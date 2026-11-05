Tudorel Filimon, despre greutățile și veniturile de după pensionare: „E mai greu de vorbit despre acest subiect!” Câți bani primește lunar

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Tudorel Filimon, îndrăgitul actor care i-a dat viață emblematicului personaj „Nea Popa” din serialul de succes „La Bloc”, a vorbit deschis despre viața sa de pensionar și despre veniturile pe care le încasează după mai bine de patru decenii dedicate scenei. Ajuns la vârsta de 73 de ani, artistul a depășit o perioadă dificilă din punct de vedere al sănătății și continuă să își mențină echilibrul alături de soția sa.

Adevărul despre pensia încasată după 42 de ani de muncă

Invitat în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”, actorul a adus clarificări cu privire la veniturile sale lunare, explicând că suma pe care o primește de la stat este una calculată strict pe baza anilor în care a lucrat exclusiv cu forme legale. Tudorel Filimon a mărturisit că duce un trai decent și modest într-un apartament situat în centrul Capitalei.

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„E mai greu de vorbit despre acest subiect. Vedeți, ea nu e nici rea, nici bună. Nu aș vrea să fie interpretată negativ de colegi, nu am o pensie atât de mare încât… Am o pensie normală, deoarece am muncit 42 de ani cu carte de muncă. În 1976 am fost repartizat la Teatrul de Stat din Turda, pe atunci erau repartiții guvernamentale, avea toată lumea de muncă, și, din acel moment, tot ce am făcut în meseria mea, am făcut cu forme legale” – a spus actorul, potrivit wowbiz.ro.

Adaptarea la ritmul de pensionar și schimbările din viața de zi cu zi

Artistul recunoaște că trecerea la statutul de pensionar și renunțarea la ritmul alert de altădată nu au fost pași ușori. Obișnuit cu o dinamică continuă, Tudorel Filimon a fost nevoit să își reducă din activități și să își creeze un program mult mai liniștit, adaptat noilor sale nevoi.

„Am ieșit la pensie și mi-am creat și un ritm așa al meu, in sensul că nu mai alerg. Nu că nu mai alerg eu fizic, că nu îmi place să alerg oricum, de ce să mânii pe Dumnezeu, dar nu mă mai duc în toate locurile întruna, așa cum era în trecut, gata, nu mai fac asta… Am fost într-o continuă mișcare în viața asta de actor” – a mai spus Tudorel Filimon.

Motivul pentru care refuză să părăsească definitiv scena

Deși se confruntă cu probleme de sănătate care i-au marcat ultimii ani, Tudorel Filimon nu poate sta departe de luminile reflectoarelor. Pentru el, simplul rol de spectator este mult prea dificil de acceptat, motiv pentru care continuă să urce pe scenă și să facă turnee, inclusiv pentru comunitățile de români din diaspora.

„Când am ieșit la pensie, mi-a fost foarte greu, și acum îmi e greu să mă duc doar să văd un spectacol, …e prea dificil de privit de pe margine. De aceea, nici nu am încetat să urc pe scenă și să joc în anumite piese. E bine să plec de acasă, am o anumită lume la teatru, mai vorbesc cu un coleg, cu o colegă, trebuie să le ai și pe astea. Mă simt bine când mă văd cu colegii. Uite, acum joc într-un spectacol, se numește ‘Prins în plasă’, în regia lui Dan Tudor, spectacol cu care voi pleca în Irlanda, într-un turneu la comunitatea noastră de acolo, apoi joc în ‘Mătrăguna’ a lui ‘Machiavelli’. Sunt încă în fața oamenilor” – a continuat actorul.

Foto – Facebook

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