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Tavi Clonda (47 ani) a vorbit deschis despre momentele delicate prin care a trecut Gabriela Cristea (52 ani) înainte de a începe procesul de slăbire. Artistul a mărturisit că kilogramele în plus îi afectaseră serios sănătatea prezentatoarei TV, care ajunsese să se confrunte cu apnee în somn și dificultăți de respirație. După un an de eforturi și supraveghere medicală, vedeta nu doar că și-a recăpătat energia și pofta de viață, dar a reușit să îmbrace din nou rochia de la cununia civilă din 2015.

Tavi Clonda, despre problemele de sănătate ale Gabrielei Cristea

Invitat în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”, Tavi Clonda a rememorat perioada dificilă prin care a trecut partenera sa de viață, explicând că, fiind alături de ea zi de zi, nu a sesizat inițial amploarea transformării fizice prin care trecea aceasta, până când nu a revăzut câteva filmări mai vechi.

„Mă uitam peste niște videoclipuri pe YouTube și nu îmi venea să cred cum era. Nu mi-am dat seama, pentru că fiind zi de zi, eu iubind-o la fel… o simțeam. Probleme avea cu somnul, avea apnee, respira greu. Psihic decazi. După ce ușor, ușor a reușit să slăbească, într-un an, vedeam că parcă înflorea, zâmbea, a început iar să danseze”, a povestit Tavi Clonda.

Artistul a recunoscut că Gabriela Cristea a încercat inițial să gestioneze singură disconfortul, fiind o fire independentă, însă simptomele s-au agravat treptat, ajungând să îi afecteze activitățile cotidiene. Vizita la medic a devenit inevitabilă în momentul în care oboseala și lipsa de aer s-au accentuat.

„Mi-a zis că nu îi e bine, dar nu că trebuie să facem ceva, să mergem. Ea e genul… rezolvă ea. Nu am realizat și la un moment dat s-au dus prea sus, nu mai putea să doarmă, gâfâia la scări. Până la urmă, bine că a fost la medicul care trebuie și cu efort și știință s-a rezolvat și suntem bine”, a dezvăluit Tavi Clonda.

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Cum a decurs procesul de slăbire pentru Gabriela Cristea

Deși schimbarea este vizibilă, iar starea generală a vedetei s-a îmbunătățit considerabil, Tavi Clonda a punctat că mai există și zile mai puțin bune, însă diferența majoră constă acum în tonusul psihic și în capacitatea ei de a le depăși.

„Mai sunt perioade când nu se simte bine, dar important e cum le gestionezi. Stările alea vin, dispar, sunt un pic mai ușor de gestionat acum decât atunci când avea obezitatea respectivă și mai apărea orice altceva, ziceai: gata, nu mai fac nimic. Acum e altfel, ai alt zvâc să lupți”, a mai spus artistul.

În prezent, vedeta rămâne sub observația specialiștilor, beneficiind de avantajele comunicării rapide cu medicii săi. Cântărețul a oferit detalii și despre primele săptămâni ale tratamentului urmat de soția sa, precizând că, deși au existat câteva simptome neplăcute la început, transformarea a fost una firească și lipsită de complicații majore.

„Totul este sub control medical și acum anumiți medici nu trebuie să mergi mereu la control, mai scrii un mesaj, dar e tehnologia asta și te vindeci mai ușor, nu mai aștepți programări. Comunicarea e foarte importantă cu medicii”, a explicat Tavi Clonda.

„Nu neapărat că a ascuns, dar a fost treptat procesul de slăbire. A decurs natural, se bucura de fiecare kilogram dat jos. Nu a fost un proces greu, a fost o bucurie treptată pentru că se vedeau rezultate și se simțea din ce în ce mai bine. Cred că la început vreo o săptămână, două mai avea stări de greață, de rău, se simțea așa mai rău, dar nu să ajungă la spital sau să stea la pat. Numai în prima lună câteva episoade. A fost ok”, a adăugat soțul Gabrielei Cristea.

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Momentul emoționant în care Gabriela Cristea a îmbrăcat rochia de la cununia civilă

Rezultatele obținute după un an de perseverență i-au adus Gabrielei Cristea o surpriză vestimentară cu o puternică încărcătură sentimentală. Invitat la un podcast moderat chiar de soția sa, Tavi Clonda a avut parte de o surpriză atunci când vedeta i-a atras atenția asupra ținutei pe care o purta: rochia de la cununia lor civilă, din anul 2015.

„Am făcut un podcast în care m-a invitat pe mine și mi-a zis: «Când te uiți la mine nu vezi nimic». Avea părul, s-a tuns, unghiile… nu îmi dau seama. Era îmbrăcată în rochia de la cununie din 2015. M-am bucurat că a reușit să o îmbrace din nou”, a mărturisit Tavi Clonda.

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Sursă foto: Instagram, Facebook

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