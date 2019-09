EXCLUSIV! Alex Dima dezvăluie coincidența prin care și-a cunoscut iubita

Alex Dima este VARDISTUL și acest rol nu și l-a asumat doar în pictorialul nostru, ci și în viața de zi cu zi. Recunoscut grație moralității, integrității și seriozității de care dă dovadă în profesia sa, Alex Dima a acceptat provocarea Unica și ne-a lăsat să-l cunoaștem și dincolo de sticlă. Ce am descoperit? Un bărbat carismatic, cu un simț al umorului fin și foarte bine dezvoltat: „Eu am crescut cu bunica într-o bucătărie foarte mică. Și ea povestea dimineața: Și, azi-noapte, pe la 2-3, donga- donga, Doamne, ce să fie?! Aoleu, ce să fie?! mă gândeam eu. A’ lu’ Cutărică trecea pe stradă“ (râde tare) Eu asta caut, râsul ăla din sat, pe donga-donga cu care am crescut eu. Trebuie (voi, femeile n.r) să-l aveți pe donga-donga, dar să o lăsați mai ușor cu donga-donga (râde cu poftă). Întotdeauna mi-au plăcut femeile cu care am putut să râd, să facem haz. Acum sunt foarte bine, am cu cine…donga-donga (râde).“

Alex Dima a fost mult încercat de destin. Jurnalistul a trecut printr-o pierdere cumplită care avea să-i schimbe definitiv și iremediabil viața. La doar un an și jumătate după ce devenise tată, Alex Dima a aflat crunta veste că soția sa suferă de cancer în stadiu avansat. Se întâmpla fix în urmă cu 10 ani. În zadar au luptat să rămână împreună, destinul avea alte planuri. Soția sa a murit, iar Alex Dima a rămas un tată singur, cu Sara, fetița sa, în brațe, mama acestuia fiind cea care l-a ajutat cu creșterea micuței, astăzi în vârstă de 11 ani: „E ca o floare care se deschide. Are umor, spune ce gândește. Sunt atât de fericit, de câte ori mă uit la ea îi mulțumesc lui Dumnezeu că am așa un copil“ – spune Alex Dima despre fiica sa.

Alex Dima și-a deschis sufletul în acest interviu pe care i l-a acordat Amaliei Enache pentru Revista Unica și a vorbit despre partenera sa de viață, Georgiana, femeia care-i stă alături de mai mulți ani și pe care a cunoscut-o într-un mod demn de un film de dragoste. Să fi fost coincidență sau destinul să fi insistat să-i scoată, din nou, iubirea în cale? Nu știm răspunsul, dar Alex este împlinit și liniștit: „Georgiana știe să mă și asculte. Am fost azi-noapte la filmare, la Magic Camp și când am ajuns acasă am stat și i-am povestit până la 4 dimineață (la ora 8 ne-am văzut apoi pentru fotografii și interviu). Am văzut-o într-un aeroport, s-a băgat în fața mea la check-in. Am râs, apoi am privit-o, după filtru am văzut-o iar, priviri în sala de așteptare, priviri în avion. Trei luni mai târziu, am ajuns la o bancă. Și acolo era ea! Și de atunci e bine.“ – ne-a dezvăluit, în exclusivitate, Alex Dima.

