Murali Store și ISRA Design aduc educația în design mai aproape de realitatea proiectelor de amenajare 

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Murali Store a fost gazdă și partener tehnic pentru modulul dedicat finisajelor interioare din cadrul Masterclass-ului ISRA Design, program în care viitorii profesioniști din domeniu trec de la conceptele de design la alegerile care influențează direct modul în care un proiect este pus în practică.

Întâlnirea a avut loc în showroom-ul Murali Store și a adus în prim-plan o etapă esențială a oricărei amenajări și anume, alegerea corectă a materialelor. Cursanții au putut vedea și testa finisaje folosite în proiecte reale și au discutat despre diferențele dintre ceea ce arată bine într-o randare și ceea ce funcționează, tehnic și estetic, într-un spațiu finalizat.

De la comportamentul unei culori în diferite tipuri de lumină și pregătirea corectă a suportului până la alegerea sistemului de aplicare și estimarea cantităților, sesiunea a transformat showroom-ul într-un spațiu de învățare aplicată.

De la conceptul de design la materialul folosit în proiect

ISRA Design este un studio de design interior din București, cu proiecte rezidențiale și comerciale high-end și recunoaștere internațională. Prin programul său de Masterclass, cursanții lucrează atât cu partea creativă și de business a profesiei, cât și cu proiectarea tehnică și selecția materialelor.

Pentru modulul dedicat finisajelor interioare, această componentă practică s-a mutat în showroom-ul Murali Store.

În loc să analizeze materialele exclusiv prin intermediul cataloagelor și mostrelor digitale, participanții au avut posibilitatea să observe finisajele direct, să le compare și să înțeleagă criteriile tehnice care stau în spatele unei alegeri corecte.

Un perete poate arăta impecabil într-o randare, însă rezultatul din proiectul final depinde de mult mai multe variabile: suport, amorsă, sistem de aplicare, numărul de straturi, tipul de finisaj, condițiile de utilizare și chiar lumina din încăpere.

Tocmai această diferență dintre intenția de design și execuția efectivă a stat în centrul întâlnirii.

Ce au putut testa cursanții în showroom-ul Murali Store

În calitate de partener tehnic al modulului, Murali Store a prezentat soluții din portofoliul propriu de finisaje interioare, printre care produse Benjamin Moore, Relius, Valpaint, Cebos și Orac Decor.

Sesiunea nu s-a limitat însă la prezentarea produselor. Discuțiile au pornit de la situațiile concrete cu care designerii se întâlnesc atunci când un proiect ajunge în etapa de execuție.

Participanții au aflat cum se interpretează corect o fișă tehnică și informațiile despre consum și randament, cum se stabilește sistemul de aplicare în funcție de suport și destinația spațiului și ce criterii trebuie urmărite atunci când sunt alese finisajele pentru băi, bucătării, spații comerciale sau proiecte HoReCa.

O atenție specială a fost acordată culorii. Cursanții au discutat despre color matching și despre diferențele care pot apărea între o nuanță văzută pe ecran și aceeași culoare aplicată pe perete, unde lumina naturală, iluminatul artificial, textura și finisajul îi pot modifica percepția.

Un alt subiect a fost estimarea corectă a cantităților de materiale, astfel încât specificațiile și bugetul stabilite în etapa de proiectare să poată fi respectate și în timpul execuției.

De ce Murali Store susține educația aplicată în design interior

Implicarea Murali Store în Masterclass-ul ISRA Design pornește de la o realitate întâlnită constant în proiectele de amenajare: cunoașterea materialelor influențează direct calitatea rezultatului final.

Pentru un designer, alegerea unei culori sau a unui finisaj nu este doar o decizie estetică. Materialul trebuie să răspundă cerințelor spațiului, să poată fi aplicat corect și să își păstreze proprietățile în condițiile pentru care a fost ales.

Din acest motiv, Murali Store lucrează cu arhitecți și designeri încă din etapa de concept, prin consultanță tehnică, mostre, specificații și recomandări privind sistemele de aplicare. Atunci când proiectul o impune, suportul poate continua și în etapa de șantier.

Consultanța tehnică face parte din modul de lucru Murali Store și completează portofoliul de produse prin informațiile necesare pentru alegerea și utilizarea lor corectă.

Prin colaborarea cu ISRA Design, această experiență a fost transferată într-un context educațional, în care viitorii profesioniști au putut pune întrebări și analiza situații pe care le vor întâlni ulterior în propriile proiecte.

Un parteneriat între educație, design și experiența din șantier

Într-un proiect, doua componente trebuie să funcționeze simultan. Astfel că, masterclass-ul găzduit de Murali Store a adus împreună cele două componente: viziunea designerului și cunoașterea materialelor prin care aceasta poate fi pusă în practică.

Pentru Murali Store, colaborarea cu ISRA Design face parte dintr-o direcție mai amplă de susținere a profesioniștilor din design și arhitectură, prin acces la produse, mostre și consultanță tehnică aplicată.

Pentru cursanți, întâlnirea din showroom a oferit ocazia de a privi finisajele nu doar prin prisma culorii sau a texturii, ci și a performanței, aplicării și comportamentului lor în proiecte reale.

Iar aceasta este una dintre diferențele esențiale dintre un concept care arată bine pe ecran și un interior care funcționează la fel de bine după ce proiectul a fost predat.

Despre Murali Store

Murali Store este un magazin românesc specializat în vopsea decorativă premium și vopsea lavabilă, cu showroom-uri în București și Timișoara.

Murali Store este importator oficial și distribuitor autorizat Benjamin Moore în România și reprezintă branduri precum Valpaint, Cebos, Orac Decor, Relius, Rofix și Bagar. Portofoliul include vopsele lavabile și decorative, finisaje premium, elemente decorative pentru pereți, tencuieli pentru exterior și unelte profesionale de aplicare.

Pe lângă gama de produse, Murali Store oferă consultanță personalizată în showroom și suport tehnic pentru arhitecți, designeri și profesioniști implicați în proiecte de amenajare.

Mai multe informații despre produse și servicii sunt disponibile pe muralistore.ro.

Murali Store

Website: muralistore.ro

Telefon: 0371 340 060

E-mail: [email protected]

Showroom București

Strada Ion Slătineanu 14

0722 598 248

Showroom Timișoara

Calea Aradului 32

0730 582 280

Foto: Murali Store

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