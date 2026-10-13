Mesajul transmis de Nicoleta Luciu după 14 ani de căsnicie cu Zsolt Csergo: „Unii bărbați au femei fericite lângă ei, alții…”

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Nicoleta Luciu și Zsolt Csergo formează un cuplu discret din anul 2005. În ultimii ani, despre cei doi s-a speculat în repetate rânduri că ar fi la un pas de divorț. Recent, fosta actriță a transmis un mesaj care i-a pus pe admiratorii ei pe gânduri.

Mesajul transmis de Nicoleta Luciu după 14 ani de căsnicie cu Zsolt Csergo

După 14 ani de căsnicie alături de Zsolt Csergo și patru copii, Nicoleta Luciu continuă să păstreze discreția privind viața personală. Deși au existat numeroase speculații despre posibile probleme în cuplu, vedeta a demontat zvonurile cu eleganță și optimism, declarând că relația lor este solidă.

În urmă cu mai mulți ani, Nicoleta a ales să părăsească lumina reflectoarelor pentru a se dedica familiei, mutându-se la Miercurea-Ciuc. Acum că toți copiii ei sunt adolescenți, fosta actriță a decis să revină în atenția publicului și găzduiește din vara anului 2025 podcastul „MOM by Nicoleta Luciu”.

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„Unii bărbați au femei fericite lângă ei, alții puternice…”

Recent, Nicoleta a împărtășit un mesaj despre relații, mesaj care i-a pus pe admiratorii ei pe gânduri. „Unii bărbați au femei fericite lângă ei, alții puternice…”, a transmis. Declarația a stârnit numeroase reacții, cu toate că vedeta a subliniat în repetate rânduri că între ea și soțul său nu există probleme. „Dacă e să ne luăm după presă, am divorțat de cel puțin 20 de ori. Nu trecem prin niciun episod mai puțin plăcut. Trecem printr-un episod frumos pentru mine, pentru că e o etapă a vieții mele pe care am început-o de curând”, a spus ea la Știrile Antena Stars.

Un alt subiect care a ridicat semne de întrebare a fost absența verighetei din aparițiile sale publice. Nicoleta a explicat simplu: „În general, verighetele le punem la evenimente foarte importante, Revelioane, nunți, botezuri, pentru că în viața de zi cu zi nu port bijuterii. Eu gătesc în fiecare zi, ar trebui să scot bijuteriile de pe mână. Eu cred că o relație nu stă în purtarea unui inel, cred că relația în sine merge frumos în momentul în care există comunicare”.

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Nicoleta Luciu și Zsolt Csergo au fost realmente la un pas de divorț în anul 2013

Nicoleta Luciu și Zsolt Csergo au fost realmente la un pas de divorț în anul 2013, după ce afaceristul a înșelat-o pe actriță cu antrenoare de Kangoo Jumps Kinga Sebestyen. La vremea aceea, pentru binele celor patru copii ai lor, Nicoleta i-a oferit lui Zsolt o a doua șansă.

Nicoleta și că soțul ei au patru copii, fiul cel mare, Zsolt Junior, și tripleții Kim, Kevin și Karoly, care sunt cei mai mari susținători ai ei în această nouă etapă.

Foto: Instagram; Libertatea.ro

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