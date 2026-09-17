Influnecerița Maria Alves a murit la 22 de ani, după o intervenție estetică

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Maria Eduarda Alves dos Santos, cunoascută pe rețelele de socializare drept Duda Alves, a încetat din viață la vârsta de doar 22 de ani, la scurt timp după ce fusese supusă unei intervenții chirurgicale estice.

Tânăra din Brazilia, care adunase o comunitate de peste 750.000 de urmăritori pe TikTok, s-a stins din viață duminică, lăsând în urmă o familie îndurerată și numeroși fani șocați. În prezent, circumstanțele exacte ale tragediei sunt analizate îndeaproape de autorități, moartea sa fiind investigată drept o posibilă sinucidere.

O procedură estetică detaliată public

Cu doar câteva zile înainte de tragicul deznodământ, tânăra vorbise deschis cu urmăritorii ei despre decizia de a face o operație de mastopexie, menită să îi remodeleze bustul. Aceasta explicase că motivele au fost atât de natură fizică, cât și estetică, din cauza durerilor de spate provocate de disproporția dintre înălțimea ei și mărimea sânilor.

„Am ajuns să scot jumătate din ce aveam. A fost mai mult o problemă estetică, voiam să port haine fără sutien, voiam să am mai multă libertate”, declara influențatoarea în ultimul ei videoclip, exprimându-și totodată nemulțumirea față de comentariile neadecvate primite ulterior de la unii urmăritori.

Val de mesaje sfâșietoare și apel la intimitate

Vestea dispariției sale a provocat un val de reacții emoționante din partea celor care au cunoscut-o îndeaproape. Prietena ei cea mai bună, Sarah Mahdavi, a confirmat pierderea dureroasă și a cerut înțelegere din partea publicului.

„Duda, pe lângă faptul că era cea mai bună prietenă a mea, era familia mea, dragostea mea și tot ce mi-aș fi putut imagina vreodată. Vă rog să ne respectați suferința”, a transmis aceasta pe rețelele de socializare. De asemenea, o altă prietenă, Clarissa Pavie, a amintit de personalitatea sa vibrantă, subliniind că tânăra nu era doar lumină, ci și calm și autenticitate cu o notă de umor sec.

Citeşte şi: La opt luni după divorț, Andreea Popescu rupe tăcerea despre Dan Alexa. Ce a simțit după ce a făcut totul public. „Este un lucru pe care mi l-am asumat!”

Citeşte şi: Ce s-a întâmplat cu vila din SUA a lui Nick Rădoi în care a stat Mădălina Apostol înainte de tragedie

Citeşte şi: J Balvin și Valentina Ferrer s-au despărțit. Au un copil împreună și între ei era o diferență de vârstă de nouă ani

Omagii la fel de profunde au venit și din partea verișoarei sale, Geovana Alves, care a mărturisit că anii petrecuți alături de Duda au fost cei mai frumoși din viața ei.

Ultimul omagiu în São Paulo

Funeraliile tinerei au avut loc marți, la o biserică din São Paulo, unde familia și apropiații s-au adunat pentru a-și lua rămas-bun. În cadrul ceremoniei, tatăl influențatoarei a ținut să le mulțumească tuturor celor care i-au fost alături fiicei sale de-a lungul vieții și pe rețelele de socializare. „A avut, pe lângă dragostea părinților ei, dragostea rudelor, mătușilor, verilor, a fratelui ei iubit și dragostea prietenilor ei. Și cât de important este acest lucru în viețile noastre. Vă mulțumesc”, a afirmat îndurerat tatăl acesteia. Ancheta poliției braziliene este în desfășurare pentru a clarifica toate aspectele care au dus la acest deznodământ tragic.

Foto –

Urmărește-ne pe Google News