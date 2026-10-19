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Doliu în lumea artistică din România. Actorul Sergiu Aliuș, unul dintre cei mai apreciați și longevivi artiști ai Teatrului „Andrei Mureșanu” din Sfântu Gheorghe, s-a stins din viață sâmbătă, 17 octombrie 2026, la vârsta de 65 de ani. Dispariția sa lasă în urmă o carieră impresionantă, zeci de roluri memorabile și o amprentă de neșters în inimile tuturor celor care au avut ocazia să îl cunoască sau să îl urmărească pe scenă.

Rămas-bun îndurerat de la scena din Sfântu Gheorghe

Anunțul trist a fost făcut de reprezentanții Teatrului „Andrei Mureșanu”, instituție de care Sergiu Aliuș și-a legat întreaga activitate profesională timp de decenii. Născut pe 10 mai 1961 la Constanța, actorul s-a stabilit în județul Covasna, unde a devenit un pilon al comunității teatrale locale, punându-și amprenta nu doar pe spectacolele instituției, ci și pe formarea tinerilor actori aflați la început de drum. Collegetul său artistic a transmis un mesaj plin de emoție și durere.

„Cu inimile îndurerate, ne luăm rămas-bun de la colegul și prietenul nostru drag, Sergiu Aliuș (1961–2026)”, au transmis reprezentanții teatrului.

Un sprijin neprețuit pentru tinerii artiști și omul din spatele cortinei

Pentru colegii din breaslă, Sergiu Aliuș a însemnat mult mai mult decât un simplu interpret de excepție. A fost partenerul de scenă de la fiecare repetiție, omul care împărțea emoțiile fiecărei premiere și cel care oferea o mână de ajutor în momentele dificile ale vieții artistice. Trecerea sa în neființă lasă un gol imposibil de umplut în cadrul colectivului din Sfântu Gheorghe.

„Ne este greu să ne imaginăm că nu va mai fi printre noi. Îți mulțumim pentru tot, Sergiu. Ne vei lipsi enorm!”, au adăugat reprezentanții instituției de cultură.

Moștenirea emoționantă lăsată de regretatul actor

Pe lângă spectacolele și personajele la care a dat viață, Sergiu Aliuș a lăsat în urmă și mesaje pline de căldură pe care le nota adesea în spațiul virtual. Unul dintre ultimele sale gânduri publicat pe pagina sa personală de Facebook a rămas ca un testament spiritual și ca un îndemn sincer la bunătate și empatie.

„Prieteni! Ce-ar fi să vorbim doar despre iubire? Vă iubesc, Sergiu Aliuș”, scria regretatul actor pe rețelele de socializare.

Pasionații de teatru, colegii și toți cei care l-au îndrăgit își vor putea lua rămas-bun în zilele următoare, reprezentanții Teatrului „Andrei Mureșanu” urmând să comunice detaliile privind data și locul unde va avea loc ceremonia de înmormântare.

Foto – Facebook

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