Gabrielle Henry, Miss Jamaica, dă în judecată Miss Universe după ce a căzut de pe scenă și a petrecut luni întregi prin spitale

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Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, a căzut de pe scena Miss Universe în noiembrie 2025, suferind răni grave. La aproape un an de la accident, ea a decis să dea în judecată organizatorii pentru neglijență.
Accidentul care i-a schimbat viața lui Gabrielle Henry
Gabrielle Henry, reprezentanta Jamaicăi la Miss Universe 2025, a trecut printr-o experiență cumplită care i-a marcat viața. În timpul defilării pentru prezentarea rochiilor de seară, tânăra de 28 de ani a căzut de pe scenă, sub privirile înmărmurite ale publicului și juraților. Incidentul a avut loc pe 19 noiembrie 2025, la Bangkok, și a transformat unul dintre cele mai importante momente din cariera sa într-o luptă pentru supraviețuire.
Atunci, tânăra a fost transportată de urgență la spital, iar primele informații indicau că viața sa nu era în pericol. Totuși, realitatea s-a dovedit a fi mult mai gravă.
În momentul fatidic, Gabrielle Henry purta o rochie lungă, portocalie, decorată cu paiete strălucitoare, care i-a pus în evidență eleganța. În încercarea de a respecta coregrafia repetată, a pășit din greșeală pe marginea scenei, prăbușindu-se de la o înălțime de 1,5 metri. Spațiul neacoperit și nemarcat, în care erau depozitate echipamente de iluminat, s-a transformat într-o capcană necruțătoare.
Miss Jamaica și-a pierdut cunoștința la impact și a suferit răni grave: „o leziune cerebrală traumatică, cu hemoragie subarahnoidiană acută, contuzie hemoragică a lobului frontal și hemoragie subdurală”, conform plângerii depuse ulterior în instanță.
Raul Rocha, președintele Organizației Miss Universe, și Nawat Itsaragrisil, directorul Miss Universe Thailanda, au fost primii care au sărit să o ajute, însă gravitatea situației a impus intervenția paramedicilor.
Gabrielle Henry a fost transportată la Paolo Rangsit Hospital, unde a rămas internată până pe 10 decembrie 2025. În ciuda eforturilor medicilor, rănile suferite au avut un impact devastator asupra vieții tinerei, punându-i în pericol cariera profesională de medic oftalmolog.
După externarea din Thailanda, Gabrielle s-a întors în Jamaica, unde a fost internată din nou pentru a continua tratamentul. Recuperarea s-a dovedit a fi un proces îndelungat și extrem de dificil, iar Gabrielle a trebuit să învețe din nou să facă lucruri elementare.
„Recuperarea nu a fost ușoară. Și încă nu s-a încheiat”, a declarat ea pentru People, povestind despre cele 10 luni marcate de spitalizări și terapii.
Prima ei apariție publică a avut loc abia în luna mai 2026, la un eveniment caritabil organizat în Atlanta. A vorbit sincer despre lupta ei cu recuperarea, dar a fost nevoită să rămână așezată pe un scaun pe durata discursului.
Gabrielle Henry a subliniat că procesul de vindecare a implicat nu doar depășirea traumelor fizice, ci și o reconstrucție completă a încrederii și a forței interioare.
Pe 21 septembrie 2026, Gabrielle Henry a decis să facă un pas curajos. Ea a intentat un proces împotriva Organizației Miss Universe, precum și a companiilor-mamă JKN Legacy Inc. și Legacy Holding Group USA, acuzându-le de neglijență.
În documentele depuse la Curtea Superioară din Delaware, fosta Miss Jamaica a enumerat cinci capete de acuzare, printre care neglijența în organizarea evenimentului, condițiile nesigure de pe scenă și provocarea unor suferințe emoționale.
Conform plângerii, luminile puternice i-au obstrucționat vizibilitatea în timpul defilării, iar scena avea o deschidere nesemnalizată, ceea ce a dus la accidentul care i-a schimbat viața. În urma rănilor severe și a complicațiilor neurologice, Gabrielle Henry nu și-a mai putut continua rezidențiatul în oftalmologie și se află încă sub tratament și supraveghere medicală constantă.
Organizația Miss Universe a reacționat la acuzații printr-o declarație transmisă publicației People, în care afirmă că nu a primit nicio notificare oficială în legătură cu procesul.
„Prin urmare, nu suntem în măsură să comentăm acuzații pe care nu le-am văzut”, se arată în declarație.