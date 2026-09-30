  MENIU  
Home > Știri > Cristian Tudor Popescu despre implicarea PSD și AUR în arestarea lui Călin Georgescu: „Simion îl disprețuiește profund, crede că e nebun”

Cristian Tudor Popescu despre implicarea PSD și AUR în arestarea lui Călin Georgescu: „Simion îl disprețuiește profund, crede că e nebun”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.  Actualizat 30.09.2026, 13:16
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Cristian Tudor Popescu a susținut, pe 29 septembrie, că arestarea lui Călin Georgescu este rezultatul unei înțelegeri tacite între PSD și AUR. Gazetarul afirmă că fiecare partid ar avea de câștigat din condamnarea îndelungată a fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Cristian Tudor Popescu, despre arestarea lui Călin Georgescu

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, se află în centrul unui scandal care zguduie scena politică românească. Arestat preventiv pe 29 septembrie 2026 de DIICOT și acuzat de propagandă legionară și tentativă de lovitură de stat, cazul său ridică întrebări despre influențele și jocurile de culise dintre principalele forțe politice din România. Potrivit gazetarului Cristian Tudor Popescu, această situație reflectă o „convergență tacită între PSD și AUR”.

Într-o declarație făcută la B1 TV, Cristian Tudor Popescu a subliniat că atât PSD, cât și AUR au interese convergente în privința condamnării lui Călin Georgescu.

„Pentru ambele formațiuni este bine ca domnul Georgescu să intre în pușcărie”, a spus gazetarul.

Divorțează la 4 luni de la nuntă! E știrea momentului în showbizul românesc! Ea ar fi fost cea care a plecat din căminul conjugal
Divorțează la 4 luni de la nuntă! E știrea momentului în showbizul românesc! Ea ar fi fost cea care a plecat din căminul conjugal
Recomandarea zilei

El a explicat că soarta lui Călin Georgescu ar putea fi influențată de o eventuală înțelegere între cele două partide.

„Atunci când se va realiza această înțelegere, domnul Călin Georgescu va putea fi scos și din adâncurile unui beci mai sinistru decât arestul domnesc”, a mai spus CTP.

Cristian Tudor Popescu a făcut declarația momentului în legătură cu dedesubturile scenei politice din România! „Îl disprețuiește profund, crede că e nebun”. Ce nu s-ar vedea, de fapt, la TV. Dezvăluirea la care nimeni nu se aștepta
Cristian Tudor Popescu a făcut declarația momentului în legătură cu dedesubturile scenei politice din România! „Îl disprețuiește profund, crede că e nebun”. Ce nu s-ar vedea, de fapt, la TV. Dezvăluirea la care nimeni nu se aștepta
Recomandarea zilei

Citește și: Vila din Toscana, pe banii susținătorilor. Călin Georgescu ar putea primi cadou locuința de 1.2 milioane euro

Citește și: O femeie cu doi copii a fost amenințată de un bărbat după ce a fost lăsată de angajata unui supermarket să meargă în față la coadă / Video

Relația tensionată dintre George Simion și Călin Georgescu

Un alt aspect surprins de CTP este relația complicată dintre George Simion, liderul AUR, și Călin Georgescu. Deși cei doi au fost văzuți uneori pe aceeași lungime de undă, gazetarul susține că, în realitate, „Simion îl disprețuiește profund pe Georgescu”.

Potrivit informațiilor deținute de Cristian Tudor Popescu, Simion îl consideră pe fostul candidat „oarecum nebun”.

Această relație tensionată poate avea însă un avantaj strategic pentru AUR, crede jurnalistul.

„Dorința nemărturisită, dar arzătoare, a lui Simion și AUR este ca domnul Georgescu să intre în pușcărie pe un termen foarte lung, pentru că, în felul acesta, AUR îl va zeifica. Îi va face tot felul de manifestații, de protest, «Free CG», «Free Călin Georgescu»”, a explicat el.

În acest scenariu, votanții lui Georgescu ar putea să se orienteze spre AUR, partidul care l-ar prezenta ca pe un martir al neamului.

Citește și: Un copil de aproape doi ani a fost eutanasiat. Este cel mai tânăr caz cunoscut de acest fel

Citește și: Opoziția de la Chișinău a inițiat procedura de suspendare a Maiei Sandu. Ce acuzații îi sunt aduse președintei Republicii Moldova

Călin Georgescu, de la câștigător al alegerilor la inculpat

Situația lui Călin Georgescu este cu atât mai surprinzătoare cu cât, pe 6 decembrie 2024, el a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale. Totuși, victoria sa a fost umbrită de dezvăluiri ulterioare, conform cărora Georgescu ar fi beneficiat de finanțări dubioase și sprijin extern suspect, inclusiv ingerințe ale Rusiei. Aceste informații au determinat Curtea Constituțională să anuleze rezultatele primului tur.

La scurt timp, în februarie 2025, Călin Georgescu a fost acuzat de procurori de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale. Acuzațiile s-au bazat pe legăturile sale cu un grup de mercenari, conduși de Horațiu Potra, care ar fi plănuit să provoace haos în timpul protestelor din București, organizate după anularea alegerilor. În urma acestor dezvăluiri, Georgescu a fost exclus din cursa electorală, iar scrutinul a fost câștigat în mai 2025 de Nicușor Dan, care l-a învins pe George Simion în turul al doilea.

Pe fundalul acestor evenimente, Cristian Tudor Popescu a făcut o remarcă ce a stârnit controverse: „Simion îl disprețuiește profund pe Georgescu, dar există o strategie cinică. Și mai bine pentru AUR ar fi dacă domnul Georgescu ar deceda, într-un fel sau altul. I-ar face niște funeralii ca lui Moța și Marin, legionarii care s-au întors morți din Spania. Și din nou ar câștiga… Noi suntem urmașii lui, noi îi vom cinsti memoria. Votați-ne!”.

În prezent, Călin Georgescu se află în Arestul Central al Poliției Capitalei, după ce a fost reținut la locuința sa din Mogoșoaia, în urma unei decizii a Curții de Apel București. Procesul său include acuzațiile de propagandă legionară și tentativă de lovitură de stat.

Sursă foto: Hepta

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
New York Times a ales cel mai bun serial al secolului. Capodopera cu 62 de episoade poate fi văzută pe Netflix
New York Times a ales cel mai bun serial al secolului. Capodopera cu 62 de episoade poate fi văzută pe Netflix
GSP.ro
Soția lui Lewandowski, sedusă de hyrox: „Ne vedem la curse!”
Soția lui Lewandowski, sedusă de hyrox: „Ne vedem la curse!”
Click.ro
Fiica actorului Chad Lowe a murit la doar 13 ani. Anunțul făcut de familie: „Avem inima frântă”
Fiica actorului Chad Lowe a murit la doar 13 ani. Anunțul făcut de familie: „Avem inima frântă”
TV Mania
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Redactia.ro
Schimbarea soc la PRO TV!! O prezentatoare cunoscuta nu va mai prezenta știrile
Schimbarea soc la PRO TV!! O prezentatoare cunoscuta nu va mai prezenta știrile
Citește și...
Județul din România care finanțează cu o sumă uriașă Campionatul Național de Fotbal al Avocaților. E dezmăț pe bani publici!
Temperaturile au coborât sub zero grade Celsius în mai multe localități din România. Cum va fi vremea în următoarele zile
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Patru zodii chinezești scapă de o perioadă dificilă. Ce aduce 1 octombrie
Nicușor Dan, prima reacție după ce guvernul Siegfried Mureșan a picat la vot în Parlament
Ce a cerut Călin Georgescu din arest. În ce condiții stă fostul politician
Guvernul lui Siegfried Mureșan nu a obținut votul de încredere al Parlamentului
Cum a fost surprinsă Simona Halep alături de iubitul ei, Dorin Mateiu. S-au sărutat în mașină
Cum arată casa lui Florin Piersic din Cluj. Locuința este renovată recent, este cochetă și cu un farmec aparte. Aici este locul în care marele actor locuiește cu soția lui, Anna Torok / FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cum s-a schimbat viața lui Dragoș Bucur și a Danei Nălbaru după ce au părăsit Capitala.„Iubire, tu îți dai seama că noi locuim într-o livadă?”
Cum s-a schimbat viața lui Dragoș Bucur și a Danei Nălbaru după ce au părăsit Capitala.„Iubire, tu îți dai seama că noi locuim într-o livadă?”
Cristina Șișcanu, dezvăluiri fără perdea despre viața intimă: "Unde dispare sexul?"
Cristina Șișcanu, dezvăluiri fără perdea despre viața intimă: "Unde dispare sexul?"
Proiecte speciale
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Libertatea.ro
Un român a spus cât câștigă în Irlanda și ce loc de muncă și-a găsit: „Destul de bine pentru un salahor ca mine”
Un român a spus cât câștigă în Irlanda și ce loc de muncă și-a găsit: „Destul de bine pentru un salahor ca mine”
Avantaje
Vestea cruntă a venit acum! Adio, maestre!!! A murit brusc și el... și copilăria noastră odată cu el!😭 Legendarul actor s-a stins fulgerător, lăsând o lume în șoc și lacrimi amare... Boala incurabilă de care suferea
Vestea cruntă a venit acum! Adio, maestre!!! A murit brusc și el... și copilăria noastră odată cu el!😭 Legendarul actor s-a stins fulgerător, lăsând o lume în șoc și lacrimi amare... Boala incurabilă de care suferea
Elle
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Fratele Prințesei Diana dezvăluie abia acum „dorința ciudată” a Regelui Charles cu privire la funeraliile acesteia. Ce a cerut Charles: „Este greu de înțeles de ce…”
Fratele Prințesei Diana dezvăluie abia acum „dorința ciudată” a Regelui Charles cu privire la funeraliile acesteia. Ce a cerut Charles: „Este greu de înțeles de ce…”
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru o nuntă în locația aleasă de Valeria Lungu. Ce include meniul
Câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru o nuntă în locația aleasă de Valeria Lungu. Ce include meniul
Stelian Ogică, primele declarații despre al cincilea divorț: „Au fost patru luni frumoase, însă se pare că s-a terminat…”
Stelian Ogică, primele declarații despre al cincilea divorț: „Au fost patru luni frumoase, însă se pare că s-a terminat…”
Simona Halep face primele declarații despre viața personală, după ce s-a aflat că are o relație cu Dorin Mateiu: „E momentul să îmi formez familia pe care mi-o doresc”
Simona Halep face primele declarații despre viața personală, după ce s-a aflat că are o relație cu Dorin Mateiu: „E momentul să îmi formez familia pe care mi-o doresc”
Anghel Damian, despre relația cu Theo Rose și fiul lor: „Avem un pact. Opiniile diferite trebuie reglate, dar niciodată în fața copilului” / Exclusiv
Anghel Damian, despre relația cu Theo Rose și fiul lor: „Avem un pact. Opiniile diferite trebuie reglate, dar niciodată în fața copilului” / Exclusiv
Roxana Hulpe explică de ce a dispărut de la pupitrul Știrilor Pro Tv de weekend. Care este motivul: „Am zis stop” 
Roxana Hulpe explică de ce a dispărut de la pupitrul Știrilor Pro Tv de weekend. Care este motivul: „Am zis stop” 
Observator News
Satul uitat din România în care mai locuiesc doar trei oameni. Aici venea Mihai Eminescu în vacanţele de vară
Satul uitat din România în care mai locuiesc doar trei oameni. Aici venea Mihai Eminescu în vacanţele de vară
Libertatea pentru Femei
Simona Halep, surprinsă cu iubitul milionar de ziua ei! Fericită, îndrăgostită, superbă, campioana noastră iubește și e iubită! Imaginile spun totul
Simona Halep, surprinsă cu iubitul milionar de ziua ei! Fericită, îndrăgostită, superbă, campioana noastră iubește și e iubită! Imaginile spun totul
Breaking NEWS! Cristian Tudor Popescu intră frontal în scandal și lansează o ipoteză incredibilă, care răstoarnă tot ce știam! Călin Georgescu, PSD, AUR și George Simion au…
Breaking NEWS! Cristian Tudor Popescu intră frontal în scandal și lansează o ipoteză incredibilă, care răstoarnă tot ce știam! Călin Georgescu, PSD, AUR și George Simion au…
20 de vedete care au trecut prin cea mai cumplită durere. Și-au îngropat propriii copii
20 de vedete care au trecut prin cea mai cumplită durere. Și-au îngropat propriii copii
Cum arată și ce face Linda Gray la 86 de ani. Sue Ellen din „Dallas” a trecut printr-o dramă cumplită: „Nu te împaci niciodată cu asta”
Cum arată și ce face Linda Gray la 86 de ani. Sue Ellen din „Dallas” a trecut printr-o dramă cumplită: „Nu te împaci niciodată cu asta”
Viva.ro
Ce imagini! E BREAKING în lumea mondenă de câteva minute! Rareș Cojoc și Andreea Popescu s-au întâlnit, iar locul ales i-a lăsat MASCĂ pe toți. Da, cei doi tocmai s-au...
Ce imagini! E BREAKING în lumea mondenă de câteva minute! Rareș Cojoc și Andreea Popescu s-au întâlnit, iar locul ales i-a lăsat MASCĂ pe toți. Da, cei doi tocmai s-au...
Săptămâna surprizelor! Postarea lui Traian Băsescu face acum înconjurul site-urilor și televiziunilor. Ce răsturnare de situație! Fostul președinte al României, cu două mandate, a făcut un anunț complet neașteptat
Săptămâna surprizelor! Postarea lui Traian Băsescu face acum înconjurul site-urilor și televiziunilor. Ce răsturnare de situație! Fostul președinte al României, cu două mandate, a făcut un anunț complet neașteptat
Presa de scandal din Franța nu are nicio clipă de liniște! Ce s-a aflat și ce imagini uluitoare au apărut, iar în prezent doar despre asta se vorbește. E real! Fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, este personajul momentului după bomba care a ieșit la iveală
Presa de scandal din Franța nu are nicio clipă de liniște! Ce s-a aflat și ce imagini uluitoare au apărut, iar în prezent doar despre asta se vorbește. E real! Fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, este personajul momentului după bomba care a ieșit la iveală
În plin scandal cu fosta soție, Valentin Sanfira n-a mai rezistat și a rupt tăcerea! Artistul i-a transmis un avertisment dur Codruței Filip, după ce ea a vorbit deschis despre divorțul lor: ”Te știe Dumnezeu...”
În plin scandal cu fosta soție, Valentin Sanfira n-a mai rezistat și a rupt tăcerea! Artistul i-a transmis un avertisment dur Codruței Filip, după ce ea a vorbit deschis despre divorțul lor: ”Te știe Dumnezeu...”
Redactia.ro
Schimbarea soc la PRO TV!! O prezentatoare cunoscuta nu va mai prezenta știrile
Schimbarea soc la PRO TV!! O prezentatoare cunoscuta nu va mai prezenta știrile
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Zodia care începe săptămâna cu dreptul. Luni dimineață primește vestea care îi schimbă toate planurile în bine
Zodia care începe săptămâna cu dreptul. Luni dimineață primește vestea care îi schimbă toate planurile în bine
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
COVID și gripa revin în forță. Simptomele pe care să nu le ignori în această toamnă
COVID și gripa revin în forță. Simptomele pe care să nu le ignori în această toamnă
Bill Gates avertizează: „În zece ani, majoritatea sarcinilor oamenilor vor putea fi realizate de inteligența artificială”
Bill Gates avertizează: „În zece ani, majoritatea sarcinilor oamenilor vor putea fi realizate de inteligența artificială”
Premieră medicală la București. Ce primesc acum pacienții care au nevoie de transfuzii
Premieră medicală la București. Ce primesc acum pacienții care au nevoie de transfuzii
Rujeola ar putea avea, în sfârșit, un tratament. Anticorpii care au blocat virusul
Rujeola ar putea avea, în sfârșit, un tratament. Anticorpii care au blocat virusul
TV Mania
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Valerie Lungu trăiește ca-n reviste! Cum arată vila cu stil parizian a vedetei de la Asia Express
Valerie Lungu trăiește ca-n reviste! Cum arată vila cu stil parizian a vedetei de la Asia Express
E de nerecunoscut! Claudia Ion de la «Insula Iubirii», complet schimbată înainte de operațiile estetice [15 FOTO]
E de nerecunoscut! Claudia Ion de la «Insula Iubirii», complet schimbată înainte de operațiile estetice [15 FOTO]
Surpriză! Denise Rifai a apărut într-un videoclip alături de Ramona Olaru și Gabriela Oțil Ce replică a rostit la final, ca pe vremea „40 de întrebări”
Surpriză! Denise Rifai a apărut într-un videoclip alături de Ramona Olaru și Gabriela Oțil Ce replică a rostit la final, ca pe vremea „40 de întrebări”
CSID.ro
Unde îți poți verifica gratuit plămânii în București. Testările se fac doar până pe 2 octombrie, în cinci locații
Unde îți poți verifica gratuit plămânii în București. Testările se fac doar până pe 2 octombrie, în cinci locații
Nu mai adăuga leguma asta arsă în ciorbă sau supă! E o adevărată toxină în farfurie
Nu mai adăuga leguma asta arsă în ciorbă sau supă! E o adevărată toxină în farfurie
Cine își mai aduce aminte de dansatoarea Jasmine? Cum arată acum: e transformată total după ce a dispărut din lumina reflectoarelor
Cine își mai aduce aminte de dansatoarea Jasmine? Cum arată acum: e transformată total după ce a dispărut din lumina reflectoarelor
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică și mulți nu au recunoscut-o
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică și mulți nu au recunoscut-o
Libertatea
Cum va fi vremea în 1 octombrie 2026: brumă dimineața, dar temperaturile ating chiar și 26 de grade în unele zone
Cum va fi vremea în 1 octombrie 2026: brumă dimineața, dar temperaturile ating chiar și 26 de grade în unele zone
Primele imagini cu chipurile gemenilor Roxanei Nemeș. Cum arată Ania și Zain la un an și ce au ales de pe tăviță
Primele imagini cu chipurile gemenilor Roxanei Nemeș. Cum arată Ania și Zain la un an și ce au ales de pe tăviță
România, țara săracă cu cea mai fericită viață din Uniunea Europeană: creșteri record de venituri în decurs de 15 ani
România, țara săracă cu cea mai fericită viață din Uniunea Europeană: creșteri record de venituri în decurs de 15 ani
Un român a spus cât câștigă în Irlanda și ce loc de muncă și-a găsit: „Destul de bine pentru un salahor ca mine”
Un român a spus cât câștigă în Irlanda și ce loc de muncă și-a găsit: „Destul de bine pentru un salahor ca mine”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton