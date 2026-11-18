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Deși părea că acuzațiile șocante din 2021 i-au pus capăt definitiv carierei și vieții mondene, Armie Hammer (40 de ani) își continuă discret revenirea în lumina reflectoarelor. După o perioadă marcată de faliment, exil în Insulele Cayman și terapie, fostul star de la Hollywood a revenit pe platourile de filmare și pare să aibă din nou succes în viața sentimentală.

Ce s-a întâmplat cu Armie Hammer, după scandalul de canibalism

La cinci ani după ce a devenit unul dintre cele mai controversate nume din industria cinematografică, Armie Hammer încearcă să își reconstruiască atât imaginea publică, cât și viața personală. Recent, actorul ajuns la vârsta de 40 de ani a atras din nou atenția paparazzilor la un eveniment monden din Los Angeles, semn că ușile cercurilor exclusiviste nu îi mai sunt complet închise.

Armie Hammer a fost fotografiat ținându-se de mână cu actrița și creatoarea de conținut Jaime Huckins, la ieșirea de la petrecerea organizată după premiera filmului „The Further Mis-Adventures of Cliff Booth”, la celebrul hotel Chateau Marmont din Los Angeles.

Cei doi au fost surprinși stând de vorbă în fața localului, iar gesturile tandre dintre ei au alimentat imediat speculațiile privind o nouă relație. Deși niciunul nu a confirmat oficial povestea de dragoste, Huckins a publicat pe Instagram o fotografie din sala de cinema, oferind indicii despre seara petrecută împreună, potrivit Daily Mail.

Aceasta nu este însă prima apariție feminină din viața actorului după scandalul care i-a zdruncinat cariera. În 2023, la scurt timp după ce și-a finalizat divorțul de fosta soție, Elizabeth Chambers (cu care are doi copii, Harper și Ford), actorul a fost fotografiat în Italia în compania fostei sale iubite, Lisa Perejma.

În iunie 2026, acesta a fost surprins sărutându-se cu Reagan Newman, specialistă în strategii pentru rețelele sociale, în timpul unei cine romantice la restaurantul Pace din Hollywood. Cei doi se cunoscuseră prin intermediul unui prieten comun, însă legătura lor a fost de scurtă durată.

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Cum și-a reconstruit cariera Armie Hammer după exilul din Insulele Cayman

După ce a fost înlăturat de la Hollywood în 2021, viața lui Armie Hammer s-a schimbat radical. Rămas fără contracte și fără bani, actorul s-a mutat o perioadă în Insulele Cayman, unde a lucrat ca agent de vânzări pentru proprietăți în regim timeshare pentru a se putea întreține.

Ulterior, acesta a revenit în Los Angeles, mărturisind în interviuri că a fost nevoit să își vândă mașina și să se mute într-un apartament modest, deoarece nu își mai permitea nici măcar benzina.

Totuși, în ultimii doi ani, Hammer a început o campanie calculată de reabilitare a imaginii.

În 2024 și 2025, a acordat o serie de interviuri ample — inclusiv lui Piers Morgan și în podcastul lui Louis Theroux — în care a recunoscut că a trecut prin depresie și gânduri suicidare, dar a negat acuzațiile de viol și canibalism, susținând că mesajele făcute publice au fost scoase din context. Tot în toamna lui 2024, și-a lansat propriul podcast, „Armie HammerTime”, filmat chiar din apartamentul său.

După o pauză de aproape patru ani de pe platourile de filmare, actorul a revenit în cinematografie cu rolul din westernul „Frontier Crucible” (lansat la finalul lui 2025). În 2026, a jucat rolul principal în controversatul thriller „Citizen Vigilante”, regizat de Uwe Boll, și are deja alte câteva proiecte independente aflate în post-producție („Night Driver”, „Tokyo Blitz” și „Mascotland”).

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Scandalul care a distrus ascensiunea lui Armie Hammer

Căderea lui Armie Hammer a fost una dintre cele mai abrupte din istoria recentă a Hollywood-ului. Până în 2020, actorul, provenit dintr-o familie extrem de bogată, dar de a cărei avere susține că nu a beneficiat, se bucura de un succes uriaș datorită unor producții apreciate precum „The Social Network”, „Call Me by Your Name” sau „Rebecca”.

Totul s-a prăbușit la începutul anului 2021, când mai multe femei l-au acuzat public de abuz emoțional, manipulare și agresiune sexuală. Simultan, pe rețelele sociale au apărut capturi de ecran cu mesaje explicite, atribuite actorului, în care acesta descria fantezii sexuale extreme, inclusiv dorințe legate de canibalism.

Reacția industriei a fost imediată: agenția de talente WME și publicistul său au renunțat să îl mai reprezinte, iar Armie Hammer a fost înlocuit din distribuția unor proiecte majore, printre care comedia romantică „Shotgun Wedding” (alături de Jennifer Lopez) și serialul „The Offer”.

În mai 2023, după o anchetă de peste doi ani, procurorii din Los Angeles au anunțat că nu vor formula acuzații penale împotriva sa privind o acuzație de viol, invocând lipsa probelor suficiente. Chiar dacă a scăpat de problemele cu legea, eticheta scandalului i-a blocat accesul la marile studiouri de film, obligându-l să își reia cariera de la zero, în producții independente.

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Sursă foto: Getty, Instagram

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