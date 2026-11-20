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Marian Pavel de la Mireasa, sezonul 3, formează un nou cuplu după despărțirea de fosta iubită, cu o femeie cu nouă ani mai tânără decât el. Cei doi sunt împreună de patru luni, iar artistul a recunoscut că îi aprecia postările actualei de când era cu fosta.

Marian Pavel de la Mireasa, sezonul 3, are o nouă iubită cu nouă ani mai tânără

Marian Pavel de la la Mireasa, sezonul 3, este de patru luni într-o nouă relație, după despărțirea de fosta parteneră. Cântărețul trăiește o poveste de iubire alături de o tânără cu nouă ani mai mică decât el, diferență de vârstă pe care o consideră o binecuvântare, nu un obstacol. „E mai tânără decât mine cu nouă ani și parcă mă întinerește. (…) Mă scoate din orice stare și nu mi se pare că e ceva mult”, a declarat el, citat de Spynews.

Marian și-a cunoscut actuala iubită prin intermediul unui coleg din formația sa. Povestea lor a început în mod neașteptat, când tânăra l-a văzut pentru prima dată la o filmare pentru o reclamă. Curioasă, l-a căutat pe rețelele sociale, doar pentru a descoperi că acesta era într-o altă relație la acea vreme. Totuși, chiar și atunci, Marian recunoaște că nu a putut să nu aprecieze farmecul ei.

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„Eu, între timp, i-am mai dat like-uri, recunosc, i-am dat aprecieri, i-am mai răspuns la un story cu: «Ce frumoasă ești!», dar cam atât. Asta a fost atunci, dar atât”, a mai povestit Marian, la Spynews TV Live.

Când relația lui anterioară a ajuns la final, artistul a început să vorbească mai des cu actuala parteneră. „Am terminat o relație și atunci, la scurt timp, am zis să continuăm să vorbim. (…) A fost o relație cu năbădăi, noi am fost din 2014 (n.r. cu fosta iubită), dar ne-am despărțit, după am fost la Mireasa, ne-am despărțit, am fost cu persoana cu care am fost înainte și acum sunt cu ea. Acum e cel mai simplu cu ea”, a mai povestit Marian.

Foto: Instagram

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