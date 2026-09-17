  MENIU  
Home > Advertorial > Bani pe card în aceeași zi: la ce te uiți înainte să accepți prima ofertă

Bani pe card în aceeași zi: la ce te uiți înainte să accepți prima ofertă

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 17.09.2026, 11:25
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Ai nevoie de o sumă mică și o ai nevoie acum. Un telefon spart, o factură scadentă mâine, o reparație care nu poate aștepta salariul. Cauți pe internet, iar în câteva secunde ai în față zeci de oferte care promit același lucru: bani pe card în aceeași zi, aprobare rapidă, fără drumuri la ghișeu.

Viteza este reală. Problema este că viteza cu care primești banii nu spune absolut nimic despre cât te costă. Iar diferența dintre două oferte care arată identic în reclamă poate fi de câteva sute de lei la final. Iată ce merită verificat în cele zece minute pe care ți le acorzi înainte să apeși „accept”.

Ce înseamnă, în practică, „bani în aceeași zi”

Instituțiile financiare nebancare — IFN-urile — acordă credite de consum pe sume mici, cu proceduri simplificate față de bănci. Pentru sume de câteva sute sau câteva mii de lei, cererea se completează online, iar decizia vine de obicei în câteva minute. Transferul ajunge pe card în aceeași zi, uneori în mai puțin de o oră, dacă banca ta procesează rapid.

Această rapiditate are un cost, iar costul este dobânda. Un credit acordat în cinci minute, fără garanții și fără adeverință de venit, este pentru creditor un risc mult mai mare decât un credit bancar clasic — iar riscul se plătește. Nu este nimic nelegitim aici, atâta timp cât știi ce plătești.

„Vreau să știți că nu a vrut să facă ce a făcut”. Fiul Mădălinei Apostol, Tony, rupe tăcerea despre tragica dispariție a mamei lui. Ce a povestit acum băiatul
„Vreau să știți că nu a vrut să facă ce a făcut”. Fiul Mădălinei Apostol, Tony, rupe tăcerea despre tragica dispariție a mamei lui. Ce a povestit acum băiatul
Recomandarea zilei

DAE: singurul număr care contează cu adevărat

Bani pe card în aceeași zi: la ce te uiți înainte să accepți prima ofertă

Reclamele afișează dobânda sau rata lunară. Ambele pot induce în eroare, pentru că niciuna nu include comisioanele. Indicatorul care le adună pe toate este DAE — dobânda anuală efectivă. În DAE intră dobânda, comisionul de analiză, comisionul de administrare și orice altă plată obligatorie legată de credit.

Legea obligă orice creditor să afișeze DAE, tocmai ca ofertele să poată fi comparate corect. Două credite cu aceeași rată lunară pot avea DAE foarte diferite, iar diferența se vede direct în suma totală pe care o dai înapoi. Dacă vrei să vezi cifra pentru o sumă și o perioadă anume, un calculator DAE de la Credite Financiare îți arată în câteva secunde costul real, nu doar rata.

Cum au găsit-o apropiații pe Mădălina Apostol, în baia în care și-a luat viața. Ce luase cu ea, pentru a-i fi aproape în ultimele clipe de viață, iubita milionarului Nick Rădoi
Cum au găsit-o apropiații pe Mădălina Apostol, în baia în care și-a luat viața. Ce luase cu ea, pentru a-i fi aproape în ultimele clipe de viață, iubita milionarului Nick Rădoi
Recomandarea zilei

Comparația între oferte nu mai cere timp: pe creditefinanciare.ro poți compara ofertele de bani pe card de la peste 40 de instituții autorizate, cu DAE, sume, termene și condiții afișate unul lângă altul. Zece minute de comparat înseamnă, de regulă, câteva sute de lei diferență.

Verifică dacă instituția are dreptul să acorde credite

Este verificarea care durează cel mai puțin și te protejează cel mai mult. În România, orice instituție financiară nebancară trebuie să figureze în registrele Băncii Naționale. Cauți denumirea firmei în registrul general al IFN-urilor publicat de BNR și, dacă nu apare acolo, închizi pagina — indiferent cât de atrăgătoare pare oferta. Atenție: denumirea comercială de pe site poate fi diferită de denumirea juridică din contract, așa că verifici numele complet al societății, nu brandul.

Costurile care nu apar în reclamă

Trei lucruri scumpesc un credit rapid mai mult decât dobânda inițială, iar toate trei sunt scrise în contract:

  • Prelungirea termenului. Dacă la scadență nu poți plăti, majoritatea creditorilor oferă opțiunea de prelungire contra cost. Este cea mai frecventă cale prin care un împrumut de 1.000 de lei ajunge să coste dublu — nu dintr-o dată, ci prin trei-patru prelungiri consecutive.
  • Penalitățile de întârziere. Se calculează zilnic și se adaugă la sold. Citește această secțiune chiar dacă nu citești nimic altceva din contract.
  • Costurile de recuperare. Dacă restanța se prelungește, dosarul poate fi transferat unei firme de recuperare, iar cheltuielile aferente se adaugă la datorie.

„Primul credit cu dobândă zero” este o ofertă reală la multe IFN-uri, dar se aplică strict primului împrumut, unei sume plafonate și unui termen scurt. Dacă depășești termenul, dobânda zero dispare și intri în grila standard. Merită folosită, dar citind exact condițiile.

Ai 14 zile să te răzgândești

Pentru creditele de consum, legislația europeană și cea românească îți dau dreptul de retragere: poți renunța la contract în termen de 14 zile de la semnare, fără să explici de ce, restituind suma primită și dobânda aferentă zilelor în care ai folosit banii. Este o plasă de siguranță reală dacă realizezi a doua zi că ai decis prea repede sau că ai găsit o ofertă mai bună.

Trei reguli simple care țin costurile sub control

  • Împrumută exact suma de care ai nevoie, nu limita aprobată. Plafonul oferit este o decizie comercială a creditorului, nu o recomandare pentru tine.
  • Alege cel mai scurt termen pe care îl poți susține realist. Cu cât perioada e mai lungă, cu atât plătești mai mult, chiar dacă rata lunară pare mai confortabilă.
  • Calculează rata raportat la venitul sigur, nu la cel mai bun scenariu. Dacă rata încape doar dacă vine și bonusul și nu apare nicio altă cheltuială, atunci nu încape.

Un credit rapid este un instrument pentru situații punctuale, nu o soluție pentru un buget care nu se închide lună de lună. Dacă ajungi să te împrumuți ca să acoperi împrumutul anterior, semnalul nu este că ai nevoie de o ofertă mai bună, ci că problema este în altă parte. Iar dacă o rată devine greu de plătit, cel mai bun lucru pe care îl poți face este să suni creditorul înainte de scadență: procedurile de reeșalonare există, dar se aplică celor care cer, nu celor care dispar.

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Influnecerița Maria Alves a murit la 22 de ani, după o intervenție estetică
Influnecerița Maria Alves a murit la 22 de ani, după o intervenție estetică
J Balvin și Valentina Ferrer s-au despărțit. Au un copil împreună și între ei era o diferență de vârstă de nouă ani
J Balvin și Valentina Ferrer s-au despărțit. Au un copil împreună și între ei era o diferență de vârstă de nouă ani
Proiecte speciale
Cât ajunge să coste o nuntă în București în 2027. Mirii preferă o zi neașteptată din săptămână și caută ofertele când sunt la muncă
Cât ajunge să coste o nuntă în București în 2027. Mirii preferă o zi neașteptată din săptămână și caută ofertele când sunt la muncă
Scandal la MasterChef între Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu: „Ești nesimțit și atâta tot!” Ce s-a întâmplat pe Calea Victoriei
Scandal la MasterChef între Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu: „Ești nesimțit și atâta tot!” Ce s-a întâmplat pe Calea Victoriei
Libertatea.ro
Scandal la MasterChef între Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu: „Ești nesimțit și atâta tot!” Ce s-a întâmplat pe Calea Victoriei
Scandal la MasterChef între Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu: „Ești nesimțit și atâta tot!” Ce s-a întâmplat pe Calea Victoriei
Avantaje
Ultima oră! Cum a apărut Bianca Drăgușanu la priveghiul Mădălinei Apostol și ce ce declarații a făcut! Fiul Mădălinei, anunț important, printre lacrimi: "Pentru noi, mama a fost tot"
Ultima oră! Cum a apărut Bianca Drăgușanu la priveghiul Mădălinei Apostol și ce ce declarații a făcut! Fiul Mădălinei, anunț important, printre lacrimi: "Pentru noi, mama a fost tot"
Elle
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
„Mama nu a vrut să-și ia viața”. Fiul Mădălinei Apostol spune ce s-ar fi întâmplat, de fapt
„Mama nu a vrut să-și ia viața”. Fiul Mădălinei Apostol spune ce s-ar fi întâmplat, de fapt
Horoscop 18 septembrie 2026. Vindecătorul Chiron retrograd în Berbec. O zodie e pusă față-n față cu alegeri importante. Rănile trecutului îi vor da putere
Horoscop 18 septembrie 2026. Vindecătorul Chiron retrograd în Berbec. O zodie e pusă față-n față cu alegeri importante. Rănile trecutului îi vor da putere
Theo Rose a stârnit controverse cu o filmare în care apare fiul ei, Sasha: „Mi-a deschis o lume nouă”
Theo Rose a stârnit controverse cu o filmare în care apare fiul ei, Sasha: „Mi-a deschis o lume nouă”
Mădălina Apostol, condusă pe ultimul drum. Vedeta este înmormântată în cimitirul Eternitatea
Mădălina Apostol, condusă pe ultimul drum. Vedeta este înmormântată în cimitirul Eternitatea
La opt luni după divorț, Andreea Popescu rupe tăcerea despre Dan Alexa. Ce a simțit după ce a făcut totul public. "Este un lucru pe care mi l-am asumat!"
La opt luni după divorț, Andreea Popescu rupe tăcerea despre Dan Alexa. Ce a simțit după ce a făcut totul public. "Este un lucru pe care mi l-am asumat!"
Observator News
A făcut ordine şi a găsit o cutie de biscuiţi ascunsă de soţ acum 50 de ani. Descoperirea i-a schimbat viaţa
A făcut ordine şi a găsit o cutie de biscuiţi ascunsă de soţ acum 50 de ani. Descoperirea i-a schimbat viaţa
Libertatea pentru Femei
Ultimele clipe ale Mădălinei Apostol. Dovada că a plănuit totul. Ce a făcut cu fetița sa și care ar fi fost ultimele sale cuvinte
Ultimele clipe ale Mădălinei Apostol. Dovada că a plănuit totul. Ce a făcut cu fetița sa și care ar fi fost ultimele sale cuvinte
Grav! Întrebarea pe care Mădălina Apostol o adresa OBSESIV înainte de a face gestul extrem. S-a oprit atunci când...Primul echipaj de salvare NU avea defibrilator! Mădălina avea mâinile ÎNCLEȘTATE pe un...Ce a găsit fiul Mădălinei în coșul de gunoi din camera Mădălinei
Grav! Întrebarea pe care Mădălina Apostol o adresa OBSESIV înainte de a face gestul extrem. S-a oprit atunci când...Primul echipaj de salvare NU avea defibrilator! Mădălina avea mâinile ÎNCLEȘTATE pe un...Ce a găsit fiul Mădălinei în coșul de gunoi din camera Mădălinei
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
BREAKING NEWS, doamnelor și domnilor! De data aceasta, în mod surprinzător, avem parte de un anunț POZITIV de la vârful țării. E oficial, vestea extraordinară dată de Ilie Bolojan în urmă cu doar câteva minute
BREAKING NEWS, doamnelor și domnilor! De data aceasta, în mod surprinzător, avem parte de un anunț POZITIV de la vârful țării. E oficial, vestea extraordinară dată de Ilie Bolojan în urmă cu doar câteva minute
Că NU o inclusese în TESTAMENTUL LUI, Nick Rădoi o spunea fără rezerve, dar ce s-a aflat abia acum, după moartea Mădălinei Apostol le-a dat tuturor fiori. Informația momentului, care chiar aruncă totul în aer: "Eu am fost mereu cea sacrificată". Nimeni nu-și imagina o clipă că...
Că NU o inclusese în TESTAMENTUL LUI, Nick Rădoi o spunea fără rezerve, dar ce s-a aflat abia acum, după moartea Mădălinei Apostol le-a dat tuturor fiori. Informația momentului, care chiar aruncă totul în aer: "Eu am fost mereu cea sacrificată". Nimeni nu-și imagina o clipă că...
Fostul soț al Mădălinei Apostol, tatăl băieților ei, rupe tăcerea după moartea femeii. Ce-a putut să spună: ”Era o...”
Fostul soț al Mădălinei Apostol, tatăl băieților ei, rupe tăcerea după moartea femeii. Ce-a putut să spună: ”Era o...”
A tăcut ore întregi, deși o cunoștea pe Mădălina Apostol...Jurnaliștii i-au cerut declarații încă de alaltăieri, dar nu a vrut să spună nimic...Până acum! Ce-a putut să zică Mara Bănică despre moartea Mădălinei i-a lăsat încremeniți pe mulți. Nimeni nu se aștepta
A tăcut ore întregi, deși o cunoștea pe Mădălina Apostol...Jurnaliștii i-au cerut declarații încă de alaltăieri, dar nu a vrut să spună nimic...Până acum! Ce-a putut să zică Mara Bănică despre moartea Mădălinei i-a lăsat încremeniți pe mulți. Nimeni nu se aștepta
Redactia.ro
Ultimul gest al Mădălinei Apostol înainte de tragedie. Unde ar fi lăsat-o pe fiica ei de 10 ani
Ultimul gest al Mădălinei Apostol înainte de tragedie. Unde ar fi lăsat-o pe fiica ei de 10 ani
Out de la Romanii au Talent. Pe cine inlocuieste Nadia Comaneci . de fapt. S-a vorbit ca Andra pleaca....
Out de la Romanii au Talent. Pe cine inlocuieste Nadia Comaneci . de fapt. S-a vorbit ca Andra pleaca....
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Sprayul nazal care poate proteja memoria și reduce semnele de Alzheimer
Sprayul nazal care poate proteja memoria și reduce semnele de Alzheimer
Tumora unui pacient s-a micșorat cu 69% după o nouă terapie. Medicii au găsit apoi semne de remisie completă
Tumora unui pacient s-a micșorat cu 69% după o nouă terapie. Medicii au găsit apoi semne de remisie completă
Unde dispare grăsimea când slăbești? Descoperirea care schimbă tot ce știam despre pierderea în greutate
Unde dispare grăsimea când slăbești? Descoperirea care schimbă tot ce știam despre pierderea în greutate
Cele mai norocoase date de naștere. Cine atrage succesul „fără să încerce” . Vezi unde se află data ta în top
Cele mai norocoase date de naștere. Cine atrage succesul „fără să încerce” . Vezi unde se află data ta în top
TV Mania
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Motivul real al divorțului! De ce s-au despărțit Oana Tomoiagă de la Asia Express și fostul soț, Șerban Horj: Detalii ascunse din căsnicie [GALERIE FOTO]
Motivul real al divorțului! De ce s-au despărțit Oana Tomoiagă de la Asia Express și fostul soț, Șerban Horj: Detalii ascunse din căsnicie [GALERIE FOTO]
Magda Pălimariu a slăbit 9 kilograme în două luni! „Nu plec de acasă fără el!” Ce are mereu în geantă
Magda Pălimariu a slăbit 9 kilograme în două luni! „Nu plec de acasă fără el!” Ce are mereu în geantă
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
CSID.ro
Poți să recunoști tânărul chipeș din imagine? Astăzi este un bucătar celebru în România. A dezvăluit fanilor o fotografie rară din anii ’80
Poți să recunoști tânărul chipeș din imagine? Astăzi este un bucătar celebru în România. A dezvăluit fanilor o fotografie rară din anii ’80
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
Apariție incendiară a vedetei la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
Apariție incendiară a vedetei la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
Andreea Popescu a renunțat la injecțiile pentru slăbit după transformarea spectaculoasă. Câte kilograme are acum?
Andreea Popescu a renunțat la injecțiile pentru slăbit după transformarea spectaculoasă. Câte kilograme are acum?
Libertatea
O lucrătoare independentă câștigă 6.400 de euro și lucrează 4 zile pe săptămână, câte 4 ore. Ce meserie are
O lucrătoare independentă câștigă 6.400 de euro și lucrează 4 zile pe săptămână, câte 4 ore. Ce meserie are
Iarna pornește mai puternic decât anul trecut iar vortexul polar se formează deja deasupra Arcticii. Ce poate aduce iarna 2026-2027 în Europa
Iarna pornește mai puternic decât anul trecut iar vortexul polar se formează deja deasupra Arcticii. Ce poate aduce iarna 2026-2027 în Europa
Un pensionar a fost escrocat de 264.000 de euro și îi e rușine să ceară ajutor social: „Vând tot ce am”
Un pensionar a fost escrocat de 264.000 de euro și îi e rușine să ceară ajutor social: „Vând tot ce am”
Amendă de 10 euro pentru pofticioșii care nu-și termină mâncarea din farfurie, în Franța
Amendă de 10 euro pentru pofticioșii care nu-și termină mâncarea din farfurie, în Franța
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton