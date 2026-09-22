Lidl România aduce la raft un fruct inedit: baby kiwi, disponibil între 21 și 23 septembrie

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În perioada 21-23 septembrie, Lidl aduce în magazinele din România un fruct inedit, de dimensiuni mici, cu un gust surprinzător: baby kiwi. Disponibil în stoc limitat, acesta completează oferta de fructe proaspete și oferă clienților ocazia de a descoperi un produs mai puțin întâlnit pe piața locală.

Cunoscut și sub denumirea de kiwi berry, baby kiwi este un fruct de dimensiunea unui bob mare de strugure, cu coajă fină și comestibilă. Spre deosebire de kiwi-ul clasic, acesta poate fi consumat integral, fără a fi curățat de coajă. Mai mult, fructele sunt coapte și pregătite pentru consum atunci când cedează ușor la o apăsare fină, iar eventualele pete maronii sunt doar urme estetice provocate de frecarea cu crengile în timpul creșterii, fără a le afecta calitatea.

Dulce și răcoritor, baby kiwi este potrivit atât pentru o gustare rapidă, cât și pentru a fi inclus în salate de fructe sau deserturi. Produsul este disponibil în caserole de 125 g și poate fi integrat cu ușurință în alimentația de zi cu zi.

Prospețime obținută prin practici agricole responsabile

Fructul baby kiwi, beneficiază de certificarea internațională Global GAP, ce atestă respectarea bunelor practici agricole. Mai mult, fructul beneficiază de rezistență naturală la boli, ceea ce reduce necesitatea intervențiilor chimice în procesul de producție.

O alegere pentru consumatorii interesați de varietate și nutriție conștientă

Interesul pentru o alimentație variată și pentru produse naturale continuă să crească, iar consumatorii sunt tot mai deschiși să descopere produse noi. Prin formatul său practic și modul simplu de consum, baby kiwi se adresează celor care caută alternative pentru gustările dintre mese și care își doresc să aducă mai multă diversitate în alimentația de zi cu zi.

Totodată, produsul răspunde interesului tot mai mare pentru alegeri alimentare conștiente, fiind ușor de integrat într-un stil de viață în care consumatorii acordă o atenție crescută varietății și calității alimentelor pe care le aleg.

Lidl continuă să aducă prospețime și produse noi la raft

Disponibil pentru o perioadă limitată, între 21 și 23 septembrie, baby kiwi completează categoria de fructe Lidl și reflectă strategia companiei de a diversifica constant sortimentul disponibil consumatorilor. Prin introducerea unor produse noi și prin extinderea permanentă a ofertei de fructe și legume, Lidl urmărește să răspundă preferințelor aflate în continuă evoluție și să ofere opțiuni cât mai variate pentru consumatorii interesați de prospețime, diversitate și nutriție conștientă. Disponibilitatea baby kiwi-ului reprezintă încă un pas în această direcție și completează o ofertă construită în jurul calității, varietății și accesibilității.

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