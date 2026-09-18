Ce trebuie să știi despre casa de marcat și sistemul POS

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Bonul fiscal și chitanța de la terminalul bancar nu sunt același lucru din punct de vedere legal, iar confundarea lor a costat mulți comercianți amenzi consistente. Obligația de a emite bon fiscal prin casa de marcat electronică fiscală (AMEF) și obligația de a accepta plata cu cardul prin terminal POS sunt două cerințe distincte, reglementate prin acte normative separate, care se aplică simultan și nu se înlocuiesc reciproc. Înțelegerea acestei distincții este punctul de plecare pentru orice comerciant care vrea să fie în regulă cu legislația fiscală.

Casa de marcat electronică: cine este obligat și ce înseamnă fiscalizarea

Orice operator economic care încasează bani de la persoane fizice, indiferent dacă plata se face în numerar, prin card sau prin orice alt mijloc echivalent, are obligația să utilizeze o casă de marcat electronică fiscală, conform OUG nr. 28/1999. Legislația nu lasă loc de interpretare: emiterea unei facturi nu înlocuiește bonul fiscal pentru vânzările cu amănuntul. Factura este un document contabil suplimentar, nu un substitut al bonului.

Casele de marcat cu jurnal pe hârtie nu mai sunt conforme legal. Singurul tip acceptat în prezent este AMEF-ul, adică aparatul cu jurnal electronic și conectare la sistemul informatic al ANAF. Fiscalizarea presupune introducerea seriei fiscale și a datelor firmei, iar ANAF atribuie un număr unic de identificare (NUI) fiecărui aparat înregistrat. Conectarea efectivă la sistemul ANAF este o obligație separată, nu un pas opțional.

Sancțiunile pentru nedotarea cu casă de marcat sau neutilizarea acesteia sunt severe: amendă între 10.000 și 15.000 lei și suspendarea activității între una și trei luni. Riscul nu este doar financiar, ci și operațional.

Obligația POS: pragul vechi și noile reguli din 2026

Reglementarea privind terminalele POS a trecut printr-o schimbare importantă. Regula clasică, stabilită prin OUG nr. 193/2002, prevedea că firmele care încasează anual peste 50.000 lei în numerar sunt obligate să accepte plata cu cardul. Obligația intra în vigoare din trimestrul următor celui în care pragul era depășit.

Legea 239/2025, cu aplicare de la 1 ianuarie 2026, a extins semnificativ această obligație. Noile prevederi stabilesc că orice entitate care nu operează exclusiv prin cont bancar trebuie să instaleze un mijloc modern de plată, terminal POS sau soluție echivalentă. Pragul de 50.000 lei nu mai este singurul criteriu: obligația vizează acum și persoanele juridice, și PFA-urile, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, indiferent de volumul de numerar încasat. Profesioniștii fără personalitate juridică înregistrați la ANAF în baza unei legi speciale, adică profesiile liberale reglementate ca atare, nu intră sub incidența acestor modificări.

Sancțiunile prevăzute de Legea 239/2025 sunt substanțial mai mari decât cele anterioare: lipsa unui mijloc modern de plată instalat se pedepsește cu amendă între 20.000 și 50.000 lei, iar refuzul de a accepta o plată electronică atrage o amendă cuprinsă între 5.000 și 7.500 lei. Există și o excepție practică: activitățile desfășurate în zone fără rețea de comunicații electronice beneficiază de un termen de conformare de 12 luni calculat de la data conectării zonei respective la rețea. Instituțiile bancare acceptante au la rândul lor obligația de a instala terminalul POS în maximum 30 de zile de la solicitarea comerciantului.

Sistemul POS all in one: ce aduce față de configurațiile clasice

Dacă obligația legală este clară, alegerea echipamentului potrivit ridică întrebări practice. Un sistem POS all in one reunește ecranul tactil, procesorul, memoria și stocarea într-un singur dispozitiv compact, spre deosebire de configurațiile tradiționale care presupun o unitate centrală separată, un monitor și o serie de cabluri și conexiuni intermediare. Rezultatul este un spațiu de lucru mai ordonat la tejghea sau la recepție, o instalare mai rapidă și un număr mai mic de puncte de defectare hardware.

Ecranele disponibile acoperă o gamă largă de dimensiuni, de la 10 inci pentru spații compacte până la 21,5 inci pentru puncte de vânzare cu flux mare de clienți sau pentru aplicații de tip kiosk. Sistemele rulează fie pe Android, fie pe Windows IoT, ceea ce le face compatibile cu majoritatea aplicațiilor de gestiune comercială sau de restaurant utilizate în România. Utilizările tipice includ magazine cu amănuntul, restaurante, cafenele și hoteluri, unde interfața tactilă și compactitatea contează în mod direct pentru eficiența operațională.

Din perspectiva costurilor, prețurile actuale pentru un sistem POS all in one pornesc de la aproximativ 3.400 de lei pentru modelele de 10 inci cu Android și pot depăși 10.000 de lei pentru configurațiile de 21,5 inci cu Windows și memorie extinsă. Garanția standard pentru seria EloPOS este de trei ani, ceea ce reprezintă un factor relevant atunci când echipamentul funcționează zilnic în regim de producție. Smartscan pune la dispoziție filtre de selecție pe diagonală, sistem de operare și configurație hardware, astfel încât comparația între modele se poate face dintr-un singur loc, fără a consulta surse multiple.

Cum se corelează casa de marcat cu terminalul POS în practică

Un aspect care generează frecvent confuzie este relația dintre cele două echipamente în fluxul de lucru zilnic. Terminalul POS bancar procesează tranzacția cu cardul și transmite confirmarea băncii, dar nu emite bon fiscal. Casa de marcat electronică este cea care generează bonul fiscal, indiferent de modalitatea de plată. Prin urmare, chiar dacă un client plătește exclusiv prin card, comerciantul este obligat să emită bon fiscal prin AMEF, cu excepția situațiilor în care tranzacția se decontează exclusiv prin cont bancar și se emite factură fiscală în format e-Factura, conform condițiilor prevăzute de lege.

Integrarea tehnică dintre un sistem POS all in one și o casă de marcat conectată la ANAF este posibilă și recomandată în locațiile cu volum mare de tranzacții, deoarece reduce erorile de operare și accelerează procesul la tejghea. Alegerea unui sistem POS cu conectivitate adecvată și compatibilitate cu imprimanta fiscală utilizată este, din acest motiv, un criteriu tehnic la fel de important ca dimensiunea ecranului sau sistemul de operare. Comercianții care pornesc la drum sau care își reînnoiesc echipamentele au avantajul că piața oferă soluții integrate, iar o consultanță pre-achiziție poate clarifica ce combinație de echipamente acoperă simultan obligațiile fiscale și nevoile operaționale concrete ale punctului de vânzare.

Surse:

SmartBill Blog, „Casa de marcat și POS – Ce obligații legale au firmele”, blog.smartbill.ro

ContApp, „Cont bancar, casa de marcat și terminal POS”, contapp.ro, ianuarie 2026

StartCo, „Când ai nevoie de casă de marcat: reguli, excepții și pași practici”, startco.ro, februarie 2026

Smartscan.ro, „Sisteme POS All in One cu Touchscreen”, smartscan.ro

Patronatul Comercianților și Servisanților de Case de Marcat din România, patronatcasedemarcat.ro

Foto: pexels.com

Urmărește-ne pe Google News