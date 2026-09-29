Dylan Sprouse a devenit tată pentru prima dată. Actorul și Barbara Palvin sunt părinții unei fetițe

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Dylan Sprouse și Barbara Palvin au devenit părinți! Actorul și supermodelul au anunțat pe 28 septembrie 2026 că fetița lor a venit pe lume pe 7 septembrie. Cei doi, căsătoriți din iulie 2023, nu au dezvăluit încă numele micuței.
Dylan Sprouse și Barbara Palvin au devenit părinți
Dylan Sprouse și Barbara Palvin sunt oficial părinți! Deși fetița lor s-a născut pe 7 septembrie (Ziua Muncii în America), aceștia au dat vestea cea mare pe 28 septembrie, la trei săptămâni de la marele eveniment.
„Am luat Ziua Muncii literalmente anul acesta, 👼🏻”, au scris cei doi într-un mesaj emoționant, însoțit de o fotografie în care ei și bebelușul lor sunt îmbrăcați în tricouri cu logo-ul echipei Los Angeles Dodgers, urmărind un meci la televizor.
Deși au împărtășit vestea fericită, numele micuței rămâne încă un mister.
Dylan, actor cunoscut din perioada în care a jucat în producții Disney Channel, și Barbara, fost înger Victoria’s Secret, și-au unit destinele în iulie 2023, iar vestea sarcinii a fost dezvăluită pentru prima dată la Festivalul de Film de la Cannes, în mai 2026. Cei doi au apărut atunci pe covorul roșu, radiind de fericire. Barbara a purtat o rochie albastră diafană, lăsând să se vadă cu mândrie burtica, în timp ce Dylan, îmbrăcat la patru ace, o ținea protector.
Într-un interviu acordat podcastului „Not Skinny But Not Fat” în august, Dylan Sprouse a vorbit despre emoțiile amestecate pe care le simte în așteptarea rolului de tată de fată.
„Este prima fetiță Sprouse născută după foarte mult timp”, a explicat actorul, mărturisind: „Provin dintr-o familie doar cu băieți, așa că tatăl meu nu mă poate ajuta prea mult să înțeleg ce înseamnă să crești o fată”.
Cu toate acestea, Dylan Sprouse a adăugat că este „foarte încântat”, mai ales pentru că prietenii lui care au băieți „par să treacă printr-o experiență destul de solicitantă”.
Barbara Palvin, cunoscută pentru spiritul său jovial, a glumit în cadrul podcastului că venirea pe lume a unei fetițe îl va „liniști” pe soțul ei.
„O să fii așa de stresat cu prințesa”, a râs ea, iar Dylan a completat cu umor: „Îmi place să iau parte la petrecerile cu ceai, fără nicio ironie”.
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