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Jurnalistul Patrick André de Hillerin a decedat luni, 29 septembrie, la doar 52 de ani. A fost unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați jurnaliști din România și unul dintre fondatorii Academiei Cațavencu.
Patrick André de Hillerin a avut o carieră de peste 30 de ani în presa românească. A început să scrie în 1990, pe când avea doar 15 ani, în revista Ligii Studenților. Apoi, s-a alăturat publicației Cațavencu și a fost unul dintre fondatorii Academiei Cațavencu și, mai târziu, ai revistei Cațavencii.
El a colaborat cu publicații precum Libertatea, Săptămâna Financiară și Dilema, lucrând și în televiziune în proiecte precum „Jurnalul Academiei Cațavencu”, „Starea Nației” și „România 9”. Din august 2025, el publica editoriale și analize în publicația Gândul.
„Cu adâncă durere în suflet vă anunțăm dispariția prematură a colegului de breaslă Patrick André de Hillerin, la doar 52 de ani. Plecarea sa lasă în urmă un gol greu de cuprins în cuvinte și o profundă tristețe în rândul celor care l-au cunoscut, apreciat și respectat”, a transmis publicația.
Ziaristul avea mai multe probleme medicale, printre care hipertensiune și diabet.
„Prin activitatea sa jurnalistică, prin vocea sa distinctă și prin pasiunea pentru adevăr, pentru meseria pe care a slujit-o, Patrick André de Hillerin și-a lăsat amprenta asupra presei românești”, a transmis „Tulcea Noastră”.