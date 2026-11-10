Câți bani riscă să plătească un concurent de la „Insula Iubirii” dacă divulgă secrete din culise. Ian a dezvăluit suma uriașă din contract

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Participarea la „Insula Iubirii” vine la pachet nu doar cu faimă și tensiuni amoroase, ci și cu reguli contractuale de fier. În timpul unei transmisiuni în direct pe rețelele sociale, Ian a fost la un pas să le divulge fanilor cine părăsește emisiunea, însă s-a oprit la timp după ce a amintit amenda uriașă pe care ar trebui să o suporte dacă încalcă acordul de confidențialitate semnat cu Antena 1.

Provocarea lansată internauților pe TikTok

Participarea la „Insula Iubirii” nu se încheie odată cu stingerea camerelor de filmat din Thailanda. Concurenții rămân legați prin angajamente stricte până la difuzarea ultimului episod pe micile ecrane, iar divulgarea oricărui detaliu cheie poate avea consecințe financiare considerabile. Ian a simțit din plin această presiune în fața comunității sale online, atunci când curiozitatea urmăritorilor a atins cote maxime.

Aflat într-un live pe TikTok, Ian a fost asaltat de mesaje legate de soarta cuplurilor rămase pe insulă. Dornic să interacționeze cu publicul și să sporească dinamica transmisiunii, concurentul a inițiat o provocare: a promis că va dezvălui numele perechii eliminate în ediția următoare dacă cei prezenți vor strânge un număr record de aprecieri, notează Cancan.

Fanii s-au mobilizat instantaneu, iar pragul stabilit a fost depășit rapid, ajungând la peste 53.000 de reacții. Când a venit însă momentul adevărului, Ian a preferat prudența, conștientizând că un simplu răspuns îl poate costa scump.

Citește și: Valerie Lungu, detalii neștiute despre viața amoroasă a soțului ei. Ce a dezvăluit despre trecutul lui Alex Gîlcă

Citește și: Claudia Ion și Eduard Vlădescu de la Insula Iubirii s-ar fi despărțit. Ce s-a întâmplat între ei, după terminarea filmărilor

Ce amendă iau concurenții pentru spoilere

În loc să rostească numele celor eliminați, concurentul a pus cărțile pe masă și a explicat motivul real pentru care nu poate merge mai departe cu destăinuirile. Sancțiunea prevăzută în contractul semnat cu postul de televiziune este una extrem de severă pentru orice tentativă de „spoiler”.

„Nu pot să vă spun cine pleacă, dar o să fie surpriză mare cine pleacă. Suntem 900 de persoane pe live, dacă facem 50.000 de tap-tap vă spun și îmi asum. Deci am făcut 53.000 de mii, trebuie să vă spun. Săptămâna viitoare va pleca acasă un cuplu și acela va fi… Nu am voie să vă spun că îmi iau 20.000 de euro amendă pentru spoiler”, le-a explicat Ian urmăritorilor săi.

Citește și: Ema Oprișan, mărturisiri emoționante după divorțul de Răzvan Kovacs. „Mă doare sufletul!” De ce a plecat în vacanță fără copii

Citește și: Valerie Lungu, detalii neștiute despre viața amoroasă a soțului ei. Ce a dezvăluit despre trecutul lui Alex Gîlcă

Suma de 20.000 de euro menționată de Ian reflectă strictețea cu care producătorii protejează elementele-cheie ale producției până în momentul difuzării oficiale. Deși fanii au rămas fără răspunsul mult așteptat, live-ul a scos la iveală un alt detaliu spectaculos: miza uriașă și responsabilitatea asumată de toți cei care aleg să intre în testul thailandez.

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News