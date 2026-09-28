Gabrielle Henry, Miss Jamaica, dă în judecată Miss Universe după ce a căzut de pe scenă și a petrecut luni întregi prin spitale

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Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, a căzut de pe scena Miss Universe în noiembrie 2025, suferind răni grave. La aproape un an de la accident, ea a decis să dea în judecată organizatorii pentru neglijență.

Accidentul care i-a schimbat viața lui Gabrielle Henry

Gabrielle Henry, reprezentanta Jamaicăi la Miss Universe 2025, a trecut printr-o experiență cumplită care i-a marcat viața. În timpul defilării pentru prezentarea rochiilor de seară, tânăra de 28 de ani a căzut de pe scenă, sub privirile înmărmurite ale publicului și juraților. Incidentul a avut loc pe 19 noiembrie 2025, la Bangkok, și a transformat unul dintre cele mai importante momente din cariera sa într-o luptă pentru supraviețuire.

Atunci, tânăra a fost transportată de urgență la spital, iar primele informații indicau că viața sa nu era în pericol. Totuși, realitatea s-a dovedit a fi mult mai gravă.

În momentul fatidic, Gabrielle Henry purta o rochie lungă, portocalie, decorată cu paiete strălucitoare, care i-a pus în evidență eleganța. În încercarea de a respecta coregrafia repetată, a pășit din greșeală pe marginea scenei, prăbușindu-se de la o înălțime de 1,5 metri. Spațiul neacoperit și nemarcat, în care erau depozitate echipamente de iluminat, s-a transformat într-o capcană necruțătoare.

Miss Jamaica și-a pierdut cunoștința la impact și a suferit răni grave: „o leziune cerebrală traumatică, cu hemoragie subarahnoidiană acută, contuzie hemoragică a lobului frontal și hemoragie subdurală”, conform plângerii depuse ulterior în instanță.

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Miss Jamaica a petrecut luni întregi în spital

Raul Rocha, președintele Organizației Miss Universe, și Nawat Itsaragrisil, directorul Miss Universe Thailanda, au fost primii care au sărit să o ajute, însă gravitatea situației a impus intervenția paramedicilor.

Gabrielle Henry a fost transportată la Paolo Rangsit Hospital, unde a rămas internată până pe 10 decembrie 2025. În ciuda eforturilor medicilor, rănile suferite au avut un impact devastator asupra vieții tinerei, punându-i în pericol cariera profesională de medic oftalmolog.

După externarea din Thailanda, Gabrielle s-a întors în Jamaica, unde a fost internată din nou pentru a continua tratamentul. Recuperarea s-a dovedit a fi un proces îndelungat și extrem de dificil, iar Gabrielle a trebuit să învețe din nou să facă lucruri elementare.

„Recuperarea nu a fost ușoară. Și încă nu s-a încheiat”, a declarat ea pentru People, povestind despre cele 10 luni marcate de spitalizări și terapii.

Prima ei apariție publică a avut loc abia în luna mai 2026, la un eveniment caritabil organizat în Atlanta. A vorbit sincer despre lupta ei cu recuperarea, dar a fost nevoită să rămână așezată pe un scaun pe durata discursului.

Gabrielle Henry a subliniat că procesul de vindecare a implicat nu doar depășirea traumelor fizice, ci și o reconstrucție completă a încrederii și a forței interioare.

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Gabrielle Henry dă în judecată Miss Universe

Pe 21 septembrie 2026, Gabrielle Henry a decis să facă un pas curajos. Ea a intentat un proces împotriva Organizației Miss Universe, precum și a companiilor-mamă JKN Legacy Inc. și Legacy Holding Group USA, acuzându-le de neglijență.

În documentele depuse la Curtea Superioară din Delaware, fosta Miss Jamaica a enumerat cinci capete de acuzare, printre care neglijența în organizarea evenimentului, condițiile nesigure de pe scenă și provocarea unor suferințe emoționale.

Conform plângerii, luminile puternice i-au obstrucționat vizibilitatea în timpul defilării, iar scena avea o deschidere nesemnalizată, ceea ce a dus la accidentul care i-a schimbat viața. În urma rănilor severe și a complicațiilor neurologice, Gabrielle Henry nu și-a mai putut continua rezidențiatul în oftalmologie și se află încă sub tratament și supraveghere medicală constantă.

Organizația Miss Universe a reacționat la acuzații printr-o declarație transmisă publicației People, în care afirmă că nu a primit nicio notificare oficială în legătură cu procesul.

„Prin urmare, nu suntem în măsură să comentăm acuzații pe care nu le-am văzut”, se arată în declarație.

Sursă foto: Profimedia, Instagram

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