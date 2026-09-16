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Patru femei, patru orașe și patru perspective asupra modei de toamnă, la Reserved

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Cum ne inspiră un oraș? Pentru unii, poate fi vorba despre arhitectura sa; pentru alții, despre oamenii pe care îi întâlnesc pe străzi; iar pentru altcineva, despre confort și lucrurile care se potrivesc ritmului de zi cu zi. Colecția de toamnă Reserved devine un spațiu în care aceste perspective diferite prind viață. Faceți cunoștință cu patru femei din patru orașe europene: Varșovia, Milano, Düsseldorf și București, protagonistele poveștii „Four Cities, Four Ways, Four Styles”.

Fiecare dintre protagoniste a ales din noua colecție Reserved piesele care îi reflectă cel mai bine stilul și personalitatea. Alegerile lor sunt diferite, la fel ca orașele în care trăiesc. Rezultatul este o perspectivă personală asupra garderobei de toamnă, de la siluete îndrăznețe din piele, croieli de inspirație tailoring și denim, până la detalii feminine, imprimeuri și texturi moi, specifice sezonului.

Orașul este un element important al poveștii, însă nu definește stilul protagonistelor. Fiecare dintre ele îi oferă propria interpretare, alegând ceea ce o face să se simtă bine și ceea ce se potrivește cel mai natural stilului său de viață. Poveștile lor demonstrează că inspirația poate veni din cele mai diverse locuri, însă, în cele din urmă, felul personal în care privim moda este cel care determină modul în care o purtăm.

Julia Iancu, București

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Julia Iancu a ales piese din colecția Reserved care îmbină simplitatea cu detalii feminine și combinații surprinzătoare. Selecția sa de toamnă include lână, dantelă și jacquard, alături de piese practice, ușor de integrat în ritmul cotidian.

„Stilul meu reflectă energia creativă a Bucureștiului, unde diferite surse de inspirație și influențe se îmbină în mod natural”, spune Julia. „Îmi place ca ținutele mele să fie relaxate și feminine, dar, în același timp, îmi place să mă joc cu detalii neașteptate, care le oferă un caracter mai personal.”

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Printre ținutele sale se numără o jachetă-blazer roșie, accesorizată cu o broșă, pantaloni negri largi și o geantă din piele întoarsă, care creează un look puternic, dar în același timp relaxat; o fustă midi plisată cu imprimeu în carouri, purtată alături de un pulover delicat cu decolteu în V și un fular asortat; precum și o jachetă cu textură de piele, combinată cu pantaloni bej cu croială barrel-leg și o cămașă albă, completată de o coafură atent aleasă. Lookurile includ și siluete mai feminine: o rochie mini crem, purtată cu pantofi în nuanțe nude, dar și denim clasic albastru, asortat cu o cămașă crem cu detalii din dantelă, balerini cu vârful roșu și o geantă din piele întoarsă.

Dacă vizitezi Bucureștiul și cauți inspirație în materie de stil, Julia recomandă să te oprești la o cafea:

„Aș spune că, în primul rând, la cafenelele de specialitate din București”, spune Julia atunci când este întrebată unde pot fi întâlniți cei mai stilați oameni. „Sunt și eu o mare iubitoare de cafea, așa că acestea sunt locurile mele preferate pentru a petrece timpul. Aici poți întâlni cei mai interesanți și bine îmbrăcați oameni.”

Erika Boldrin, Milano

Perspectiva italiană asupra colecției de toamnă este reprezentată de Erika Boldrin, care optează pentru piele, blană, imprimeuri animal print, jacquard, dantelă și siluete inspirate de corset, construind o abordare spectaculoasă și senzuală a garderobei de toamnă. Stilul său surprinde foarte bine caracterul orașului Milano, combinând nonșalanța cu eleganța și elementele îndrăznețe cu atenția pentru detalii.

„Ador să combin albastrul intens cu verdele militar. Am creat pentru Reserved o ținută pornind de la această combinație și m-am îndrăgostit de ea”, spune Erika despre combinațiile sale preferate de culori. „O altă combinație preferată este bejul camel cu negru. Este o asociere atemporală, care poate avea în continuare personalitate, mai ales atunci când adaugi o textură interesantă sau un accesoriu statement.”

Călătoriile și observarea stilului oamenilor din diferite colțuri ale lumii joacă, de asemenea, un rol important în modul în care Erika se raportează la modă. În timpul celei mai recente călătorii prin Canada, a găsit o curea în stil cowboy, pe care își dorește să o integreze în ținutele sale din această iarnă. În Milano, caută inspirație mai ales în Brera, unul dintre cele mai pline de atmosferă și stilate cartiere ale orașului, unde apreciază în mod deosebit eleganța discretă a locuitorilor mai în vârstă.

Dacă vrei să arăți ca o femeie din Milano, iată cum descrie Erika stilul acestora:

„Cu siguranță, un blazer din piele purtat peste un top din dantelă, blugi cu croială dreaptă și botine din piele întoarsă, cu arhitectura milaneză clasică în fundal. Această combinație de nonșalanță și eleganță mi se pare foarte “milaneză” – puțin edgy, puțin romantică, dar întotdeauna atent construită.”

Linda Schulz, Düsseldorf

„Pentru mine, Düsseldorf are o energie foarte elegantă, orientată spre mediul business, care îmi influențează în mod natural stilul”, spune Linda. „Îmi plac minimalismul, croielile bine realizate și piesele esențiale de calitate, dar adaug întotdeauna ceva care să ofere ținutei un caracter mai personal.”

Linda abordează garderoba de toamnă din perspectiva unor soluții practice, fără a renunța la accente distinctive. Alegerile sale includ denim, costume, imprimeuri, curele și gulere din blană. Stilul său reflectă bine caracterul orașului Düsseldorf: este minimalist și sofisticat, dar păstrează totodată o notă jucăușă și nu pare niciodată prea studiat.

Unul dintre elementele-cheie ale garderobei sale este blazerul oversized – o piesă atemporală și ușor de combinat cu diferite articole. Acestea sunt exact tipurile de piese care reflectă cel mai bine abordarea Lindei asupra modei: croieli clasice, culori neutre și un detaliu mai puternic, care oferă personalitate întregului look.

„Caut inspirație atunci când mă plimb prin oraș și observ oamenii. Düsseldorf este foarte divers: de la ținute elegante și impecabile la combinații mai experimentale – iar această diversitate este, de fapt, ceea ce mă inspiră cel mai mult”, spune Linda.

Selecția sa evidențiază latura mai funcțională a colecției de toamnă – piese care pot fi integrate cu ușurință într-o garderobă de zi cu zi, păstrându-și în același timp caracterul datorită detaliilor și formelor distinctive.

Sylwia Butor, Varșovia

„Stilul meu: simplu, clasic. Orașul influențează cu siguranță modul în care mă îmbrac. În același timp, încerc să îmi integrez propriul stil, inspirându-mă din ceea ce văd pe străzi”, spune Sylwia Butor, reprezentând Varșovia.

Selecția sa de toamnă are la bază siluete puternice și combinații eclectice. Pielea, lâna, denimul și croielile bine definite se întâlnesc aici. O jachetă sport purtată alături de o fustă creion din piele, un total look din piele naturală – o jachetă cu umeri accentuați și pantaloni barrel-leg, un trench cu imprimeu de șarpe sau o ținută inspirată de o muză artistică, formată dintr-un pulover negru din lână cu guler înalt, cizme înalte și o fustă midi amplă, maro, din piele întoarsă naturală, completată de ochelari de soare cat-eye – toate reflectă pasiunea sa pentru piese puternice, care rămân în același timp foarte practice.

Sylwia demonstrează că sezonul jachetelor și paltoanelor nu limitează exprimarea personală – la Reserved există numeroase opțiuni statement care atrag atenția: un trench cu aspect de piele, o jachetă bomber din piele întoarsă cu nasturi aurii supradimensionați, un blazer în stil Napoleon, o jachetă din blană artificială sau un blazer din lână bleu deschis, care poate fi purtat și ca jachetă.

„Minimalism, arhitectură, oameni. Mă inspir din ele atunci când mă aștept cel mai puțin, ceea ce poate fi chiar motivul pentru care iubesc atât de mult acest oraș”, spune Sylwia atunci când descrie influența Varșoviei asupra stilului său.

Alegerile sale creează o garderobă în care feminitatea se întâlnește cu siluete mai puternice, iar piesele elegante pot fi combinate cu stiluri sport și mai relaxate.

Deși fiecare protagonistă abordează moda de toamnă dintr-o perspectivă diferită, toate au un lucru în comun – conștientizarea propriului stil și libertatea de a alege ceea ce li se potrivește cu adevărat. Alegerile lor prezintă moduri diferite de a construi o garderobă și demonstrează că inspirația nu are nici o singură sursă, nici o singură definiție și că fiecare femeie își poate crea propria poveste pornind de la noile piese din colecția de toamnă Reserved.

Patru femei, patru orașe și patru perspective asupra modei de toamnă, la Reserved

Colecția este disponibilă în magazinele Reserved și online, în aplicație și pe www.reserved.com.

Foto: Reserved

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