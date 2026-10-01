Tudor Chirilă, mesaj dur pentru Nicușor Dan, după picarea Guvernului Mureșan: „Sunteți un eșec”

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Tudor Chirilă a reacționat dur în urma mesajului transmis de președintele Nicușor Dan, după ce Guvernul lui Siegfried Mureșan nu a obținut votul de încredere al Parlamentului. Artistul susține că totul este de fapt un plan bine pus la punct de șeful statului, care vrea să aducă la conducere PSD.

Tudor Chirilă, supărat pe Nicușor Dan

Tudor Chirilă, care l-a susținut pe Nicușor Dan în timpul campaniei prezidențiale, și-a schimbat acum părerea despre președinte și susține că, încă din momentul în care Ilie Bolojan a fost dat jos de la guvernare prin moțiune de cenzură, a avut un plan bine pus la punct în ceea ce privește următorul Executiv. Artistul susține că, deși a făcut câteva nominalizări, Dan știa că acestea nu vor trece de Parlament și acum așteaptă momentul potrivit pentru a aduce la conducere Partidul Social Democrat.

Supărat peste măsură de faptul că Siegfried Mureșan și miniștrii săi nu au obținut votul parlamentarilor, Tudor Chirilă a reacționat dur, într-un comentariu lăsat pe pagina de Facebook a președintelui.

„Iar noi trăim trădarea tuturor promisiunilor de campanie de când ați fost votat. Să vă fie rușine. Un guvern PSD la care visați umed, nu e un guvern pentru stabilitate, ci unul care va întoarce toate economiile făcute pe spatele plătitorilor de taxe şi al antreprenorilor. Nu ați trăit un eșec, sunteți un eșec”, a scris cântărețul.

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Mesajul lui Nicușor Dan, după picarea Guvernului Mureșan

La scurt timp după ce a aflat cum a decurs votul din Parlament, Nicușor Dan a transmis un mesaj tranșant pe Facebook, în care a criticat liderii politici care nu pot ajunge la un consens pentru a scoate România din criza politică.

„Am trăit astăzi un nou eșec al membrilor Parlamentului de a constitui o majoritate în jurul unui guvern. Îi mulțumesc lui Siegfried Mureșan pentru că și-a asumat această responsabilitate, a făcut-o în mod serios, a venit cu un program de guvernare, cu o formulă de guvern. Cred că a fost un pas necesar, pentru ca fiecare dintre noi, partide, cetățeni, să înțelegem că este nevoie de consens în politică. Politica este despre consens și majoritatea este despre consens”, a afirmat președintele.

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În același timp, Nicușor Dan a precizat că va convoca, din nou, partidele politice la consultări, iar luni va reveni cu o nouă propunere de premier.

„În aceste condiții, voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după-amiază voi nominaliza o propunere de prim-ministru. Cer partidelor ca, în acest răgaz, să își organizeze ședințele interne și să vină de data asta cu soluții care să poată să treacă. Și, din nou, pentru ca acest lucru să se întâmple, este nevoie de consens și este nevoie ca partidele să lase fiecare de la ele, astfel încât să se ajungă la acest consens. Îi asigur pe români și pe partenerii noștri că vom păstra direcția pro-occidentală și că vom respecta angajamentele financiare pe care le-am luat”, a subliniat șeful statului.

Sursă foto: Hepta

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