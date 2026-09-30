Imagini rare de la nunta Valentinei Pelinel cu Cristi Borcea. Au fost făcute publice după 8 ani de căsnicie

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Valentina Pelinel și Cristi Borcea s-au căsătorit în urmă cu 8 ani de zile, iar vedeta a făcut publice acum câteva imagini rare din ziua cea mare. Cei doi au împreună trei copii și formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul românesc. Cu ocazia împlinirii a 8 ani de căsnicie, Valentina Pelinel a transmis un mesaj emoționant.

Imagini nemaivăzute de la nunta dintre Valentina Pelinel și Cristi Borcea

Luna septembrie vine cu o ocazie specială pentru Valentina Pelinel și Cristi Borcea, pentru că este luna în care își aniversează căsnicia.

Pe 8 septembrie, cei doi au aniversat 8 ani de căsătorie.

„8 e cu noroc, sunt și născută pe 8 în 1980, ne urmărește semnul infinitului. E o lună specială pentru noi, 8 ani de la căsătorie. La noi întotdeauna e aniversare, dacă pot să spun așa, pentru că noi ne respectăm foarte mult timpul în doi. Ne spunem «te iubesc» în fiecare zi de nenumărate ori, nu doar de sărbători. De fiecare dată când vorbim la telefon noi închidem cu «te iubesc». Așa că noi avem doza noastră de romantism tot timpul, care nu cred că s-a pierdut după opt ani”, a mărturisit, pentru Libertatea, Valentina Pelinel.

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Ea a explicat că lucrurile nu sunt tot timpul roz într-o familie și că au existat de-a lungul timpului și momente dificile, însă comunicarea este cheia oricărei probleme.

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„Provocări sunt de tot soiul în viață, dar pot să-ți zic așa că într-adevăr comunicarea într-un cuplu e foarte importantă. Evident că îți iubești partenerul de viață, că de asta îți iei partener de viață. Dar sunt multe: afaceri, chestiuni personale, copii, nu știu, apar răceli, întotdeauna ai factori de stres și în casă, și în afară. Dar atât timp cât comunici bine cu partenerul tău, eu zic că orice se poate rezolva pe lumea asta, dacă ești sănătos, evident, că asta e de la Dumnezeu”, a adăugat soția lui Cristi Borcea pentru sursa citată.

Valentina Pelinel despre soțul ei: „E vulcanic”

Vedeta a vorbit despre armonia din cuplu și l-a descris pe soțul ei ca fiind „vulcanic”.

“Vulcanul e Cristi, normal. E bărbat și e expus la un nivel de stres deloc ușor de gestionat datorită afacerilor pe care le conduce dar și datorită responsabilității pe care o poartă pentru numeroasa noastră familie. Eu sunt cea care știe să liniștească lucrurile și să readucă echilibrul. Așa facem o echipă bună!”, a declarat Valentina Pelinel pentru cancan.ro.

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