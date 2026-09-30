Cristina Dorobanțu s-a căsătorit și urmează să devină mămică. Știrista Kanal D este în culmea fericirii: „E ca un vis frumos” 

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Cristina Dorobanțu, vedeta Știrilor Kanal D și fostă concurentă la Bravo, ai stil!, s-a căsătorit și urmează să devină mămică pentru prima oară. Vedeta este în al nouălea cer și așteaptă cu nerăbdare să își întâlnească bebelușul.

Cristina Dorobanțu este însărcinată

Fosta concurentă Bravo, ai stil! a reușit să își facă o carieră impresionantă. În prezent, ea prezintă Știrile Kanal D, iar pe plan personal trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei.

Ea s-a căsătorit recent cu deputatul Ciprian Șerban, iar acum a anunțat că este pe cale să devină mămică.

Vedeta a vorbit despre cum se simte și ce sentimente o încearcă în aceste momente pline de emoții.

„Lucrurile au venit firesc în viața mea, atât noi, cât și familiile noastre suntem fericiți și profund recunoscători pentru ceea ce ni se întâmplă. Este ca un vis frumos pentru mine”, a declarat Cristina Dorobanțu pentru wowbiz.

Mămică la 35 de ani

Cristina Dorobanțu a împlinit 35 de ani pe 27 iunie anul acesta și se poate declara mai mult decât împlinită. Vedeta este o apariție îndrăgită pe micile ecrane și se bucură din plin de viață.

Citește și: Cristina Dorobanțu, despre Crăciunul care i-a schimbat viața: „M-a învățat să apreciez lucrurile, să mă rog mai mult” / Exclusiv

„Timpul nu stă pe loc și toate lucrurile trebuie făcute și trăite la vremea lor. Aniversarea perfectă înseamnă să am lângă mine oamenii dragi, care mă iubesc și mă prețuiesc și pentru care sentimentul este reciproc. „Cea mai frumoasă surpriză de care mă bucur în fiecare an este că prima urare, de la ora 12 noaptea, este făcută de părinții mei. Odată ce am devenit independentă, mi-am oferit mie însămi nu un obiect, ci libertatea de a alege unde merg, ce fac și cum îmi construiesc viața”, a mărturisit Cristina Dorobanțu pentru Libertatea.

Ea a vorbit despre faptul că este o persoană foarte ambițioasă și se consideră extrem de norocoasă că își trăiește visul.

Citește și: Ce superstiții are Cristina Dorobanțu? “Am o icoană pe care o port mereu la mine”. Știrista Kanal D, pregătită să iubească din nou / Exclusiv

„Sunt unul din cei mai ambițioși oameni pe care îi cunosc! Am reușit tot ceea ce mi-am propus. Și cu cât am întâmpinat mai multe piedici, cu atât rezultatele au fost mai spectaculoase! Cred că am o stea norocoasă care îmi călăuzește pașii. Dar am avut parte și de oameni care au crezut în mine! Am muncit și am învățat permanent ca să ajung să îmi trăiesc visul”, a mai spus prezentatoarea știrilor de la Kanal D în exclusivitate pentru sursa citată.

Urmărește-ne pe Google News