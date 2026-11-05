Claudia Pătrășcanu, un nou mesaj dur pentru Gabi Bădălău: „De cinci luni trăiesc durerea unei mame care nu își poate strânge copilul în brațe”

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Scandalul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău este departe de a se încheia. După ce s-au întâlnit recent la tribunalul din Constanța, cântăreața a răbufnit pe rețelele de socializare și a vorbit deschis despre necazul prin care trece. Aceasta susține că de aproape cinci luni nu și-a mai putut strânge în brațe băiatul cel mic, pe Nicolas, în vârstă de 9 ani.

Claudia Pătrășcanu, mesaj dur pentru Gabi Bădălău

Claudia Pătrășcanu a făcut o comparație directă între legătura strânsă pe care fostul partener, Gabi Bădălău, o are cu propria mamă și situația în care a ajuns copilul lor.

„La o vârstă la care un bărbat ar trebui să își poată gestiona singur viața, tu alegi în continuare protecția și grija mamei tale. Și atunci te întreb: dacă tu, la 40 de ani, nu te poți desprinde de mama ta, cum poți considera că un copil de numai 9 ani poate trăi firesc departe de a lui? Tu ai parte de îmbrățișările mamei tale. Dar Nicolas? Cine îi dă înapoi serile în care nu a putut să mă îmbrățișeze, diminețile alături de fratele lui, momentele în care ar fi vrut să fie acasă? De cinci luni trăiesc durerea unei mame care nu își poate strânge copilul în brațe, așa cum o făcea înainte”, a transmis artista pe pagina sa de Instagram.

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Artista susține că Nicolas vrea să vină acasă, dar nu e lăsat

Pe lângă faptul că nu își poate aduce copilul acasă, Claudia Pătrășcanu a povestit și despre un moment care a durut-o foarte mult, petrecut pe 6 octombrie, de ziua ei de naștere. Ea susține că tatăl copiilor a avut o măsură dublă când a venit vorba despre aniversările de familie.

„Și îți amintesc ceva: ai considerat important ca Gabriel să fie prezent la aniversarea mamei tale. Dar pe 6 octombrie, de ziua mea, nu l-ai lăsat să suflăm împreună în lumânările de pe tort”, a mai scris Claudia Pătrășcanu în mediul online.

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Cântăreața afirmă că micuțul Nicolas și-a exprimat de nenumărate ori dorința de a reveni acasă, la Constanța, pentru a fi alături de ea și de fratele său. Cu toate acestea, ea simte că tatăl intervine mereu și nu îi oferă deloc intimitate atunci când încearcă să ia legătura cu copilul.

„La fiecare încercare de a petrece timp cu el, insiști să fii prezent. Fie fizic, fie prin telefon. Simt că stai permanent ca un gardian în spatele copilului nostru, supraveghind până și momentele în care ar trebui să fim doar mamă și fiu (…) Nicolas și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a veni acasă, de a mânca împreună, de a petrece timp cu mine și cu fratele lui. Și, totuși, atunci când ești prezent, eu observ că atitudinea și răspunsurile lui se schimbă”, a mai spus Claudia Pătrășcanu.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Claudia Pătrășcanu și copiii ei

Sursă foto: Instagram

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