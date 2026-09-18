Duminica aceasta, legumele intră la reducere la Lidl. Oferta este valabilă doar câteva ore

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Pentru mulți clienți, cumpărăturile de duminică înseamnă și aprovizionarea cu ingrediente pentru zilele care urmează. Legumele ajung aproape întotdeauna în coș, fie pentru salate, garnituri, supe sau preparatele gătite acasă pe parcursul săptămânii.

Duminică, 20 septembrie, Lidl vine cu un motiv în plus pentru o vizită la cumpărături în a doua parte a zilei. În cadrul campaniei Happy Hours Aniversar, utilizatorii Lidl Plus beneficiază de 15% reducere la legume.

Happy Hours începe după ora 14:00

Oferta este disponibilă exclusiv duminică, între ora 14:00 și ora de închidere a magazinelor, iar pentru a beneficia de reducere este necesară activarea cuponului dedicat din aplicația Lidl Plus înainte de efectuarea cumpărăturilor.

Reducerea se aplică unei selecții de articole din categoria legume, în limita stocului disponibil, iar lista completă a articolelor eligibile poate fi consultată direct în cuponul din aplicație.

Un avantaj pentru una dintre cele mai importante categorii din coșul de cumpărături

Fie că sunt folosite pentru mesele pregătite acasă, pentru gustările dintre mese sau pentru rețetele planificate pentru zilele următoare, legumele se regăsesc printre produsele cumpărate constant de multe familii. Tocmai de aceea, campania Happy Hours Aniversar aduce în prim-plan o categorie nelipsită din cumpărăturile săptămânale și oferă utilizatorilor Lidl Plus o oportunitate suplimentară de economisire.

Câteva ore care merită bifate în programul din această duminică

Parte din inițiativele prin care Lidl marchează 15 ani de activitate în România, Happy Hours Aniversar continuă să aducă beneficii dedicate utilizatorilor Lidl Plus. Prin produse de calitate, prețuri accesibile și oferte care răspund nevoilor consumatorilor, Lidl își reafirmă angajamentul de a oferi mai multă valoare la fiecare cumpărătură și de a transforma economiile într-un avantaj accesibil zi de zi.

Mai multe detalii despre campanie pot fi consultate aici.

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