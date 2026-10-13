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Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu, scandal în fața școlii. Ce propunere i-a făcut afaceristul fostei soții: „Îți pun la dispoziție șofer, bonă și tot sprijinul necesar”

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.  Actualizat 13.10.2026, 17:06
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Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu s-au întâlnit în fața școlii fiului lor, Nicolas, unde un adevărat scandal a izbucnit. În timp ce artista își aștepta băiatul cu uniforma, ghiozdanul pregătit și pachetul, afaceristul i-a propus copilului să nu intre la ore, ci să meargă în schimb la un restaurant. Cei doi și-au aruncat cuvinte dure, însă la scurt timp Bădălău a revenit cu un apel public prin ce îi cerea fostei sale soții să se mute în București pentru bunăstarea copiilor.

Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu, scandal în fața școlii

Claudia Pătrășcanu și-a așteptat mezinul cu ghiozdanul pregătit și cu pachețelul pentru școală, însă Nicolas, care a venit însoțit de tatăl lui, a refuzat să intre la ore. Mai mult, acesta a acceptat oferta lui Gabi Bădălău de a merge la un restaurant, în locul școlii. Acest lucru a înfuriat-o pe artistă, care a povestit totul în mediul online.

„Un ghiozdan pregătit, un copil care nu a rămas la școală… Astăzi, Nicolas a fost trezit la ora 5 dimineața din Bolintin Vale și adus la școală doar pentru a comunica conducerii că nu dorește să rămână la cursuri. De când un copil de 9 ani hotărăște dacă mai merge sau nu la școală? De când un părinte își transferă responsabilitățile asupra unui copil, în loc să-l îndrume și să-i protejeze educația?”, a scris Claudia Pătrășcanu pe pagina sa de Instagram.

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Deși spera ca băiatul să meargă la ore și să se reîntâlnească cu fratele lui mai mare, lucrurile nu au stat deloc așa.

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„L-am așteptat cu ghiozdanul, uniforma și mâncarea pregătite cu dor mare și nerăbdare să-l revăd… sperând că își va revedea colegii și fratele. Consider că aceste strategii repetate ale tatălui demonstrează o lipsă gravă de responsabilitate și de conștientizare a nevoilor unui copil de numai 9 ani. Ce fel de educație poate oferi un părinte care, în loc să-și încurajeze copilul să meargă la școală, îi permite să abandoneze rutina educațională și îl implică în asemenea situații?”, a adăugat ea.

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău, schimb de replici la poarta școlii

Claudia Pătrășcanu spune că Nicolas ar fi vrut să intre la ore, însă tatăl lui, în loc să susțină acest lucru, l-a convins să meargă la masă.

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„Pentru o clipă, când i-am spus că poate rămâne la ore și că îl va revedea pe Gabriel, Nicolas a avut un moment în care a spus că vrea să rămână. În acel moment, tatăl l-a luat de mână și i-a propus să plece la restaurant. La restaurant, în timpul orelor de școală?! Ce fel de educație îi oferim unui copil dacă o ieșire la restaurant ajunge să înlocuiască orele de școală?”, a afirmat artista.

Deși spune că a încercat să poarte o discuție cu fostul ei soț, acesta a început să filmeze totul în fața copilului.

„Când i-am spus că locul copilului este la cursuri, tatăl a început să filmeze și să spună, în fața lui Nicolas: «Ce faci, mă bați?», deși eu încercam să vorbesc cu Nicolas. Mi se pare profund îngrijorător ca un copil să asiste la asemenea scene, în loc să fie ajutat să revină liniștit la școală. Ce exemplu oferim unui copil atunci când responsabilitatea educației este înlocuită cu asemenea comportamente?”, a adăugat Claudia Pătrășcanu.

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Artista face un apel către instituțiile statului

În postarea sa, Claudia Pătrășcanu a făcut și un apel la instituțiile statului pentru a readuce copilul în băncile școlii.

„Întreb instituțiile competente: cine intervine pentru un copil care continuă să lipsească de la școală, deși există o hotărâre judecătorească executorie privind frecventarea cursurilor? Nu este suficient să aduci un copil până la poarta școlii. Responsabilitatea unui părinte este să-i asigure efectiv educația! Iar la sfârșitul acestei zile, pe un scaun au rămas doar ghiozdanul și gentuța cu mâncare pregătite de mine. Un ghiozdan fără copilul care ar fi trebuit să-l poarte. O copilărie care nu poate fi pusă pe pauză”, a încheiat artista.

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Gabă Bădălău, ofertă pentru Claudia Pătrășcanu

După scandalul din fața școlii, Gabi Bădălău a revenit în mediul online, unde a făcut un apel public la Claudia Pătrășcanu. Acesta i-a propus artistei să se mute în București alături de cei doi copii ai lor, iar el se va ocupa de toate cheltuielile.

„Astăzi vreau să-i fac Claudiei un apel public, din suflet, nu din orgoliu. Claudia, te rog, hai să încheiem acest conflict și să le oferim copiilor noștri liniștea pe care o merită! Ai deja o locuință în București, cumpărată de mine. Sunt dispus să contribui financiar pentru a o schimba cu una mai bună. Plătesc integral școlile copiilor, îți pun la dispoziție șofer, bonă și tot sprijinul necesar”, a spus omul de afaceri pe Instagram.

Acesta a subliniat faptul că nu încearcă să își îndepărteze copiii de propria mamă, ci își dorește să crească într-o familie, având aproape ambii părinți.

„Te rog să accepți să vii la București, pentru ca băieții noștri să crească aproape de amândoi părinții. Să îi ducem la școală, să îi luăm, să mergem la meciurile lor și să fim amândoi prezenți în viața lor. Nu vreau să iau copiii de lângă mama lor. Vreau doar să nu mai fie nevoiți să trăiască departe de unul dintre părinți”, a adăugat Gabi Bădălău.

Gabi Bădălău, mesaj pentru urmăritorii de pe rețelele sociale

În cadrul aceluiași mesaj, Gabi Bădălău a transmis un mesaj urmăritorilor săi de pe rețelele socializare, pe care i-a rugat să nu o critice sau judece pe Claudia Pătrășcanu.

„Vă rog și pe voi, cei care mi-ați trimis atâtea mesaje de încurajare, să ne ajutați cu un gând bun și cu o rugăciune. Nu vreau ca nimeni să o judece pe mama copiilor mei. Claudia, nu putem recupera cei șapte ani care au trecut, dar putem face ca următorii ani să fie cei mai frumoși din copilăria băieților noștri. La final, copiii nu își vor aminti câte procese am câștigat sau câți bani am cheltuit. Își vor aminti dacă mama și tata le-au fost alături”, a încheiat Gabi Bădălău.

Sursă foto: Instagram

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