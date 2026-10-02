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Alina Pușcău s-a vindecat de cancer: „Nu mi-a mai găsit nicio tumoră în corp. Dumnezeu există!”

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.  Actualizat 02.10.2026, 08:37
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Alina Pușcău, care a fost diagnosticată cu cancer la sân în urmă cu câteva săptămâni, a anunțat că s-a vindecat. Ultimele analize făcute au dezvăluit că tumorile au dispărut, iar modelul a dat vestea cea mare în mediul online.

Alina Pușcău s-a vindecat de cancer

Alina Pușcău a împărtășit pe Instagram o veste extraordinară: s-a vindecat de cancer! Pe 1 octombrie 2026, vedeta a aflat că nicio urmă a celor 11 tumori care îi afectaseră organismul nu mai există.

alina puscau vindecataIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 11)

Diagnosticul de cancer a venit la finalul anului 2025, un moment greu pentru Alina Pușcău. Medicii au descoperit 11 tumori răspândite în zona bustului, axilei și chiar la oase. Unele dintre acestea ajunseseră la dimensiuni impresionante, de până la 7 centimetri. În ciuda încercărilor cu diverse tratamente care nu au dat rezultate, Alina nu și-a pierdut speranța.

Acum nouă săptămâni am făcut un story pe Instagram și am aflat că am 11 tumori, că am cancer la sân. Astăzi, am văzut PET scan-ul, doar ce am venit de la doctor. Îmi bate inima să vă spun rezultatul. Nu îmi vine să cred! Dumnezeu există! Dumnezeu face miracole! Nu mi-a mai găsit nicio tumoră în corp! Doar mi-a găsit ceva ce nu a putut să identifice, ca un punct în sân. Atât!”, a declarat Alina Pușcău.

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Terapia care a salvat-o

După o luptă îndelungată și tratamente epuizante, Alina Pușcău a decis să încerce o nouă terapie la o clinică de renume din California. Tratamentul, care a costat peste 500.000 de dolari, a dat rezultate spectaculoase. Medicii au confirmat că toate cele 11 tumori au dispărut complet, deși au mai observat o mică pată în zona bustului, despre care încă nu au oferit detalii.

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”Din 11 tumori care erau 7 centimetri, tumoră la axilă, care erau cinci tumori, în piept era încă o tumoră, la sân erau încă patru. Intrase în oase. Nu îmi vine să cred… sunt în șoc. Când dai totul în mâinile lui Dumnezeu și Dumnezeu are grijă de noi și prin rugăciunile noastre Dumnezeu face miracole”, a mai spus Alina Pușcău.

În această perioadă dificilă, modelul a găsit sprijin în familie, prieteni și credința în Dumnezeu. Acum, ea spune că rugăciunile și speranța au avut un rol esențial în procesul său de vindecare.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Alina Pușcău

Sursă foto: Instagram

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