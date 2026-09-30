Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Cristian Tudor Popescu a susținut, pe 29 septembrie, că arestarea lui Călin Georgescu este rezultatul unei înțelegeri tacite între PSD și AUR. Gazetarul afirmă că fiecare partid ar avea de câștigat din condamnarea îndelungată a fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Cristian Tudor Popescu, despre arestarea lui Călin Georgescu

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, se află în centrul unui scandal care zguduie scena politică românească. Arestat preventiv pe 29 septembrie 2026 de DIICOT și acuzat de propagandă legionară și tentativă de lovitură de stat, cazul său ridică întrebări despre influențele și jocurile de culise dintre principalele forțe politice din România. Potrivit gazetarului Cristian Tudor Popescu, această situație reflectă o „convergență tacită între PSD și AUR”.

Într-o declarație făcută la B1 TV, Cristian Tudor Popescu a subliniat că atât PSD, cât și AUR au interese convergente în privința condamnării lui Călin Georgescu.

„Pentru ambele formațiuni este bine ca domnul Georgescu să intre în pușcărie”, a spus gazetarul.

El a explicat că soarta lui Călin Georgescu ar putea fi influențată de o eventuală înțelegere între cele două partide.

„Atunci când se va realiza această înțelegere, domnul Călin Georgescu va putea fi scos și din adâncurile unui beci mai sinistru decât arestul domnesc”, a mai spus CTP.

Citește și: Vila din Toscana, pe banii susținătorilor. Călin Georgescu ar putea primi cadou locuința de 1.2 milioane euro

Citește și: O femeie cu doi copii a fost amenințată de un bărbat după ce a fost lăsată de angajata unui supermarket să meargă în față la coadă / Video

Relația tensionată dintre George Simion și Călin Georgescu

Un alt aspect surprins de CTP este relația complicată dintre George Simion, liderul AUR, și Călin Georgescu. Deși cei doi au fost văzuți uneori pe aceeași lungime de undă, gazetarul susține că, în realitate, „Simion îl disprețuiește profund pe Georgescu”.

Potrivit informațiilor deținute de Cristian Tudor Popescu, Simion îl consideră pe fostul candidat „oarecum nebun”.

Această relație tensionată poate avea însă un avantaj strategic pentru AUR, crede jurnalistul.

„Dorința nemărturisită, dar arzătoare, a lui Simion și AUR este ca domnul Georgescu să intre în pușcărie pe un termen foarte lung, pentru că, în felul acesta, AUR îl va zeifica. Îi va face tot felul de manifestații, de protest, «Free CG», «Free Călin Georgescu»”, a explicat el.

În acest scenariu, votanții lui Georgescu ar putea să se orienteze spre AUR, partidul care l-ar prezenta ca pe un martir al neamului.

Citește și: Un copil de aproape doi ani a fost eutanasiat. Este cel mai tânăr caz cunoscut de acest fel

Citește și: Opoziția de la Chișinău a inițiat procedura de suspendare a Maiei Sandu. Ce acuzații îi sunt aduse președintei Republicii Moldova

Călin Georgescu, de la câștigător al alegerilor la inculpat

Situația lui Călin Georgescu este cu atât mai surprinzătoare cu cât, pe 6 decembrie 2024, el a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale. Totuși, victoria sa a fost umbrită de dezvăluiri ulterioare, conform cărora Georgescu ar fi beneficiat de finanțări dubioase și sprijin extern suspect, inclusiv ingerințe ale Rusiei. Aceste informații au determinat Curtea Constituțională să anuleze rezultatele primului tur.

La scurt timp, în februarie 2025, Călin Georgescu a fost acuzat de procurori de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale. Acuzațiile s-au bazat pe legăturile sale cu un grup de mercenari, conduși de Horațiu Potra, care ar fi plănuit să provoace haos în timpul protestelor din București, organizate după anularea alegerilor. În urma acestor dezvăluiri, Georgescu a fost exclus din cursa electorală, iar scrutinul a fost câștigat în mai 2025 de Nicușor Dan, care l-a învins pe George Simion în turul al doilea.

Pe fundalul acestor evenimente, Cristian Tudor Popescu a făcut o remarcă ce a stârnit controverse: „Simion îl disprețuiește profund pe Georgescu, dar există o strategie cinică. Și mai bine pentru AUR ar fi dacă domnul Georgescu ar deceda, într-un fel sau altul. I-ar face niște funeralii ca lui Moța și Marin, legionarii care s-au întors morți din Spania. Și din nou ar câștiga… Noi suntem urmașii lui, noi îi vom cinsti memoria. Votați-ne!”.

În prezent, Călin Georgescu se află în Arestul Central al Poliției Capitalei, după ce a fost reținut la locuința sa din Mogoșoaia, în urma unei decizii a Curții de Apel București. Procesul său include acuzațiile de propagandă legionară și tentativă de lovitură de stat.

Sursă foto: Hepta

Urmărește-ne pe Google News