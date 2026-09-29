Anca Dumitra și-a înscris fiul la o grădiniță privată. Cât este taxa anuală pentru o educație aleasă

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Anca Dumitra, cunoscută publicului din îndrăgitul serial de comedie Las Fierbinți, trăiește o etapă emoționantă în viața de mamă: fiul său, Levi Nicholas, a început grădinița. Actrița, care și-a câștigat aprecierea atât pe scenă, cât și pe ecrane, a ales o grădiniță privată de top, cu standarde ridicate, pentru a-i asigura copilului ei cele mai bune condiții de educație.

Anca Dumitra, taxă uriașă pentru educația fiului ei

Pentru a marca acest moment important, Anca Dumitra a împărtășit cu fanii ei o imagine pe Instagram, în secțiunea Story. Fotografia surprinde curtea instituției, decorată cu baloane colorate, și mesajul emoționant „Grădi start”, cu care actrița a anunțat debutul acestei noi etape din viața familiei sale.

Potrivit site-ului oficial al grădiniței, unde actrița l-a înscris pe micuț, taxa anuală începe de la 11.500 de euro, sumă plătibilă în patru tranșe, la care se adaugă o taxă unică de înscriere de 500 de euro. Fondată în urmă cu 16 ani, instituția pune un accent deosebit pe dezvoltarea armonioasă a copiilor prin activități interactive și experiențe practice.

În plus, grădinița dispune de o curte generoasă, organizată pe zone tematice de învățare, oferind un spațiu sigur pentru joacă și explorare.

Anca Dumitra a fost extrem de atentă în alegerea acestei grădinițe, dovedind încă o dată că prioritatea sa este bunăstarea și dezvoltarea armonioasă a fiului ei.

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Levi Nicholas a împlinit 2 ani

Pe 17 septembrie 2026, Levi Nicholas, fiul Ancăi Dumitra și al partenerului său, Manfred Spendier, a împlinit doi ani. Deși actrița este extrem de discretă în ceea ce privește viața personală, aceasta a făcut o rară excepție cu ocazia aniversării băiețelului său.

Pe contul său de Instagram, Anca a publicat o fotografie emoționantă în care micuțul îi reflectă trăsăturile aproape perfect. De la forma ochilor până la conturul buzelor, Levi pare o adevărată copie în miniatură a celebrei sale mame.

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„Nu jumătate, ci întreg. Nu de azi, dintotdeauna, pentru totdeauna. Ești darul meu divin și prin tine se explică Dumnezeu. La mulți ani, iubirea și inima mea toată!”, a scris Anca Dumitra pe rețelele sociale, un mesaj care a emoționat mii de fani.

De când a devenit mamă în toamna anului 2024, viața Ancăi Dumitra a căpătat o nouă perspectivă. În ciuda unei agende încărcate cu proiecte teatrale și de televiziune, actrița reușește să își gestioneze timpul astfel încât să se dedice pe deplin fiului său.

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Sursă foto: Instagram

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