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Slow Coffee Festival ajunge la ediția #10: 145 de expozanți din 23 de țări, la Romexpo

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Între 25 și 27 septembrie, Bucureștiul devine pentru trei zile unul dintre punctele de întâlnire ale industriei internaționale de specialty coffee

Slow Coffee Festival revine la Romexpo între 25 și 27 septembrie 2026, pentru ediția aniversară cu numărul 10. Festivalul aduce la București 145 de expozanți din 23 de țări, pe aproximativ 10.000 de metri pătrați, reunind producători de cafea, prăjitori, antreprenori HoReCa, branduri internaționale de tehnologie și echipamente, artiști, creatori și comunități din zone conexe.

Ediția din acest an marchează 10 ani de Slow Coffee Festival și are ca temă „It Takes a Village”, o invitație de a privi dincolo de cafea și de a vorbi despre oamenii, relațiile și comunitățile care fac posibilă dezvoltarea unei industrii.

„It Takes a Village” înseamnă pentru noi mai mult decât tema unei ediții. Cred că lucrurile care rămân se construiesc prin contribuția oamenilor care aleg să crească împreună. Avem nevoie să devenim noi înșine oameni mai buni, dar și să contribuim la o lume mai bună. Cele două nu pot fi separate.”, spune Laura Roshanian, Festival Director, Slow Coffee Festival.

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23 țări, o industrie pusă față în față cu propriile provocări

Printre țările reprezentate la ediția aniversară se numără Anglia, Australia, Austria, Brazilia, Bulgaria, China, Colombia, Cuba, Germania, Guatemala, Etiopia, Honduras, India, Indonezia, Kenya, Polonia, Peru, Olanda, Republica Moldova, România, Slovacia, Uganda și Ungaria.

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25 septembrie este dedicată industriei, prin programul B2B construit în jurul Green Connect, eveniment care aduce la aceeași masă producători și fermieri din țările de origine, importatori, prăjitori, operatori HoReCa, furnizori de tehnologie și profesioniști din industria cafelei.

Tema centrală a Green Connect este „Cafeaua sub presiune”, iar întrebarea care structurează conversațiile este una cu implicații pentru întregul lanț de aprovizionare:

„Cine plătește pentru reziliență?”

Schimbările climatice, instabilitatea economică și transformările legislative pun presiune tot mai mare asupra industriei cafelei. Programul Green Connect discută concret despre cine suportă costurile unei producții tot mai vulnerabile, cum se distribuie riscul între fermier, exportator, importator, prăjitor, cafenea și consumator și cum poate fi construit un lanț de aprovizionare mai rezilient.

Printre temele abordate se numără sourcingul și relația directă cu producătorii, reziliența lanțului de aprovizionare, EUDR și trasabilitatea, automatizarea și consistența în HoReCa, tehnologia în specialty coffee și schimbările pieței europene a cafelei.

Prin Green Connect, Slow Coffee Festival își propune să aducă în aceeași conversație perspective care, de multe ori, sunt discutate separat: realitatea producătorului de la origine, nevoile businessului și schimbările din comportamentul consumatorului.

„10 ani de cafea, comunitate și ospitalitate”

La ora 13:00, deschiderea oficială a ediției aniversare va avea loc pe scena principală, prin conversația „10 ani de cafea, comunitate și ospitalitate”, moderată de Mihai Morar.

Invitații sunt Afshin Roshanian, CEO al Artisan Green Bean, și Radu Savopol, președintele Organizației Patronale HORA și fondator al 5 to go.

Discuția va urmări transformările prin care au trecut piața cafelei și industria ospitalității din România în ultimul deceniu și va deschide conversația despre următorii zece ani.

Trei zile, trei competiții

Ediția #10 aduce și trei competiții dedicate unor comunități diferite:

  • Code2Cup Championship, organizat de Brewtifi și dedicat comunității IT;
  • Stronghold Roasting Championship, competiție al cărei câștigător va reprezenta România la finala mondială de la Seul;
  • Romanian National AeroPress Championship, care va desemna reprezentantul României la finala mondială din Mexic.

Mai mult decât cafea

În cei zece ani de Slow, cafeaua a rămas punctul de întâlnire, dar în jurul ei s-au format comunități din ce în ce mai diverse. Ediția aniversară extinde această perspectivă către cultură, artă, educație, mișcare, wellbeing și activități pentru familii.

Mirare Gallery, proiect mobil de artă contemporană multisenzorială fondat de Luiza Nicolae la București, în 2024, va fi prezent la festival. Proiectul promovează artiști contemporani și creează contexte în care arta poate întâlni comunități și spații neconvenționale.

Pentru copii și familii, Kings Oak International School va recrea un spațiu educațional interactiv construit în jurul conceptului Explore, Discover, Create, cu activități de la lectură, construcție și artă până la coding și robotică.

„Slow” înseamnă să ne facem timp

Numele festivalului este și un manifest.

Slow este o invitație la echilibru și la un ritm în care avem timp să înțelegem mai bine cum, ce și de ce facem lucrurile.

Timp să bem o cafea bună. Să vorbim. Să ascultăm. Să descoperim oameni și idei. Să transformăm întâlnirile întâmplătoare în prietenii, colaborări și proiecte care pot continua mult după ce festivalul se încheie.

După zece ani, aceasta este poate cea mai importantă poveste a Slow Coffee Festival: cafeaua a fost punctul de întâlnire, dar oamenii au construit comunitatea.

Slow Coffee Festival #10 in câteva cuvinte

25–27 septembrie 2026
Romexpo, Pavilion A, București

145 de expozanți
23 țări
aproximativ 10.000 mp

25 septembrie — B2B Day / Green Connect
26–27 septembrie — program deschis publicului

Biletele sunt disponibile online pe iabilet.ro sau bilete.slowcoffeefestival.com

Profesioniștii din industrie se pot înscrie separat la programul de vineri dedicat B2B. ( https://wkf.ms/4zXdamu )

Pentru presă sunt disponibile acreditări și interviuri cu organizatorii, participanții internaționali și invitații ediției. ( https://wkf.ms/4zXdamu )

Partenerii ediției aniversare

Mulțumim celor care susțin Slow Coffee Festival #10 și contribuie la dezvoltarea comunității: UniCredit Bank, Brewtifi, Oatly, Huskee, Accademia del Caffè Espresso, Olympus, Stronghold, Nucleus Coffee Tools, Marco Beverage Systems, Sproud, Eversys, La Marzocco, Mahlkönig/Hemro și Puqpress.

Despre Slow Coffee Festival

Prima ediție a Slow Coffee Festival a avut loc în 2016, la Piața de Flori, pornind de la ideea unei comunități construite în jurul cafelei de specialitate. În zece ani, festivalul a crescut într-un eveniment care reunește industria cafelei, businessul, cultura și comunitățile din jurul lor.

Organizatori: CTS GROUP SRL, KEY DIGITAL PRODUCTIONS S.R.L. și ASOCIAȚIA ARTISAN COFFEE COMMUNITY.

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