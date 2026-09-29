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A redefinit complet noțiunea de eroină în filmele de acțiune și a intrat definitiv în istoria cinematografiei. La 68 de ani, actrița pe care o cunoaște o lume întreagă continuă să impresioneze prin stilul ei autentic, refuzând să se supună standardelor rigide ale frumuseții de la Hollywood.

Una din cele mai frumoase actrițe de la Hollywood, transformare spectaculoasă

Născută în Salisbury, Maryland, Linda Hamilton și-a început parcursul artistic studiind actoria la legendarul Lee Strasberg Theatre Institute din New York. Deși primii pași i-a făcut în producții TV și thrillere moderate, anul 1984 i-a schimbat viața pentru totdeauna. Distribuirea în rolul Sarah Connor din producția The Terminator, regizată de James Cameron, i-a adus o faimă uriașă.

Spre deosebire de majoritatea actrițelor din acea epocă, Linda a transformat personajul dintr-o victimă vulnerabilă într-o luptătoare de neoprit. Pentru Terminator 2: Judgment Day (1991), s-a supus unui regim fizic extrem de dur care i-a adus aprecieri uriașe din partea criticilor.

Portofoliul ei include și alte producții de succes, precum Children of the Corn (1984), Dante’s Peak (1997), celebrul serial Beauty and the Beast (alături de Ron Perlman, rol ce i-a adus nominalizări la Globurile de Aur și Emmy), iar recent a putut fi văzută în producții precum Resident Alien și în ultimul sezon din serialul-fenomen Stranger Things.

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Sărutul incendiar cu Arnold Schwarzenegger

Legătura dintre Linda Hamilton și Arnold Schwarzenegger transcende ecranele de cinema, cei doi fiind prieteni apropiați de peste trei decenii. Un moment care a făcut înconjurul lumii și a ținut prima pagină a publicațiilor mondene s-a petrecut în timpul turneului de promovare pentru filmul Terminator: Dark Fate.

Aflați pe covorul roșu la evenimentele oficiale ale premierei, cei doi mari actori s-au reîntâlnit extrem de afectuos. În fața zecilor de fotografi și a sutelor de fani extaziați, Linda Hamilton și Arnold Schwarzenegger s-au îmbrățișat cald și s-au sărutat pe buze, demonstrând că chimia și respectul reciproc rămân la fel de puternice ca în prima zi de filmări din anii ’80.

„Îl iubesc necondiționat pe Arnold, este un prieten minunat”, avea să mărturisească actrița ulterior.

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Povestea de dragoste cu James Cameron

Viața din spatele luminii reflectoarelor nu a fost întotdeauna ușoară pentru vedeta din Terminator. Puțini știu că Linda a avut o soră geamănă identică, Leslie Hamilton. Aceasta a lucrat ca dublură pentru Linda în mai multe scene cheie din Terminator 2, inclusiv în secvențele în care apăreau două versiuni ale lui Sarah Connor.

Actrița a fost căsătorită prima dată cu actorul Bruce Abbott (1982–1989), alături de care are un fiu, Dalton. În 1997, s-a căsătorit cu celebrul regizor James Cameron, cu care are o fiică, Josephine. Căsnicia cu Cameron s-a încheiat însă repede, în 1999, după un divorț intens mediatizat.

Prețul plătit pentru rolurile fizice a fost mare. În timpul filmării scenei din lift din Terminator 2, când s-au tras focuri de armă fără ca ea să poarte dopuri de protecție la urechi, Linda a suferit o pierdere permanentă parțială de auz.

În prezent, Linda Hamilton se declară extrem de împăcată cu propria persoană și refuză intervențiile estetice sau încercările disperate de a opri timpul în loc.

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Sursă foto: Getty

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