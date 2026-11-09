Oana Lis a ajuns din nou la medic. Așteaptă rezultatele unei biopsii, la trei ani de la diagnosticul de cancer de piele

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La trei ani după ce a fost tratată de cancer de piele, Oana Lis a ajuns din nou pe mâna medicilor. Soția fostului primar al Capitalei a observat o leziune care a început să sângereze și a mers la spital pentru a o îndepărta, iar acum așteaptă cu emoții rezultatul analizei histopatologice.

Oana Lis, pe mâinile medicilor

Vedeta a explicat ce s-a întâmplat și de ce a amânat vizita la cabinet.

„Mi-am cauterizat niște creșteri să zicem așa. Acum trei ani am avut cancer. Există cancerul de piele de 3 feluri: bazocelular, spinocelular, care e mai agresiv și melanomul, care este cel mai periculos, cu șanse de metastaze. Cel spinocelular pe care l-am avut eu e foarte complicat, pentru că e agresiv și se duce în jos, în corp. E o dereglare a celulelor. Aveam o pată de doi ani și nu trecea și s-a mărit ca formă. Am avut pe spate. Acum am avut un papilom care a fost la biopsie, din păcate îl aveam într-o zonă intimă și mi-a fost jenă să mă duc. (…) Și a început să sângereze. Am stat o săptămână și mi-am făcut curaj și am mers. Mi-a scos acest papilom, îl duce la biopsie. Mi-am cauterizat altele și mai am pe corp”, a declarat Oana Lis la Antena Stars.

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Vedeta așteaptă rezultatul biopsiei

Verdictul medicilor nu este încă final.

„Pentru biopsie trebuie să mai aștept două săptămâni”, a adăugat Oana Lis.

Problemele de sănătate vin la pachet cu greutăți financiare. Oana Lis are grijă permanentă de Viorel Lis, iar tratamentele și îngrijirea lui consumă rapid pensia familiei. În plus, costul utilităților pentru sezonul rece îi dă bătăi de cap.

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Recent, ea a scris pe rețelele sociale despre ultima factură la energie electrică: „Ce nervi am, a venit factura de lumină vreo 330 de lei, în condițiile în care nu am dat drumul la aer condiționat și nici nu am băgat caloriferul electric. Încă. Că nu pot să-l țin pe Vio în frig, că îi face rău. Păi nici n-am plătit-o p-asta și mă întreb oare cât va veni următoarea”.

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Sursă foto: Facebook

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