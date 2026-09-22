Gabriela Lucuțar, dezvăluiri neașteptate despre funeraliile Mădălinei Apostol. „Eu le-aș fi făcut altfel!” Ce a observat la sicriul de mii de euro

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Gabriela Lucuțar, cunoscută drept „Regina Întunericului”, a analizat detaliile legate de funeraliile Mădălinei Apostol pe baza imaginilor apărute în presă. Cu o vastă experiență în domeniul serviciilor funerare, aceasta a oferit mai multe observații privind modul în care a fost organizat evenimentul, evidențiind atât aspecte financiare, cât și detalii tehnice.

Deși a subliniat că nu cunoaște costurile exacte și că nu s-a ocupat personal de ceremonie, expertul a estimat că bugetul alocat a fost unul peste medie.

Un sicriu din categoria superioară de lux

Unul dintre primele elemente analizate a fost sicriul ales pentru regretata Mădălina Apostol. Gabriela Lucuțar susține că modelul face parte dintr-o categorie superioară, având un preț considerabil pe piață.

„A fost un sicriu destul de scump. În jur de 5.000 de euro. Cu siguranță 4.000-5.000 de euro. Este un Prezident alb, în două capace”, a explicat aceasta, conform România TV.

Dilema capacului frigorific și detaliile tehnice

O altă chestiune adusă în discuție a fost utilizarea unui capac frigorific. Specialistul a explicat că un astfel de dispozitiv presupune o anumită procedură tehnică înainte de a fi instalat, detaliu pe care nu l-a regăsit în fotografiile publicate.

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„Înțeleg că i-au pus capac frigorific, dar eu, prin pozele din presă, nu am văzut capacul frigorific pus. Ca să pui capacul frigorific, să stea la rece, trebuie date capacele jos”, a afirmat antreprenoarea.

În plus, ea a menționat că, în cazurile în care se efectuează o necropsie, sunt necesare măsuri speciale și proceduri suplimentare pentru conservarea corespunzătoare a trupului neînsuflețit.

Aspectul pachetelor și semnificația celor 12 Apostoli

În ceea ce privește pachetele împărțite participanților, Gabriela Lucuțar a menționat că ar fi optat pentru o abordare diferită din punct de vedere estetic.

„Pachetele eu le-aș fi făcut altfel, cele de împărțit. Nu le-aș fi lăsat așa transparente. Le-aș fi pus în ceva, să nu se vedă ce este în interior”, a declarat specialista în servicii funerare.

Cu toate acestea, ea a explicat și încărcătura spirituală a tradiției celor 12 pachete, amintind că numărul este strâns legat de cei 12 Apostoli din tradiția popular-religioasă. Toate aceste observații reprezintă o evaluare făcută pe baza experienței sale profesionale și nu o confirmare a cheltuielilor exacte suportate de familie.

Foto – Facebook

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