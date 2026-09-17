  MENIU  
Home > Advertorial > Când un dar corporate capătă o notă personală: cadouri de Crăciun pentru angajați de la Cadoul Special

Când un dar corporate capătă o notă personală: cadouri de Crăciun pentru angajați de la Cadoul Special

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Foto: cadoulspecial.ro 

În fiecare an, luna decembrie aduce aceeași întrebare în companii: ce cadou poate transmite apreciere fără să pară ales din obligație? Pentru echipele mici, dar și pentru organizațiile cu sute de angajați, alegerea poate deveni mai complicată decât pare. În acest context, apare Cadoul Special, firmă cu peste 20 de ani de experiență în domeniul cadourilor, care lucrează atât cu persoane care caută daruri pentru cei apropiați, cât și cu firme interesate de cadouri corporate. 

Cadoul corporate este mai mult decât o căsuță bifată

Un cadou oferit unei echipe are o particularitate diferită față de un dar personal: trebuie să funcționeze pentru oameni diferiți. Preferințele, stilul de viață și chiar raportarea la consum pot varia foarte mult de la un angajat la altul.

L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui
Recomandarea zilei

La Cadoul Special, coșurile sunt asamblate manual, pornind de la un produs central în jurul căruia este construită întreaga selecție. Rezultatul este un pachet care are o logică proprie, în locul unei simple acumulări de produse puse în aceeași cutie.

Selecția poate fi organizată inclusiv în funcție de tipul de băutură: vin, whisky și coniac, șampanie, prosecco și spumante, dar și variante fără alcool. Printre brandurile disponibile în astfel de selecții se regăsesc Purcari, Bumbu, Johnnie Walker Black Label, Lindt, Davidoff și Parker.

Ce s-a aflat acum despre Siegfried Mureșan, propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Detalii neștiute din trecutul său au ieșit deja la iveală! Cine este Cătălina Manea, soția lui
Ce s-a aflat acum despre Siegfried Mureșan, propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Detalii neștiute din trecutul său au ieșit deja la iveală! Cine este Cătălina Manea, soția lui
Recomandarea zilei

Pentru companiile care vor să transmită un mesaj mai personal, pachetele pot fi însoțite de o felicitare și un mesaj ales pentru destinatari.

De la „ce cumpărăm?” la „ce vrem să transmitem?”

Alegerea unui cadou pentru angajați spune, într-o anumită măsură, și ceva despre cultura unei companii. Un pachet atent ales poate comunica apreciere, recunoștință sau pur și simplu dorința de a marca finalul unui an împreună.

Chiar și într-un context corporate, un cadou de Crăciun rămâne, în esență, un gest adresat unei persoane. De aici pornește și diferența dintre un cadou generic și unul construit cu atenție: primul rezolvă o necesitate administrativă, cel de-al doilea poate deveni un moment memorabil pentru întreaga echipă.

Când logistica este la fel de importantă ca alegerea cadoului

În cazul comenzilor corporate, partea mai puțin vizibilă pentru destinatar poate fi una dintre dificultățile pentru compania care organizează achiziția. Un număr mare de destinatari înseamnă adrese diferite, termene diferite și, uneori, nevoia ca darurile să ajungă în mai multe valuri.

Cadoul Special oferă livrare la mai multe adrese pentru comenzile de cosuri cadou Craciun corporate, cu variante de transport stabilite în funcție de volumul comenzii și de numărul de destinații. Livrarea este disponibilă la nivel național în 24-48 de ore, iar pentru produsele aflate în stoc există și posibilitatea ridicării din depozit în aceeași zi. Pentru comenzi de peste 238 de lei, transportul este gratuit.

Aceste detalii pot părea strict logistice, dar pentru o companie care pregătește zeci sau sute de cadouri ele pot face diferența dintre o campanie de sărbători gestionată simplu și una care consumă timp valoros.

Când un dar corporate capătă o notă personală: cadouri de Crăciun pentru angajați de la Cadoul Special

De ce să alegi Cadoul Special?

Unul dintre motivele pentru care Cadoul Special poate fi o opțiune pentru companiile care caută cadouri de Craciun pentru angajati este tocmai combinația dintre varietate și posibilitatea de a păstra o logică unitară a cadoului.

Experiența de peste două decenii este completată de importul propriu de produse și de utilizarea unor ambalaje și cutii premium. În plus, compania se adresează mai multor segmente de piață, pe lângă cel corporate. Activitatea este împărțită între B2B și B2C, astfel încât aceeași experiență de selecție a cadoului poate fi relevantă atât pentru o firmă care își pregătește darurile de sărbători, cât și pentru cineva care caută un cadou pentru familie sau prieteni.

Întrebări frecvente:

  1. Ce tipuri de cadouri corporate poate pregăti Cadoul Special?

Cadoul Special oferă coșuri și pachete tematice cu selecții variate de produse, inclusiv variante construite în jurul vinului, whisky-ului, coniacului, șampaniei, prosecco-ului, spumantelor sau produselor fără alcool.

  1. Pot fi personalizate cadourile pentru angajați?

Da. Pachetele pot fi însoțite de felicitări și mesaje personalizate, astfel încât cadoul să poată transmite mai clar mesajul companiei către destinatari.

  1. Cum se livrează comenzile corporate la mai multe adrese?

Pentru comenzile corporate, Cadoul Special poate organiza livrarea către mai multe adrese și în mai multe valuri. Modalitatea de transport este stabilită în funcție de volumul comenzii și de numărul de destinații.

În concluzie:

Cadoul Special propune o alternativă la cadoul corporate standardizat, prin coșuri asamblate manual, selecții construite în jurul unor produse centrale și posibilitatea de personalizare prin felicitare și mesaj. Experiența de peste 20 de ani, importul propriu și varietatea de produse permit companiei să răspundă atât comenzilor B2B, cât și celor pentru cadouri personale. Pentru firmele care vor ca darurile de Crăciun să transmită mai mult decât o simplă formalitate, Cadoul Special poate transforma alegerea unui pachet într-un gest de apreciere memorabil.

Date de contact: 

CadoulSpecial.ro

CTPark North, Str. Vila Ana, nr 6, Corp B1, Afumați, Ilfov

Cadoul Special Telefon:

021-555.82.50 | 0726554762

E-mail:

[email protected]

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine este Bogdan Mocanu de la Burlacii: Foc în Paradis. Asul din mânecă cu care își va lua prin surprindere toți adversarii
Cine este Bogdan Mocanu de la Burlacii: Foc în Paradis. Asul din mânecă cu care își va lua prin surprindere toți adversarii
La ce facultate vrea să meargă Karina, fiica Alinei Laufer și a lui Jorge: „Se pregătește”
La ce facultate vrea să meargă Karina, fiica Alinei Laufer și a lui Jorge: „Se pregătește”
Proiecte speciale
Cât ajunge să coste o nuntă în București în 2027. Mirii preferă o zi neașteptată din săptămână și caută ofertele când sunt la muncă
Cât ajunge să coste o nuntă în București în 2027. Mirii preferă o zi neașteptată din săptămână și caută ofertele când sunt la muncă
Scandal la MasterChef între Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu: „Ești nesimțit și atâta tot!” Ce s-a întâmplat pe Calea Victoriei
Scandal la MasterChef între Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu: „Ești nesimțit și atâta tot!” Ce s-a întâmplat pe Calea Victoriei
Libertatea.ro
Scandal la MasterChef între Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu: „Ești nesimțit și atâta tot!” Ce s-a întâmplat pe Calea Victoriei
Scandal la MasterChef între Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu: „Ești nesimțit și atâta tot!” Ce s-a întâmplat pe Calea Victoriei
Avantaje
Ultima oră! Cum a apărut Bianca Drăgușanu la priveghiul Mădălinei Apostol și ce ce declarații a făcut! Fiul Mădălinei, anunț important, printre lacrimi: "Pentru noi, mama a fost tot"
Ultima oră! Cum a apărut Bianca Drăgușanu la priveghiul Mădălinei Apostol și ce ce declarații a făcut! Fiul Mădălinei, anunț important, printre lacrimi: "Pentru noi, mama a fost tot"
Elle
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
„Mama nu a vrut să-și ia viața”. Fiul Mădălinei Apostol spune ce s-ar fi întâmplat, de fapt
„Mama nu a vrut să-și ia viața”. Fiul Mădălinei Apostol spune ce s-ar fi întâmplat, de fapt
Cine este Ana Maria Mocanu de la Asia Express 2026
Cine este Ana Maria Mocanu de la Asia Express 2026
Sergiu de la Casa iubirii, declarații neașteptate la scurt timp după despărțirea de Carolina: "Îmi place că e brunetă!" Pe cine a pus ochii tânărul
Sergiu de la Casa iubirii, declarații neașteptate la scurt timp după despărțirea de Carolina: "Îmi place că e brunetă!" Pe cine a pus ochii tânărul
Cătălin Botezatu a primit un cadou unic de la Simona Halep: „Simona, te iubesc, te ador de când te-ai născut”
Cătălin Botezatu a primit un cadou unic de la Simona Halep: „Simona, te iubesc, te ador de când te-ai născut”
Cine sunt cele 9 cupluri de vedete de la Power Couple, sezonul 4
Cine sunt cele 9 cupluri de vedete de la Power Couple, sezonul 4
Observator News
România introduce modelul american de pensii. Care este marele avantaj
România introduce modelul american de pensii. Care este marele avantaj
Libertatea pentru Femei
Ultimele clipe ale Mădălinei Apostol. Dovada că a plănuit totul. Ce a făcut cu fetița sa și care ar fi fost ultimele sale cuvinte
Ultimele clipe ale Mădălinei Apostol. Dovada că a plănuit totul. Ce a făcut cu fetița sa și care ar fi fost ultimele sale cuvinte
România a explodat când a aflat cine e, de fapt, SOȚIA lui Siegfried Mureșan, noul premier al României! Ireal, dar adevărat...Cum a ajuns Siegfried Mureșan atât de sus, ce avere are și ce funcție importantă deține soția lui?
România a explodat când a aflat cine e, de fapt, SOȚIA lui Siegfried Mureșan, noul premier al României! Ireal, dar adevărat...Cum a ajuns Siegfried Mureșan atât de sus, ce avere are și ce funcție importantă deține soția lui?
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
BREAKING NEWS, doamnelor și domnilor! De data aceasta, în mod surprinzător, avem parte de un anunț POZITIV de la vârful țării. E oficial, vestea extraordinară dată de Ilie Bolojan în urmă cu doar câteva minute
BREAKING NEWS, doamnelor și domnilor! De data aceasta, în mod surprinzător, avem parte de un anunț POZITIV de la vârful țării. E oficial, vestea extraordinară dată de Ilie Bolojan în urmă cu doar câteva minute
Că NU o inclusese în TESTAMENTUL LUI, Nick Rădoi o spunea fără rezerve, dar ce s-a aflat abia acum, după moartea Mădălinei Apostol le-a dat tuturor fiori. Informația momentului, care chiar aruncă totul în aer: "Eu am fost mereu cea sacrificată". Nimeni nu-și imagina o clipă că...
Că NU o inclusese în TESTAMENTUL LUI, Nick Rădoi o spunea fără rezerve, dar ce s-a aflat abia acum, după moartea Mădălinei Apostol le-a dat tuturor fiori. Informația momentului, care chiar aruncă totul în aer: "Eu am fost mereu cea sacrificată". Nimeni nu-și imagina o clipă că...
Fostul soț al Mădălinei Apostol, tatăl băieților ei, rupe tăcerea după moartea femeii. Ce-a putut să spună: ”Era o...”
Fostul soț al Mădălinei Apostol, tatăl băieților ei, rupe tăcerea după moartea femeii. Ce-a putut să spună: ”Era o...”
A tăcut ore întregi, deși o cunoștea pe Mădălina Apostol...Jurnaliștii i-au cerut declarații încă de alaltăieri, dar nu a vrut să spună nimic...Până acum! Ce-a putut să zică Mara Bănică despre moartea Mădălinei i-a lăsat încremeniți pe mulți. Nimeni nu se aștepta
A tăcut ore întregi, deși o cunoștea pe Mădălina Apostol...Jurnaliștii i-au cerut declarații încă de alaltăieri, dar nu a vrut să spună nimic...Până acum! Ce-a putut să zică Mara Bănică despre moartea Mădălinei i-a lăsat încremeniți pe mulți. Nimeni nu se aștepta
Redactia.ro
Ea este femeia din spatele noului premier desemnat al României! Cine este Cătălina Mureșan, partenera lui Siegfried Mureșan
Ea este femeia din spatele noului premier desemnat al României! Cine este Cătălina Mureșan, partenera lui Siegfried Mureșan
Zodia care va îngenunchea de durere până la finalul lui septembrie. O veste îi schimbă complet viața
Zodia care va îngenunchea de durere până la finalul lui septembrie. O veste îi schimbă complet viața
Out de la Romanii au Talent. Pe cine inlocuieste Nadia Comaneci . de fapt. S-a vorbit ca Andra pleaca....
Out de la Romanii au Talent. Pe cine inlocuieste Nadia Comaneci . de fapt. S-a vorbit ca Andra pleaca....
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
La câte grade se setează frigiderul toamna. Temperatura ideală pentru păstrarea alimentelor
La câte grade se setează frigiderul toamna. Temperatura ideală pentru păstrarea alimentelor
Alimentul ieftin care poate reduce colesterolul „rău”. E la îndemâna oricui și poate fi consumat zilnic
Alimentul ieftin care poate reduce colesterolul „rău”. E la îndemâna oricui și poate fi consumat zilnic
5 legume care conțin mai multă vitamina C decât portocala
5 legume care conțin mai multă vitamina C decât portocala
Cine este noul premier desemnat de Nicușor Dan: „Accept propunerea făcută de Președintele României”
Cine este noul premier desemnat de Nicușor Dan: „Accept propunerea făcută de Președintele României”
TV Mania
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Motivul real al divorțului! De ce s-au despărțit Oana Tomoiagă de la Asia Express și fostul soț, Șerban Horj: Detalii ascunse din căsnicie [GALERIE FOTO]
Motivul real al divorțului! De ce s-au despărțit Oana Tomoiagă de la Asia Express și fostul soț, Șerban Horj: Detalii ascunse din căsnicie [GALERIE FOTO]
Magda Pălimariu a slăbit 9 kilograme în două luni! „Nu plec de acasă fără el!” Ce are mereu în geantă
Magda Pălimariu a slăbit 9 kilograme în două luni! „Nu plec de acasă fără el!” Ce are mereu în geantă
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
CSID.ro
Cine își mai aduce aminte de gemenele de la Cheeky Girls? Monica și Gabriela sunt total schimbate
Cine își mai aduce aminte de gemenele de la Cheeky Girls? Monica și Gabriela sunt total schimbate
Poți să recunoști tânărul chipeș din imagine? Astăzi este un bucătar celebru în România. A dezvăluit fanilor o fotografie rară din anii ’80
Poți să recunoști tânărul chipeș din imagine? Astăzi este un bucătar celebru în România. A dezvăluit fanilor o fotografie rară din anii ’80
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
Apariție incendiară a vedetei la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
Apariție incendiară a vedetei la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
Libertatea
O lucrătoare independentă câștigă 6.400 de euro și lucrează 4 zile pe săptămână, câte 4 ore. Ce meserie are
O lucrătoare independentă câștigă 6.400 de euro și lucrează 4 zile pe săptămână, câte 4 ore. Ce meserie are
Iarna pornește mai puternic decât anul trecut iar vortexul polar se formează deja deasupra Arcticii. Ce poate aduce iarna 2026-2027 în Europa
Iarna pornește mai puternic decât anul trecut iar vortexul polar se formează deja deasupra Arcticii. Ce poate aduce iarna 2026-2027 în Europa
Un pensionar a fost escrocat de 264.000 de euro și îi e rușine să ceară ajutor social: „Vând tot ce am”
Un pensionar a fost escrocat de 264.000 de euro și îi e rușine să ceară ajutor social: „Vând tot ce am”
Cine sunt cele 9 cupluri de la „Power Couple” România, sezonul 4. Unde se filmează show-ul de la Antena 1
Cine sunt cele 9 cupluri de la „Power Couple” România, sezonul 4. Unde se filmează show-ul de la Antena 1
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton