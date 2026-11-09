Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au divorțat oficial. Ce mesaj a transmis fosta concurentă de la Insula Iubirii: „A răsărit soarele pe strada mea”

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Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au semnat actele de divorț și au încheiat oficial căsnicia. Deși s-au separat încă din luna decembrie a anului trecut, finalizarea procedurii a durat mai multe luni din cauza neînțelegerilor legate de implicarea lui Răzvan în creșterea copiilor, condiții cu care Ema nu a fost de acord.
„Știți de ce este ziua asta cu soare? Pentru că oficial a răsărit soarele pe strada mea. La ora 17:00 îmi iau certificatul nu de căsătorie, de divorț. Să fie într-un ceas bun! Karma poartă și un nume, adică ar trebui să fie schimbat în dicționar. Ce pot eu să fac, doar să mulțumesc unui om care a apărut acum câteva luni în viața mea și mi-a demonstrat că, atunci când ești la pământ, întotdeauna vei putea să te ridici când ai oameni minunați alături de tine”, a declarat Ema Oprișan, pe Instagram.
„Și uite cum mi-a revenit starea… 1:1. Viața asta nu o putem controla, nu putem ști ce se va întâmpla, este un timp, ne bucurăm de momente și momentele trebuie să le și apreciem. Ce pot să spun mai mult? Asta e viața”, a spus Ema Oprișan, pe Instagram.
După despărțirea de Răzvan Kovacs, Ema a avut o relație cu Răzvan Popescu, însă cei doi s-au despărțit, iar ea a recunoscut ulterior că nu a știut să îl aprecieze la timp. La rândul lui, Răzvan Kovacs și-a refăcut viața sentimentală alături de o tânără pasionată de motociclete.
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