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Tu le rezolvi pe toate. Dar nu trebuie să le rezolvi chiar pe toate. 

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.  Actualizat 22.09.2026, 17:31
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Într-o săptămână obișnuită, o ședință se prelungește, un colet trebuie ridicat, iar bagajul pentru  weekend încă te așteaptă. Printre toate acestea, sunt și câteva pregătiri pentru care merită să  verifici ce ai deja inclus în pachetul tău bancar. 

Luni, la finalul programului, îți dai seama că nu mai ajungi să ridici coletul. Ședința a durat mai  mult decât era prevăzut, iar tu stabiliseși să te vezi cu o prietenă. Îi scrii că întârzii puțin și verifici  până la ce oră e deschis punctul de ridicare. Dacă schimbi traseul, poate le împaci pe amândouă. 

Până la urmă, ajungi. Cu pachetul sub braț și cu povestea zilei deja pregătită pentru cină. 

Nu s-a întâmplat nimic grav. Dar, dacă te gândești la ultimele zile, probabil mai găsești câteva  astfel de momente: o programare mutată, cineva care a avut nevoie de ajutor, o cumpărătură de  făcut în drum spre casă. Nici nu le treci pe toate în agendă. Le strecori printre celelalte și mergi  mai departe. 

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„Mai târziu” este un loc foarte aglomerat. 

Până miercuri, unele lucruri s-au rezolvat, altele și-au făcut loc pe listă. Vineri pleci câteva zile din  țară și ai promis că, de data aceasta, nu vei face bagajul înainte de culcare. Valiza e scoasă.  Deocamdată, în ea se află doar încărcătorul de rezervă. 

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Cazarea este confirmată, ai vorbit cu persoana care vine să hrănească pisica și ai verificat  vremea. Mai rămân banii de schimbat și asigurarea de călătorie. Te vei uita la ele după cină,  când ai câteva minute să citești în liniște. 

Sunt pregătiri ușor de amânat tocmai pentru că, în momentul acela, nimic nu pare să depindă de  ele. Plecarea e abia vineri. Și totuși, joi seara poate veni cu alte lucruri de terminat, iar minutele  acelea libere ajung din nou la sfârșitul listei. 

Înainte să cauți o soluție, verifică dacă o ai deja. 

Dacă ai ING More sau ING Extra, asigurarea de călătorie pentru tine și familie este inclusă în  pachet. Poți începe prin a verifica persoanele și situațiile acoperite, condițiile poliței și pașii de  urmat dacă ai nevoie de ajutor. Nu mai pornești de la compararea unor oferte separate pentru  fiecare plecare. 

Utilitatea ei se vede într-un moment pe care nu-l pui în itinerar. De exemplu, ajungi la destinație,  dar bagajul tău nu apare pe bandă. După ce anunți întârzierea, ai nevoie de câteva lucruri până  când îți este livrată valiza. Asigurarea inclusă în ING More și ING Extra acoperă și întârzierea  bagajelor, în condițiile și limitele poliței. Să știi de la început ce documente trebuie păstrate te  ajută să faci corect o eventuală solicitare de despăgubire. 

Pentru o plecare cu mașina, cele două pachete includ și asistență rutieră în România și Europa.  Dacă mașina se defectează, ai un serviciu la care poți apela, conform condițiilor sale. Merită să  salvezi datele de contact înainte de drum, alături de adresa cazării. Sunt două minute petrecute  acasă pe care te poți bucura că le-ai găsit.

Și cheltuielile mici merită puțină atenție. 

Poate că ai ales deja restaurantul pentru prima seară, dar nu ai schimbat încă banii. ING Go și  ING More oferă curs valutar avantajos non-stop pentru schimburi de până la 10.000 de lei pe  lună. Cu ING Extra, beneficiul nu are limită lunară. Îl poți lua în calcul când pregătești suma  pentru călătorie, fără să mai cauți o casă de schimb după ce ai ajuns. 

La fel, merită să verifici comisioanele operațiunilor pe care le faci des. Un transfer către prietena  care a rezervat cazarea sau o retragere de numerar sunt gesturi obișnuite. Pachetele ING oferă  beneficii de zero comisioane pentru operațiunile eligibile, în condițiile fiecărui pachet. Avantajul  ține de costul lor, iar alegerea sumelor și a momentului plăților îți aparține. 

Dacă folosești Round Up, diferențele rezultate din rotunjirea plăților cu cardul se strâng automat  într-un cont de economii. În ING More și ING Extra, beneficiul suplimentar este dobânda de 10%  pe an pentru primii 2.000 de lei economisiți anual prin această funcție. Iar ofertele de cashback  din ING Bazar merită verificate pentru cumpărăturile pe care oricum intenționai să le faci. 

Unele alegeri merită făcute într-o zi obișnuită. 

Printre beneficiile ING More și ING Extra se află și asigurarea pentru afecțiuni grave, pentru titular  și copiii săi minori. Acoperirea este de 20.000 de lei pentru ING More și de 100.000 de lei pentru  ING Extra, în condițiile asigurării. 

E o alegere pentru care merită să-ți lași timp: să citești ce include, să vezi dacă răspunde nevoilor  tale și să lămurești ce nu îți este clar. La fel poți privi întregul pachet. Ce beneficii ai folosi?  Pentru care plătești deja separat? Ce contează pentru tine la următoarea călătorie sau în lunile în  care rămâi acasă? 

Săptămâna va mai avea, probabil, și momente în care va trebui să schimbi planul. Coletul tot  trebuie ridicat, iar bagajul tot tu îl faci. Dar asigurarea verificată, numărul pentru asistență salvat și  condițiile contului cunoscute sunt câteva pregătiri concrete pe care le poți încheia înainte de  plecare. Joi seara, s-ar putea să ai nevoie de timpul acela pentru cu totul altceva. 

Tu ce ai rezolvat din mers săptămâna aceasta? 

Unica și ING te invită să povestești o situație financiară pentru care a trebuit să găsești repede o  soluție. Înscrie-ți improvizația în concurs și poți câștiga. 

Înscrie -te în concurs. 

ING Go acoperă lucrurile esențiale de zi cu zi, ING More adaugă beneficii pentru economisire,  asigurări și călătorii, iar ING Extra oferă o experiență premium, cu schimb valutar avantajos  nelimitat, card Visa Platinum și acces în lounge-uri internaționale. 

Descoperă aici pachetul care se potrivește ritmului tău.

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