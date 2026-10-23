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Lumea cinematografiei este în doliu după trecerea în neființă a actorului american Tom Skerritt, cunoscut pentru rolurile sale memorabile din filme cult precum Alien, Top Gun sau Steel Magnolias, dar și pentru interpretarea magistrală din serialul Picket Fences.

Câștigător al unui premiu Emmy și cu o carieră impresionantă ce se întinde pe mai bine de șase decenii, Skerritt s-a stins din viață din cauze naturale, înconjurat de căldura familiei sale, la vârsta de 93 de ani.

O pierdere profundă pentru familie și public

Anunțul oficial privind decesul actorului a fost făcut de către familia sa, care a transmis un mesaj plin de emoție și recunoștință pentru toți cei care i-au apreciat munca și caracterul de-a lungul anilor.

„Familia noastră este profund îndurerată să vă împărtășească faptul că Tom Skerritt a trecut în neființă pe 21 octombrie 2026, din cauze naturale. A fost un soț iubitor pentru Julie; tată pentru Andy, Erin, Matt, Colin și Emiko; bunic pentru Sara, Maddison, Sunny, Louisa și Georgia; și străbunic pentru Marigold și Ravi. Suntem dărâmați de această pierdere”, a transmis familia actorului.

Cei apropiați au ținut să evidențieze că, dincolo de luminile reflectoarelor și de succesul de la Hollywood, Tom Skerritt a fost un om cu o curiozitate nativă și o generozitate remarcabilă.

„În timp ce lumea îl cunoștea pe Tom prin remarcabila sa carieră de actor, noi îl cunoșteam pentru umorul, curiozitatea, înțelepciunea, generozitatea și dragostea pe care le-a adus în viețile noastre. Suntem incredibil de recunoscători pentru dragostea și sprijinul arătate de prietenii, colegii și fanii lui. Vă rugăm să ne respectați intimitatea în aceste momente de doliu”, a adăugat familia îndurerată.

De la Forțele Aeriene la magia marelui ecran

Născut în Detroit în 1933, Skerritt nu a plănuit de la început să devină actor. După absolvirea liceului, s-a înrolat în Forțele Aeriene ale Statelor Unite, o decizie luată spontan alături de prietenii săi de tinerețe.

„Eram vreo patru sau cinci prieteni care beam o bere într-o seară — aveam probabil 17 ani, abia terminasem liceul — și nu știam ce aveam de gând să facem; nu eram pregătiți să mergem la facultate. Am băut doar câteva beri și ne-am gândit: ‘Vrem să călătorim, n-avem niciun ban și vrem să plecăm de aici.’ Așa că ne-am înrolat a doua zi”, povestea Skerritt despre primele sale experiențe de viață.

Ulterior, sprijinit de programele destinate veteranilor, a urmat cursuri universitare și s-a mutat la UCLA pentru a studia literatura și regia. Teatrul a apărut în viața sa doar ca un mijloc de a-și depăși emoțiile.

„Fiind un tip din clasa de mijloc, din mediul muncitoresc din Detroit, m-am transferat la UCLA la secția de Literatură Engleză, fiind interesat de regie. Jucasem puțin teatru ca actor doar pentru a-mi depăși timiditatea și inhibițiile și nu am intenționat și nici nu m-am gândit vreodată că aș putea să-mi câștig existența ca actor”, mărturisea legendarul artist.

O carieră definită de colaborări memorabile și roluri de colecție

Remarcat în timpul unei piese studențești, Skerritt a debutat pe marele ecran în 1962 și a fost îndrumat la începutul carierei de regizori mari precum Robert Altman, care i-a oferit rolul din celebra comedie de război MASH*.

Anul 1979 i-a adus consacrarea definitivă la nivel global prin rolul căpitanului Dallas din thrillerul SF Alien, regizat de Ridley Scott. Skerritt a privit întotdeauna cu modestie distribuția din care a făcut parte.

„Gândindu-te din perspectiva dacă contează că ești vioara întâi sau vioara a doua, este pur și simplu minunat să faci parte dintr-o orchestră grozavă”, declara actorul despre experiența de pe platourile de filmare ale peliculei Alien.

Anii ’80 și ’90 i-au adus roluri în producții de succes uriaș la box-office, cum ar fi Top Gun, unde l-a jucat pe comandantul Mike „Viper” Metcalf, sau drama Steel Magnolias. Întrebat despre succesul fenomenal al filmului Top Gun, Skerritt își amintea cu plăcere de atmosfera de la filmări.

„Toată lumea se simțea bine la filmări. Cu toții știam, sau poate doar eu simțeam asta, că va fi un film de mare succes”, își amintea el.

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Renumit și apreciat pentru rolul din Picket Fences

Iubit de critici și de public deopotrivă, Skerritt a obținut cea mai înaltă recunoaștere a industriei de televiziune în 1993, când a fost recompensat cu premiul Emmy pentru rolul șerifului Jimmy Brock din serialul Picket Fences.

„A fost ceva extraordinar. A fost scris de cel mai bun scenarist din televiziune. Aceasta a fost magia și strălucirea proiectului”, spunea actorul despre serialul care i-a adus consacrarea pe micul ecran.

Printre rolurile sale preferate s-a numărat însă cel din drama A River Runs Through It, regizată de prietenul său Robert Redford, film care l-a marcat profund pe parcursul vieții.

„Presupun că cel care mă mișcă cel mai mult a fost A River Runs Through It, unde l-am jucat pe reverend. Este un film extrem de frumos vizual, atât de american și foarte emoționant. Nu mă uit la toate filmele pe care le-am făcut, dar pe acesta l-am văzut de mai multe ori. Și de fiecare dată mă mișcă la un nivel diferit, mai profund. Ce contează este filmul, nu atât de mult rolul”, mărturisea Skerritt.

Un devotament neobosit pentru artă și comunitate

În ultimii ani ai vieții, Tom Skerritt s-a dedicat sprijinirii veteranilor de război prin fondarea proiectului Red Badge Project, ajutându-i să depășească traumele prin intermediul artei narative. De asemenea, a înființat o companie independentă de producție cinematografică alături de soția sa, Julie Tokashiki.

Privind în urmă la o carieră de peste 150 de roluri în film și televiziune, actorul exprima mereu un sentiment profund de recunoștință pentru șansa de a fi făcut parte din producții care au marcat generații întregi.

„Simt un sentiment uriaș de recunoștință, apreciere și noroc. Nu cred că mulți oameni din breaslă au avut parte de două sau trei decenii de proiecte atât de extraordinare”, spunea legendarul actor.

Moștenirea artistică lăsată de Tom Skerritt rămâne una dintre cele mai bogate și respectate din cinematografia americană contemporană.

Foto – Profimedia

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