Alex Dima, confesiuni despre rolul de tată: „Trebuie să știe că noi suntem plasa de siguranță din spatele lor” / EXCLUSIV

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Alex Dima ne-a vorbit deschis despre una dintre cele mai importante ipostaze din viața sa, cea de tată. Jurnalistul a povestit, în cadrul emisiunii Fresh by Unica, despre relația pe care o are cu copiii săi, despre felul în care încearcă să le ofere libertate, dar și siguranță, și despre bucuriile simple pe care viața de familie i le aduce.

Alex Dima, despre relația cu fiica lui: „Încerc să-i dau spațiu”

Cunoscut publicului mai ales pentru reportajele și anchetele sale, Alex Dima a dezvăluit o latură mult mai personală. Dincolo de jurnalistul obișnuit să intre în povești dificile și să documenteze realități complicate, acasă este tatăl care citește povești, se joacă, își observă copiii crescând și încearcă să fie prezent fără să le controleze alegerile.

Alex Dima a vorbit cu multă căldură despre relația cu fiica sa, Sara, care se apropie de vârsta majoratului. Jurnalistul recunoaște că, pe măsură ce copiii cresc, rolul unui părinte se schimbă. În cazul său, încearcă să îi ofere fiicei sale libertatea de a-și lua propriile decizii.

„Încerc să-i dau spațiu. Ea știe că noi respectăm deciziile, că orice decizie ar lua ea spre binele ei, noi suntem acolo în spate și nu-i pun eu deciziile în mână, ea și le ia”, ne-a mărturisit Alex Dima la Fresh by Unica.

Pentru jurnalist, unul dintre cele mai importante lucruri pe care un copil trebuie să le simtă este că are în părinții săi un punct de sprijin, chiar și atunci când începe să-și construiască independent propriul drum.

„Ea nici nu trebuie să se întoarcă, ea trebuie să știe că noi suntem plasa de siguranță în spatele ei. Și cred că asta trebuie să facă un părinte”, ne-a mai spus el.

Alex Dima spune că încearcă să rămână într-o zonă de protecție, însă fără să intervină excesiv în viața fiicei sale: „Nu împing, nu trag”, a explicat jurnalistul.

Timpul petrecut cu copiii, una dintre cele mai importante forme de apropiere

Pentru Alex Dima, timpul petrecut împreună pare să cântărească mai mult decât gesturile spectaculoase. Jurnalistul și-a amintit de câteva zile în care fiica lui l-a însoțit într-o călătorie și a descris experiența drept „timp de calitate” și chiar „vindecător”.

Pornind de la exemplul unei mame pe care a întâlnit-o în timpul unei experiențe pe Via Transilvanica și care obișnuia să plece în călătorii alături de fiica sa adultă, Alex Dima a vorbit despre cât de prețioase devin asemenea momente odată cu trecerea timpului.

„La un moment dat copiii pleacă. Să te reîntâlnești cu copilul tău (…) este minunat”, a spus el.

Este, poate, și unul dintre motivele pentru care jurnalistul pare să acorde atât de multă valoare momentelor obișnuite petrecute în familie.

Cum este Alex Dima ca tată pentru un copil mic

Experiența de părinte este diferită în cazul fiului său, care este încă mic. Alex Dima a recunoscut că reluarea etapelor specifice primilor ani de viață ai unui copil vine cu oboseală, nopți întrerupte și multă energie consumată, dar și cu un efect neașteptat: te obligă, într-un fel, să întinerești.

„E de la capăt. Și asta îți dă energie. Ești nevoit să faci rost de energie. Pentru că copilul are nevoie să se trezească noaptea, să-l speli, să-l culci (…)”, a povestit jurnalistul.

În ciuda provocărilor, Alex Dima vorbește cu umor despre rolul de părinte și spune că „meseria” aceasta este una dintre experiențele care îi aduc cea mai multă bucurie.

„E foarte faină meseria asta de părinte în 93% din situații. Pentru că citești povești, stai cu el, te plimbi, ieși afară. Îți dă și ție un refresh”, a spus jurnalistul.

Tot copiii sunt cei care îl ajută să păstreze vie o parte din propria copilărie. „A rămas cumva copilul în mine și încerc să-l țin viu cât oi fi”, a mărturisit Alex Dima.

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Relația dintre copiii lui Alex Dima

Un alt motiv de bucurie pentru jurnalist este relația dintre cei doi copii. Chiar dacă se află în etape complet diferite ale vieții, Alex Dima spune că există mici ritualuri între ei care au devenit deja o regulă a casei.

Dimineața, atunci când fiica sa pleacă la școală, fratele ei vine să își ia rămas-bun, iar când aceasta revine acasă, cei doi se salută și se îmbrățișează.

„Ți se umple sufletul atunci când vezi că ei se rostogolesc prin casă pe acolo și se joacă”, a spus Alex Dima despre momentele în care îi privește împreună.

Jurnalistul a povestit și că fiul său a început să descopere cărțile, inclusiv volume păstrate din copilăria Sarei. Pentru Alex Dima, această continuitate între generații este o altă bucurie a vieții de familie: povești care au însoțit-o cândva pe fiica sa ajung acum în mâinile fratelui ei mai mic.

Alex Dima: „Asta e acasă”

După ani în care munca l-a dus în numeroase locuri și în mijlocul unor povești uneori greu de dus, definiția pe care Alex Dima o dă ideii de „acasă” este una surprinzător de simplă.

Pentru el, acasă înseamnă inclusiv zgomotele copiilor săi: râsetele Sarei auzite din cameră, conversațiile ei și, în ultimii ani, sunetele fiului său care se joacă prin casă.

„Sunetele pe care le scoate fi-miu pe acolo prin casă, jucându-se, trântind, râzând. Asta e acasă”, a mărturisit jurnalistul.

Alex Dima a vorbit la Fresh by Unica nu doar despre rolul de tată și relația cu cei doi copii ai săi, ci și despre copilărie, legătura specială cu bunica lui, anii de seminar teologic, începuturile în televiziune, parcursul său în jurnalism și experiențele care l-au marcat de-a lungul anilor.

Urmărește interviul integral cu Alex Dima pe canalul de YouTube Unica.ro și descoperă poveștile, mărturisirile și momentele personale pe care jurnalistul le-a împărtășit în cea mai nouă ediție Fresh by Unica.

Sursa foto şi video Facebook/ Ringier.ro

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