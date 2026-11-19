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Alexander Haskin, un actor și antrenor personal de 38 de ani, a fost găsit mort în apropierea debarcaderului Santa Monica, pe 16 noiembrie 2026. Circumstanțele morții sale rămân misterioase, iar poliția investighează cazul.

Alexander Haskin a murit la 38 de ani

Actorul Alexander Haskin, cunoscut pentru apariții în seriale precum ”You” (Netflix), ”The Rookie” (ABC) și ”Mayans M.C.” (Hulu), a fost găsit fără viață în apropierea celebrului debarcader Santa Monica din California, pe 16 noiembrie. Avea doar 38 de ani și își împărțea timpul între actorie și meseria de antrenor personal.

Potrivit unui comunicat al Departamentului de Poliție din Santa Monica (SMPD), citat de People, ancheta a început în jurul orei 16.06, după ce autoritățile au fost alertate despre un bărbat aflat în apă.

Gărzile de coastă l-au recuperat din ocean în zona vestică a debarcaderului și au încercat să-l resusciteze atât pe o barcă de salvare, cât și pe platforma debarcaderului. Din păcate, alexander Haskin a fost declarat decedat la ora 16.56.

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Ce au descoperit polițiștii

Investigația inițială a poliției indică faptul că actorul se afla singur înainte de incident, iar imaginile surprinse de camerele de supraveghere confirmă că acesta nu a interacționat cu nicio persoană înainte de tragedie.

„Dovezile arată că bărbatul era singur și nu a interacționat cu nimeni înainte de incident. Înregistrările video susțin această concluzie”, se arată în comunicatul SMPD.

Poliția a contrazis astfel zvonurile conform cărora Alexander Haskin ar fi fost văzut certându-se cu o femeie înainte de a sări peste balustrada debarcaderului.

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Tatăl actorului, Dana Haskin, un veteran al Patrulei Autostrăzilor din California, a declarat pentru The California Post că ultima convorbire cu fiul său a avut loc în dimineața acelei zile, când Alexander i-a trimis un mesaj scurt. Deși a refuzat să dezvăluie conținutul acestuia, Dana a subliniat că textul „ridică mai multe întrebări” despre circumstanțele morții acestuia.

„Fiul meu era entuziasmat să petreacă Ziua Recunoștinței împreună cu familia. Nu părea deloc tulburat”, a adăugat tatăl îndurerat.

Incidentul rămâne sub investigație, conform SMPD. Autoritățile încearcă să stabilească ce s-a întâmplat în ultimele momente ale vieții lui Alexander Haskin.

Sursă foto: Instagram

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