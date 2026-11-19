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Theo Rose răspunde criticilor după spectacolul „Acorduri Ample” de la Sala Palatului, în urma căruia a fost acuzată de glorificarea comunismului. Artista susține că mesajul spectacolului, dimpotrivă, condamnă dictatura și sacrificiile făcute pentru libertate.

Theo Rose, prima reacție după ce a fost acuzată că a glorificat comunismul la concertul ei, „Acorduri ample”

Un moment din spectacolul „Acorduri Ample” al artistei Theo Rose, desfășurat recent la Sala Palatului, a stârnit un val de controverse și dezbateri intense pe rețelele sociale. La finalul evenimentului, copii îmbrăcați în uniforme de pionieri au urcat pe scenă cu flori în mâini, interpretând melodia „Noi în anul 2000”. Acest fragment de două minute a devenit viral, generând acuzații de glorificare a comunismului, dar și opinii contrare care susțin că mesajul este, de fapt, o condamnare puternică a regimului comunist. Subiectul a fost intens dezbătut și în spațiul public.

Contactată de Edupedu.ro, Theo Rose a decis să răspundă criticilor, explicând intenția din spatele acestui moment artistic. „Sunt împotriva oricărui regim care îi ia omului libertatea, demnitatea și dreptul de a gândi și de a se exprima. Eu trăiesc astăzi dintr-o libertate pentru care alții au plătit cu viața. Nu am cum să fiu nostalgică după regimul care le-a luat-o”, a declarat artista, pentru sursa citată.

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„Copiii cântă despre viitor, în timp ce în spatele lor vedem prețul plătit pentru ca acel viitor să poată exista”

Scena în cauză a fost comentată intens după ce Germina Nagâț, membră a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), a publicat un fragment al momentului pe rețelele sociale. În postarea sa, Nagâț a criticat scena, afirmând că „libertatea de expresie nu poate servi ca justificare a propagandei în favoarea dictaturii comuniste”. Tot ea a transmis că uniformele de pionier purtate de copii, în viziunea sa, evocă loialitatea forțată față de regimul comunist.

Cu toate acestea, Theo Rose a explicat că fragmentul trebuie analizat în contextul întregului spectacol, care a fost conceput ca o poveste complexă. „Niște copii îmbrăcați în pionieri intră pe scenă cu flori în mâini și cântă «Noi în anul 2000». În spatele lor sunt proiectate imagini de la Revoluție și numele oamenilor care au murit pentru libertatea noastră. În același timp, personajul Ceaușescu este scos din scenă de către personajul securist. Mi se pare unul dintre cele mai puternice contraste din spectacol. Copiii cântă despre viitor, în timp ce în spatele lor vedem prețul plătit pentru ca acel viitor să poată exista. Nu sunt acolo ca să glorifice comunismul. Sunt acolo ca să reprezinte o generație care avea să trăiască sfârșitul lui”, a explicat artista.

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„Cred că e o diferență foarte mare între un mesaj ambiguu și un mesaj căruia i se elimină contextul”

Theo Rose a subliniat că interpretarea unui fragment scos din context poate denatura complet mesajul inițial. „Cred că e o diferență foarte mare între un mesaj ambiguu și un mesaj căruia i se elimină contextul. Dacă dintr-un film despre Holocaust decupezi o scenă în care niște oameni dansează, nu înseamnă că filmul glorifică nazismul. Spectacolul are o construcție dramaturgică. Scenele comunică între ele, se completează și capătă sens împreună. Dacă extragi câteva secunde, poți obține aproape orice interpretare dorești”, a mai spus ea, subliniind importanța unei analize complete a producției artistice.

Artista a dorit, de asemenea, să atragă atenția asupra modului în care regimul comunist a influențat copilăria unei generații întregi. „Pionierii erau niște copii. Copii obișnuiți, ca cei de astăzi, dar care făceau lucruri pe care nu le alegeau ei. Regimul încerca să-i formeze după propriile principii și convingeri și le cerea loialitate și obediență față de un partid politic, deși nu aveau vârsta la care să înțeleagă ce presupune asta și nici libertatea de a pune la îndoială ce li se spunea. Mi se pare trist că până și copilăria devenise un instrument de propagandă”, a mai declarat Theo Rose pentru Edupedu.ro.

Reacțiile mixte la acest moment din spectacol reflectă sensibilitatea temei comunismului în societatea românească. În timp ce unii au văzut în dramatizarea propusă de Theo Rose o formă de nostalgie după regimul trecut, alții au apreciat contrastul puternic dintre inocența copiilor, simbolizată de florile din mâinile lor, și imaginile Revoluției din fundal, care amintesc de prețul libertății. În acest context, artista a reiterat că intenția sa a fost să sublinieze exact această tensiune între trecutul opresiv și prezentul câștigat cu sacrificii.

Foto: Instagram

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