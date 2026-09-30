Roxana Hulpe explică de ce a dispărut de la pupitrul Știrilor Pro Tv de weekend. Care este motivul: „Am zis stop” 

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Roxana Hulpe a decis să părăsească pupitrul Știrilor Pro Tv de weekend. Ea apărea în fiecare sâmbătă și duminică în fața telespectatorilor, care au întrebat-o dacă este însărcinată sau dacă are probleme de sănătate. Ea a decis să lămurească situația și a dezvăluit de ce a luat această decizie.

Roxana Hulpe nu mai prezintă Știrile Pro Tv de weekend

Jurnalista a primit o mulțime de întrebări despre dispariția ei de la pupitrul Știrilor Pro Tv de weekend. Ea a lămurit faptul că nu este vorba despre probleme de sănătate, ci despre o reorganizare a programului său.

PRO Tv le oferă angajaților vechi din compania posibilitatea de a își lua 30 de zile libere. Prezentatoarea a decis să profite de acest beneficiu și de acum va apărea de acum înainte la jurnalul de weekend doar o dată la trei săptămâni, urmând să se ocupe mai mult de activitatea de teren.

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„Ești însărcinată? Te-ai mutat la Cluj? Te-ai despărțit? Ai probleme de sănătate? Multe astfel de mesaje am primit în această lună. Sunt bine, Slavă Domnului! Nu m-am mutat încă. Doar că Pro TV le oferă angajaților care sunt de ceva timp în companie acest beneficiu: 30 de zile libere! Wow, da! Noutatea e că de acum nu ne mai vedem în fiecare weekend la jurnalul de dimineață, ci doar o dată la 3 săptămâni.

„Ești însărcinată? Te-ai mutat la Cluj? Te-ai despărțit? Ai probleme de sănătate? Multe astfel de mesaje am primit în această lună. Sunt bine, Slavă Domnului! Nu m-am mutat încă. Doar că Pro TV le oferă angajaților care sunt de ceva timp în companie acest beneficiu: 30 de zile libere! Wow, da! Noutatea e că de acum nu ne mai vedem în fiecare weekend la jurnalul de dimineață, ci doar o dată la 3 săptămâni.

Își va continua activitatea la Pro Tv

Roxana Hulpe a explicat că își va continua activitatea la Pro Tv, dar se va ocupa mai mult de munca din teren și va avea mai puține apariții în weekend.

Ea le-a mulțumit celor care s-au arătat interesați de starea ei și a anunțat că va reveni la pupitrul știrilor în tura care îi revine acest weekend.

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„Ești însărcinată? Te-ai mutat la Cluj? Te-ai despărțit? Ai probleme de sănătate? Multe astfel de mesaje am primit în această lună. Sunt bine, Slavă Domnului! Nu m-am mutat încă. Doar că Pro TV le oferă angajaților care sunt de ceva timp în companie acest beneficiu: 30 de zile libere! Wow, da! Noutatea e că de acum nu ne mai vedem în fiecare weekend la jurnalul de dimineață, ci doar o dată la 3 săptămâni.

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