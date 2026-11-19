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Actorul Larry Poindexter, cunoscut pentru rolurile din seriale precum Days of Our Lives și General Hospital, a murit pe 18 noiembrie, la 66 de ani, după ce a fost lovit de o mașină în Studio City, California.

Larry Poindexter a murit la 66 ani

Actorul Larry Poindexter, cunoscut pentru rolurile sale din serialele de succes ”Days of Our Lives” și ”General Hospital”, s-a stins din viață pe 18 noiembrie, la vârsta de 66 de ani.

Potrivit EW.com, actorul a murit la câteva zile după ce a fost lovit de o mașină în timp ce traversa strada în Studio City, California. Deși era internat în spital și urma să fie operat pentru coastele fracturate, acesta a încetat din viață.

Născut în Dallas, în 1959, Larry Poindexter a crescut într-o familie de artiști. Tatăl său, H.R. Poindexter, era un designer de lumini și decoruri premiat cu Tony, iar mama sa, Sue Ann Erdman, o cântăreață de operă.

Prima sa apariție pe scenă a avut loc la Dallas Summer Musicals, locul unde părinții săi s-au cunoscut. De aici a început o carieră de succes, cu un debut pe micile ecrane în 1982, într-un episod al serialului ”A New Day in Eden”, urmat de primul său rol într-un film de televiziune, ”Thursday’s Child” (1983), alături de Rob Lowe și Gena Rowlands.

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Cine a fost Larry Poindexter

Drumul său către actorie a început aproape accidental.

„Tocmai ieșisem din cameră, când ușa s-a deschis brusc și ea a venit spre mine, întrebând: «Ești actor?» Am răspuns: «Da». Două săptămâni mai târziu am fost la audiție pentru un rol în filmul la care lucram ca asistent de producție – și l-am primit!”, a povestit actorul pe site-ul său.

Larry Poindexter a cucerit publicul cu roluri memorabile în seriale de televiziune. În 1984, a apărut în „Days of Our Lives”, interpretându-l pe Ben Welch în opt episoade. Cariera sa a înflorit în anii ’80 și ’90, cu prezențe în seriale populare precum ”Happy Days”, ”CHiPs”, ”Growing Pains”, „Santa Barbara” și ”Friends”. În 2005, a avut o apariție notabilă ca Dr. Asher Thomas în 12 episoade din „General Hospital”.

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Viața actorului, dincolo de ecran

Pe lângă cariera de actor, Larry Poindexter a excelat și pe scenă, jucând în spectacole precum ”Fatherland”, ”In the Valley of the Shadow” și ”Tender Is the Night”. Mai mult decât atât, a fost unul dintre producătorii musicalului de pe Broadway ”The Cher Show”, care a câștigat două premii Tony în 2019.

Muzica a fost o altă pasiune a actorului. Ca solist al trupei de alt-country The High Lonesome, Poindexter a lansat albumul „Feel Free To Do So” în 1995, arătând o altă latură a talentului său artistic.

Larry Poindexter lasă în urmă o moștenire artistică impresionantă și o familie iubitoare. Este supraviețuit de soția sa, Carol Kritzer, care este director de casting, și de cei doi fii gemeni ai lor.

Sursă foto: Profimedia

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