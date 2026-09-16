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Final de poveste la BCR Sport Arena Streetball 2026: Glorii ale fotbalului și o campioană olimpică au jucat baschet 3×3 în fața Primăriei Sectorului 1

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.  Actualizat 16.09.2026, 17:03
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Festivalul de sport urban BCR Sport Arena Streetball, aflat la cea de-a treia ediție în noul format, a pus capăt sezonului 2026 cu Torje, Tamaș și Pulhac oferind faze spectaculoase pe terenul de baschet. Fosta campioană olimpică la gimnastică, Monica Roșu, a intrat și ea pe teren la meciul celebrităților.

Evenimentul, sprijinit de către Primăria Sectorului 1, a avut loc în weekend în fața sediului istoric al administrației locale, acolo unde au fost amenajate peste zece zone de sport, distracție și relaxare pentru toate vârstele.

Final de poveste la BCR Sport Arena Streetball 2026: Glorii ale fotbalului și o campioană olimpică au jucat baschet 3x3 în fața Primăriei Sectorului 1

Meciul celebrităților a fost deschis de primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu. Echipa Legends, unde au evoluat Gabriel Tamaș, Gabriel Torje, Cristi Pulhac, Monica Roșu și Seda Erdogan, antrenoarea echipei de baschet 3×3 Rapid București, vicecampioană a circuitului feminin internațional în acest sezon, a avut de furcă cu echipa Sectorul 1, pentru care au jucat baschetbalista Bianca Nagy, Rareș Florea – country manager Domeniile Averești, Andra Novițchi – campioana mondială la arte marțiale, Florin Jianu – președinte al Consiliului Național al IMM-urilor și George Tuță, primarul Sectorului 1. A fost o partidă strânsă până la ultima fază iar coșul care a decis meciul a fost marcat de Gabi Torje. “Nu mi-am dezvăluit abilitățile decât la final, ca să nu mai aibă timp să recupereze”, a glumit Torje. “Noi venim de distracție, nu ne putem compara cu baschetbaliștii profesioniști. Mă bucur să văd aici atât de mulți copii care fac sport, e important pentru că în ultima perioadă tehnologia îi ține mai mult în casă. Felicitări pentru acest eveniment”, a concluzionat acesta.

Înainte de meci, Tamaș, Torje și Pulhac au jucat mini-fotbal cu cei mai mici fani aflați la eveniment.

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Final de poveste la BCR Sport Arena Streetball 2026: Glorii ale fotbalului și o campioană olimpică au jucat baschet 3x3 în fața Primăriei Sectorului 1

„Mă bucur că putem găzdui finala aici în fața Primăriei Sectorului 1. Este un monument istoric, dar adevăratul patrimoniu este această energie pe care o generează oamenii. E o bucurie să avem aici în curtea noastră copii și tineri care fac sport, așa cred că ar trebui să arate sportul urban în fiecare weekend, nu doar în acesta”, a declarat George Tuțu, primarul Sectorului 1.

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Finala competiției oficiale de baschet 3×3 BCR Sport Arena Streetball a adus pe teren cei mai buni jucători și cele mai bune echipe calificate în urma unui sezon care a cuprins cinci etape, trei în București, una la Sibiu și una la Ploiești.

Finala la categoria Open Masculin a fost câștigată de către echipa Chișinău, din Republica Moldova, care a învins în ultimul act echipa Science București, scor 18-11

Toți câștigătorii au primit la final tradiționalele maiouri de campion, iar la fiecare categorie a fost acordat și titlul de MVP, cel mai valoros sau cea mai valoroasă jucătoare. La categoriile Open, titlul a fost adjudecat de către . Ei au primit câte un ceas Tissot, ediție 3×3, oferit de către Albini Prassa, importator și distribuitor al mărcii elvețiene.

Concursul de slam-dunk a fost câștigat de un tânăr de 16 ani, Daniel Makasa, premiul fiind un televizor SmartTV 4K oferit de către Horizon Europe.

Final de poveste la BCR Sport Arena Streetball 2026: Glorii ale fotbalului și o campioană olimpică au jucat baschet 3x3 în fața Primăriei Sectorului 1

Cei mai mici jucători de baschet au avut la rândul lor șansa să participe la un concurs de slam-dunk organizat la zona de mini-baschet BCR, acolo unde panourile de baschet au fost adaptate vârstei.

Show de kendama cu XRemus

Unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați mânuitori de kendama a fost prezent sâmbătă după-amiază la festival. Show-ul său de la standul Regina Maria a adunat o mulțime de fani care și-au etalat abilitățile într-o competiție ad-hoc cu premii oferite chiar de către

XRemus. Acesta a petrecut câteva ore bune alături de fanii săi împărtășindu-le numeroase tips & tricks pentru cele mai interesante mișcări, oferind autografe și împărțind premii.

Angajații Regina Maria au participat la rândul lor activ la eveniment, într-o competiție internă de baschet 3×3 ce le-a fost dedicată și la care au participat trei echipe.

Sport, entertainment și educație pentru comunitate

Baschet 3×3, volei, tenis de masa, badminton, mini-baschet, mini-fotbal, fotbal-tenis, darts, jocuri de tip arcade, kendama, pickleball, roundnet, gaming, dans, jocurile copilăriei dar și alte sporturi și activități urbane au fost disponibile în jurul sediului Primăriei Sectorului 1.

Comunitatea locală a petrecut un weekend activ, într-un spațiu în care sportul a fost principalul motiv de joacă și socializare.

Final de poveste la BCR Sport Arena Streetball 2026: Glorii ale fotbalului și o campioană olimpică au jucat baschet 3x3 în fața Primăriei Sectorului 1

Spectacolul a fost completat de către reprezentații susținute de artiști ai Circului Metropolitan București. Emilia, cu un program de jonglerie sau duo-ul fraților Mike și Matei Ionescu, cu numărul lor de echilibristică mâini în mâini i-au lăsat cu gura căscată pe spectatori. Majoretele Dracula’s Girls au fost de asemenea prezente, atât pe teren, în pauzele dintre meciuri, cât și la zona de dans, cu tutoriale apreciate deopotrivă de copii și părinți.

De asemenea, în cadrul evenimentului, a fost organizată o campanie de educație financiară. Naționala de Edu Fin, o campanie BCR, își propune să scoată România de pe ultimul loc al Euro Barometrului pe tema educației financiare iar antrenamentele au început deja pentru ediția din 2027.

Competiție de pickleball, în premieră

Iubitorii sporturilor urbane au avut ocazia să asiste și la o premieră națională, o competiție demonstrativă organizata de către ProPickleball Romania prin care s-a lansat oficial noul format Face-Off Pickleball. Acest concept este inspirat de ligile americane de tip Major League Pickleball (MLP), dar adaptat dinamicii și particularităților dezvoltării pickleball-ului în România și Europa.

După o confruntare spectaculoasă, Team Leescu s-a impus cu 3-1 în fața Team Caracaleanu, oferind publicului prezent un prim contact cu noul format.

Finala BCR Sport Arena Streetball – festival de sport urban a fost un eveniment organizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 1 și susținut de către: BCR, Mastercard, BCR Leasing, Regina Maria, Nike, Federația Română de Baschet, Tissot, Horizon, Popeyes, vitamin aqua, Kandia, BCR Asigurări de Viață, Ideal Board Games. Radioul oficial al competiției este Kiss FM.

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