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Judy Sheindlin, celebra personalitate media cunoscută de o lume întreagă drept „Judge Judy” (n.r. judecătoarea Judy), a anunțat că își încheie oficial cariera în fața camerelor de filmat. După trei decenii în care a împărțit dreptatea pe micile ecrane și a devenit un simbol al televiziunii americane, celebra judecătoare este pregătită să înceapă un nou capitol, de această dată din spatele camerelor.

Judecătoarea Judy se retrage de pe micile ecrane

Invitată în emisiunea „Good Morning America” alături de fiul ei, Adam Levy, Judy Sheindlin (83 de ani) a explicat sincer și cu umorul care o caracterizează motivele din spatele acestei decizii. Principalul motiv este chiar lansarea fiului ei în lumea televiziunii, în emisiunea „Adam’s Law”, proiect creat și produs chiar de ea.

„În primul rând, el este pregătit”, a declarat Judy, arătând spre fiul ei, potrivit LA Times.

„Am îmbătrânit destul de bine de-a lungul anilor. Arăt mai bine decât arăta bunica mea la vârsta mea. Dar a venit momentul. Voi rămâne creativă… doar că voi îmbrăca mesajul într-o altă formă. Voi deveni un fel de Benjamin Button al sălii de judecată”, a mai spus ea.

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Judy Sheindlin, de la tribunalele TV la producție și proiecte animate

Retragerea din lumina reflectoarelor nu înseamnă nici pe departe pensionare definitivă. Pe lângă sprijinirea carierei fiului său, Judy Sheindlin lucrează la dezvoltarea „Judyverse”, un serial de animație pentru adulți inspirat din videoclipurile virale „Baby Judge Judy” generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Vedeta a mărturisit anterior că își dorește să preia controlul asupra propriei imagini digitale: „Vreau să o ‘fur’ pe Baby Judge Judy înapoi de la AI. Să vorbesc prin intermediul acestui personaj ar fi extrem de distractiv, dar am nevoie de scenaristul potrivit”.

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Lansat în 1996, show-ul „Judge Judy” a rulat timp de 25 de sezoane consecutive până în 2021, transformând-o pe Sheindlin într-una dintre cel mai bine plătite și influente vedete din istoria TV. Stilul său direct, ferm și fără ocolișuri a redefinit formatul emisiunilor de tip tribunal și a inspirat zeci de producții similare. În 2021, ea a lansat „Judy Justice”, continuând să atragă milioane de telespectatori până la ultimul sezon din acest an.

Sursă foto: Profimedia

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