Ana Maria Bărbosu, suspendată doi ani de TAS după trei abateri de localizare. Cum este afectată participarea la Jocurile Olimpice din 2028

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Gimnasta Ana Maria Bărbosu a fost suspendată pentru o perioadă de doi ani de către Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS). Decizia vine după ce sportiva a încălcat regulile legate de disponibilitatea pentru controalele antidoping, adunând trei abateri într-un interval de 12 luni.

Ana Maria Bărbosu, suspendată doi ani de TAS

Problemele au apărut în perioada septembrie – decembrie 2025. Conform regulamentelor internaționale, sportivii de performanță sunt obligați să anunțe o adresă exactă și o fereastră zilnică de 60 de minute în care pot fi găsiți pentru teste neanunțate. Deoarece agenții antidoping nu au găsit-o la locațiile declarate de trei ori, cazul a ajuns pe masa judecătorilor de la Lausanne.

Sancțiunea dictată de TAS se aplică retroactiv, începând cu 5 mai 2026, data la care sportiva fusese deja suspendată provizoriu. Asta înseamnă că interdicția va expira pe 4 mai 2028, iar Ana Maria Bărbosu va avea dreptul să concureze din nou începând cu 5 mai 2028. Judecătorul a mai stabilit că rezultatele obținute de româncă începând cu decembrie 2025 nu vor fi anulate.

Citește și: Cosmina Păsărin revine la Pro TV: „E unul dintre acele lucruri pe care nu-ți imaginezi că o să le mai trăiești”

Citește și: Cine este Oana Pleșan. De la televiziune și secretele înghețatei artizanale din Bologna, la povestea de iubire cu Alexandru Rafila

Explicațiie gimnastei

Gimnasta a explicat anterior că nu a fost vorba de vreo tentativă de a ocoli regulile, ci de o problemă de organizare apărută după mutarea în Statele Unite ale Americii.

„Ce s-a întâmplat este… dezordinea acomodării mele în America. Adresele clar au fost mult mai greu de înţeles şi de pus. Am fost testată oricum deja de două ori de când sunt în America, adică lucrurile sunt clarificate. Când vine vorba despre locaţia mea şi unde stau, lucrurile acestea se schimbă extrem de repede şi periodic şi este foarte greu de urmărit tot timpul pentru că eu trebuie să-mi completez locaţia unde dorm, unde mă antrenez, unde mă deplasez în fiecare zi, tot anul.”, preciza sportiva, relatează GSP.

În urma acestei decizii, Ana Maria Bărbosu va pierde etapele de Cupă Mondială din 2026 și 2027, precum și Campionatele Europene din 2027. Deși suspendarea se încheie chiar în anul olimpic, revenirea pe 5 mai 2028 îi lasă la dispoziție doar două luni până la startul Jocurilor Olimpice de la Los Angeles. Rămâne de văzut dacă timpul va fi suficient pentru a prinde baremul de calificare, totul depinzând de criteriile specifice și de forma sportivă.

Citește și: Cristina Bâtlan s-a căsătorit cu partenerul ei, Traian, la 53 de ani. Gestul bărbatului care a atras atenția la Starea Civilă

Citește și: Claudia Pătrășcanu, un nou mesaj dur pentru Gabi Bădălău: „De cinci luni trăiesc durerea unei mame care nu își poate strânge copilul în brațe”

Reacția lui Mihai Covaliu, președintele COSR

Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, a reacționat după aflarea verdictului, subliniind importanța respectării procedurilor:

„Respectăm deciziile instanțelor sportive internaționale și principiile care stau la baza luptei împotriva dopajului. Sportul de performanță înseamnă nu doar rezultate, ci și responsabilitate, disciplină și respectarea strictă a regulamentelor. Aceste obligații sunt aceleași pentru toți sportivii, indiferent de nume, palmares sau notorietate. Este esențial ca fiecare sportiv să își cunoască și să își asume responsabilitățile, iar federațiile și structurile de specialitate să asigure permanent informarea și educarea în domeniul antidoping. Credibilitatea sportului se construiește prin respectarea regulilor, nu prin excepții. Comitetul Olimpic și Sportiv Român susține aplicarea unitară a regulamentelor și principiul tratamentului egal pentru toți sportivii” a transmis Mihai Covaliu, președinte COSR.

În motivarea oficială, instanța sportivă a arătat cum a judecat această speță:

„Divizia Antidoping a Tribunalului de Arbitraj Sportiv (CAS ADD) a admis parțial cererea Federației Internaționale de Gimnastică (World Gymnastics) privind inițierea unei proceduri disciplinare împotriva gimnastei Ana Maria Bărbosu (România), în legătură cu trei încălcări ale obligațiilor privind furnizarea informațiilor de localizare necesare efectuării controalelor antidoping. S-a constatat că Ana Maria Bărbosu a comis o încălcare a regulamentului antidoping (ADRV), fiind sancționată cu o perioadă de suspendare de doi ani, începând cu data de 5 mai 2026, data la care a intrat în vigoare suspendarea sa provizorie. În primăvara anului 2026, ITA a informat-o pe Ana Maria Bărbosu cu privire la comiterea unei încălcări a regulamentului antidoping, după ce în cazul acesteia au fost înregistrate trei încălcări ale obligațiilor privind furnizarea informațiilor de localizare, în perioada septembrie-decembrie 2025, respectiv într-un interval de 12 luni. Sportiva a fost notificată cu privire la sancțiunea standard aplicabilă, respectiv o perioadă de suspendare de doi ani, și suspendată provizoriu începând cu 5 mai 2026. Ana Maria Bărbosu a comunicat ITA că nu este de acord cu consecințele propuse și a solicitat organizarea unei audieri în fața Diviziei Antidoping a Tribunalului de Arbitraj Sportiv (CAS ADD). Audierea a avut loc la data de 20 august 2026, când un judecător unic a ascultat argumentele ambelor părți. Acesta a considerat că cele trei încălcări ale obligațiilor privind furnizarea informațiilor de localizare au fost înregistrate în mod corect în cazul sportivei, în decursul unui interval de 12 luni, fapt care constituie o încălcare a regulamentului antidoping. În consecință, Ana Maria Bărbosu a fost sancționată cu o perioadă de suspendare de doi ani, din care se scade perioada de suspendare provizorie deja executată. Cu toate acestea, judecătorul a stabilit că toate rezultatele sportive obținute de Ana Maria Bărbosu începând din decembrie 2025 nu vor fi descalificate”, este verdictul dat de TAS.

Hotărârea nu este neapărat finală, ea putând fi atacată la Divizia de Apel a TAS.

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News