzician și mentor pentru noile generații din cinematografie, Dysert lasă în urmă o carieră de peste patru decenii dedicată scenei și televiziunii.

Un omagiu sfâșietor din partea soției

Tragicul eveniment a fost confirmat public de soția actorului, Michele, prin intermediul unui mesaj emoționant postat pe rețelele de socializare. Aceasta a subliniat legătura profundă care i-a unit și curajul de care regretatul artist a dat dovadă în fața greutăților.

„Am inima frântă în timp ce vă dau vestea că iubitul meu soț, Alan, a trecut în neființă pe 23 octombrie. Deși îmi este greu să-mi imaginez viața fără el, sunt veșnic recunoscătoare că am avut parte de ceea ce atât de mulți oameni își petrec întreaga viață căutând — dragostea vieții mele.

Alan a trăit o viață extraordinară. Mulți l-au cunoscut din anii petrecuți în All My Children, în timp ce alte mii de oameni l-au știut drept profesorul și mentorul care i-a încurajat să creadă în ei înșiși și să-și urmeze visurile”, a transmis Michele Dysert.

Deși cauza oficială a decesului nu a fost făcută publică, soția sa a menționat că actorul a înfruntat numeroase complicații medicale în ultimii ani. În volumul autobiografic „Lights, Camera, Cancer!”, publicat în 2023, Dysert vorbea deschis despre diagnosticul primit — o formă rară, agresivă și incurabilă de cancer —, dar și despre lunga serie de intervenții chirurgicale și cure de chimioterapie prin care a trecut, păstrându-și totuși optimismul.

Citeşte și: Generația de Aur, seară de neuitat la gala lui Octavian Ursulescu! Angela Similea, Mirabela Dauer, Corina Chiriac și Stela Enache, printre prezențele sclipitoare la marele eveniment

Citeşte şi: Mirabela Grădinaru a atras toate privirile la un eveniment important. Prima Doamnă a ales o ținută sobră, cu un detaliu elegant

Citeşte şi: Tavi Clonda, declarație emoționantă de dragoste pentru Gabriela Cristea, de ziua ei: „Încă avem atâtea vise de împlinit”

O carieră marcată de un rol iconic

Născut într-o familie modestă dintr-o fermă din statul Illinois, Dysert a absolvit artele televiziunii la University of Illinois. După scurte incursiuni în domeniul imobiliar și pe scena de stand-up comedy, a debutat pe micile ecrane în serialul „Soap” la sfârșitul anilor ’70, pentru ca în 1980 să obțină rolul vieții sale în producția-fenomen „All My Children”.

Timp de un deceniu și de-a lungul a 79 de episoade, Dysert i-a dat viață carismaticului Sean Cudahy, personaj care i-a adus aprecieri unanime din partea criticilor și a publicului. În cadrul unui interviu acordat la începutul anilor ’80, actorul își descria personajul cu un entuziasm debordant: „Scenele mele sunt mai bine scrise decât materialele difuzate la televiziune în prime time. Este un rol atât de distractiv! Îl ador.”

Ecoul lăsat în comunitatea artistică

Vestea dispariției sale a stârnit un val de tristețe printre colegii de breaslă și numeroșii studenți pe care i-a îndrumat în școlile de actorie. Impresara sa de lungă durată, Melinda Eisnagule, a vorbit despre amprenta profundă pe care artistul a lăsat-o asupra celor din jur.

„Moartea sa este o pierdere imensă pentru comunitatea noastră și pentru întreaga breaslă a actorilor. A atins atât de multe vieți și a făcut această industrie și lumea întreagă un loc mai bun în fiecare zi, prin energia sa pozitivă și bunătatea lui”, a declarat Melinda Eisnagule.

Înainte de a se stinge, Alan Dysert a lăsat scris în autobiografia sa că își dorește ca cei apropiați să nu îi plângă sfârșitul, ci să celebreze viața și bucuria pe care le-a împărtășit cu lumea, un principiu pe care familia și admiratorii săi îl duc acum mai departe.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News