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Cum e viața lui Emil Mitrache, alias Americanu’ din „La bloc”, la patru ani după operația pe cord. „Mi-a cam vâjâit glonțul pe la ureche!”

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Emil Mitrache, îndrăgitul actor care a bucurat generații întregi în rolul legendarului „Americanu’” din sitcomul „La Bloc”, a lăsat de o parte lumina reflectoarelor pentru un stil de viață complet diferit. Dincolo de zâmbetul pe care îl afișa mereu pe micile ecrane, viața artistului a fost încercată de o cumpănă dramatică de sănătate. În timpul pandemiei, un diagnostic crunt i-a pus viața în pericol, însă dârzenia soției sale și intervenția promptă a medicilor au făcut o adevărată minune.

Fostul actor a vorbit deschis despre momentele cumplite în care viața lui a atârnat de un fir de ață și despre schimbările radicale pe care le-a îmbrățișat de atunci.

Diagnosticul crunt descoperit la timp: „Mi-a cam vâjâit glonțul pe la ureche”

Totul s-a petrecut într-o perioadă în care Emil Mitrache nu simțea niciun disconfort fizic și se credea pe deplin sănătos. Anevrismul de aortă, o afecțiune extrem de periculoasă și supranumită „ucigașul tăcut”, evolua fără niciun simptom vizibil. Doar insistența soției sale l-a făcut pe actor să meargă la un control de rutină, decizie care s-a dovedit a fi salvatoare. Pericolul era uriaș, iar intervenția chirurgicală pe cord deschis a fost una extrem de complexă, durând nu mai puțin de 8 ore.

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„Viața e un fir de ață! Norocul a fost că a fost descoperit la timp, am avut o dilatare de aortă, care nu te doare decât în ultima clipă. Eram în pandemie, nu mă durea nimic. Stăteam acasă, nu făceam efort mare. Soția m-a trimis la analize și am mers ca să scap de gura ei. Și atunci am descoperit. Nu am realizat cât de mare era pericolul, a crescut foarte repede, s-a dilatat. Mi-a cam vâjâit glonțul pe la ureche”, a povestit Emil Mitrache în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”, conform wowbiz.ro.

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Prietenul care i-a achitat operația de 12.000 de euro și tratamentul pe viață

Pe lângă riscurile uriașe ale intervenției, costurile financiare au reprezentat un alt obstacol major pentru familie, în special într-o perioadă dificilă pentru sectorul artistic. Suma necesară pentru operația la clinica privată se ridica la peste 10.000 de euro, iar ajutorul a venit din partea unui apropiat. În timpul operației maraton, chirurgii i-au înlocuit valva aortică distrusă cu una metalică, motiv pentru care îndrăgitul actor este nevoit să urmeze un tratament strict pentru tot restul vieții.

„A costat 12.000 de euro. Mi-au zis prieteni din SUA că în State e peste 100 de mii de dolari. Nu am avut bani, m-a ajutat un prieten căruia îi datorez viața. A durat 8 ore operația și după 5 zile am plecat acasă. Tratamentul îl iau toată viața, pentru că am și o valvă metalică. Valva aortică era făcută praf de la dilatare și mi s-a pus o valvă metalică”, a dezvăluit fostul actor.

emil mitracheIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 9)

Reorientarea profesională a lui Emil Mitrache

După ce a renunțat la activitatea din televiziune, Emil Mitrache s-a adaptat rapid și a încercat diverse meserii din domenii ce implică lucrul direct cu oamenii. A activat în domeniul asigurărilor și a lucrat ca mediator, însă pasiunea care îl împlinește în prezent este complet diferită de actorie. A urmat cursuri de specializare, a trecut prin examene riguroase și a obținut atestatul de ghid turistic, fiind extrem de încântat să le arate străinilor frumusețile României.

„Am fost în asigurări, am fost mediator. Am făcut toate ocupațiile. Toate implică comunicare cu alți oameni. Acum m-am făcut ghid, alte examene. Am început din 2018, a fost o mică pauză cu pandemia. Am făcut școală, cu autorizație, sunt acreditat. Doar cu turiști care vin în România. Vorbesc engleză”, a adăugat acesta.

Foto – arhivă

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