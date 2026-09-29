O femeie cu doi copii a fost amenințată de un bărbat după ce a fost lăsată de angajata unui supermarket să meargă în față la coadă / Video

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Scene revoltătoare la un supermarket din Timișoara. O mamă cu doi copii a fost jignită și amenințată de un bărbat după ce a fost invitată de casieră în față la coadă. Femeia a filmat incidentul și a predat înregistrarea Poliției.

O femeie cu doi copii a fost amenințată de un bărbat după ce a fost lăsată de angajata unui supermarket să meargă în față la coadă

Un moment de coșmar trăit de o mamă din Timișoara a stârnit revolta comunității după un incident șocant dintr-un supermarket. O femeie, aflată la cumpărături alături de cei doi copii ai săi, unul de 6 ani și o fetiță de doar 6 luni, a fost jignită și amenințată de un bărbat, sub privirile copiilor.

Totul a început la casa de marcat, unde o angajată a propus ca femeia să fie lăsată să treacă în față, având în vedere că era însoțită de copii mici. Surprinzător, doi bărbați aflați la rând au fost de acord și i-au sugerat același lucru. Însă, în primă instanță, mama a refuzat politicos oferta: „Nu am cerut nimănui să mă lase în față. Le-am mulțumit și chiar am spus că nu este nevoie, pentru că sunt cuminți copiii”.

Unul dintre bărbații de la coadă a fost deranjat că femeia a acceptat în final să meargă în față. Bărbatul a urmărit-o în parcare și a început să o certe. Anterior, mama a sesizat agentul de pază al magazinului, însă spune că nu s-a luat nicio măsură.

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„Nu-mi să spui tu mie la revedere că-ți f** una”

„Eu eram acolo, ați văzut produsele, v-ați băgat în fața mea. Dar nu ați zis nimic, nici mă scuzați, îmi dați voie, se poate vă rog frumos?”, i-a spus, moment în care femeia a insistat că doamna de la casă a invitat-o în față, deși ea a ezitat inițial spunând că sunt cuminți copiii. „Bun și dacă vă spunea să vă aruncați în fața mașinii vă aruncați, nu? Nu e frumos! Eram acolo, ați văzut produsele, v-ați băgat în fața mea!”, a mai spus bărbatul. „Asta este o lege pentru părinți, sunt două lucruri total diferite”, a insistat femeia. La un moment dat, femeia îi spune bărbatului „Hai la revedere”, moment în care acesta devine agresiv și spune: „Nu-mi să spui tu mie la revedere că-ți f** una”.

#siguranta #incident##agresor#politie ♬ sunet original - 🌹Sorina〰️Majar🌹 @roxin.sorina Astăzi am trecut printr-o situație pe care sincer nu mă așteptam să o trăiesc. Eram la un supermarket cu cei doi copii ai mei, unul de 6 ani și fetița mea de doar 6 luni. La casă, doamna de la casă mi-a spus să trec în față, având în vedere că eram cu doi copii mici. Și cei doi domni care erau în fața și în spatele meu mi-au spus același lucru. Le-am mulțumit și chiar am spus că nu este nevoie, pentru că „sunt cuminți copiii”. Nu am cerut nimănui să mă lase în față. Unul dintre domni a devenit însă foarte agresiv verbal și a început să mă jignească și să îmi vorbească extrem de urât. Am încercat să îi spun calm că, dacă are o problemă cu mine, poate să îmi vorbească civilizat. Am sesizat și paznicul magazinului, însă nu s-a luat nicio măsură. După ce am ieșit din magazin, omul a venit după noi. Am început să filmez. În filmare se poate auzi cum mă înjură și mă amenință, spunând inclusiv că se abține să nu dea în mine. Apoi lovește cu umbrela coșul în care se afla fetița mea de doar 6 luni. Pentru mine, în acel moment, nu a mai fost vorba despre o simplă ceartă la casă. Erau doi copii lângă mine, iar unul dintre ei era în acel coș. Am mers la Poliție și am predat filmarea și dovezile pe care le am. #Timișoara

„A început să mă jignească și să îmi vorbească extrem de urât. Am încercat să îi spun calm că, dacă are o problemă cu mine, poate să îmi vorbească civilizat. În filmare se poate auzi cum mă înjură și mă amenință, spunând inclusiv că se abține să nu dea în mine. Apoi lovește cu umbrela coșul în care se afla fetița mea de doar 6 luni”, a mai povestit femeia, citată de Rise News.

Prezența copiilor a amplificat sentimentul de teamă al femeii: „Pentru mine, în acel moment, nu a mai fost vorba despre o simplă ceartă la casă. Erau doi copii lângă mine, iar unul dintre ei era în acel coș”.

Femeia a oferit Poliției filmarea incidentului.

Foto: Captură Instagram

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