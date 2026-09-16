Festival de sport urban în mijlocul orașului: Finala BCR Sport Arena Streetball e în weekend, la Primăria Sectorului 1

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Pentru al doilea an consecutiv, emblematica clădire a Primăriei Sectorului 1, din bulevardul Banu Manta, va fi gazda festivalului de sport urban BCR Sport Arena Streetball. Evenimentul include finala competiției de baschet 3×3, precum și o serie de activități sportive și de mișcare în aer liber, la care comunitatea are acces gratuit.

Ultima oprire din 2026 a BCR Sport Arena Streetball aduce sportul în inima comunității din Sectorul 1, într-un concept dedicat tuturor membrilor familiei, cu peste zece zone de activități și relaxare, concursuri cu premii și entertainment.

Evenimentul va începe vineri după-amiază, de la ora 16.00 și se va încheia duminică seara la ora 20.00 iar accesul este liber.

Finala competiției oficiale de baschet 3×3 va reuni cele mai bune 100 de echipe din acest sezon, cumulat, la toate categoriile de vârstă, care se vor duela pentru tradiționalele maiouri de campion, precum și pentru premiile puse în joc de către partenerii competiției.

Show de kendama, cu X-Remus

Baschet, volei, tenis de masa, badminton, mini-baschet, mini-fotbal, fotbal-tenis, darts, jocuri de tip arcade, pickleball, roundnet, gaming dar și alte sporturi și activități urbane vor fi disponibile în jurul sediului Primăriei Sectorului 1. Sunt bineveniți toți cei care vor să petreacă un weekend activ, într-un spațiu în care sportul devine motiv de joacă și socializare, cu numeroase concursuri cu premii de-a lungul celor trei zile.

Unul dintre cei mai populari mânuitori de kendama, X-Remus, va fi prezent în prima zi de festival cu demonstrații, concursuri ad-hoc și va fi disponibil pentru întâlniri cu fanii acestui sport aflat în plină ascensiune în România.

Spectacolul va fi completat de către reprezentații susținute de artiști ai Circului Metropolitan București, precum și de momente de dans și majorete realizate de clubul Drag de Măgurele.

Finala BCR Sport Arena Streetball – festival de sport urban este un eveniment organizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 1 și susținut de către: BCR, Mastercard, BCR Leasing, Regina Maria, Nike, Federația Română de Baschet, Tissot, Horizon, Popeyes, vitamin aqua, Kandia, BCR Asigurări de Viață, Ideal Board Games. Radioul oficial al competiției este Kiss FM.

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