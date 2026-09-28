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Nikita a ajuns de urgență la spital în Malaga, după ce s-a prăbușit pe stradă și a suferit un atac vascular cerebral. Vedetei i s-au făcut mai multe investigații, iar în cele din urmă a fost externată. Totuși, acum aceasta trebuie să aibă mai multă grijă de ea.

Nikita, la spital după ce a suferit un AVC

Nikita, cunoscută pentru personalitatea sa puternică, a trecut recent prin momente dificile după ce a suferit un atac vascular cerebral în Malaga, orașul în care locuiește împreună cu fetele sale. În timp ce ieșea de la filmări, vedeta s-a prăbușit pe stradă, fiind ulterior transportată de urgență la spital.

„Ieșisem de la o filmare și în momentul în care mă îndreptam spre casă cu prietenii mei, am căzut efectiv jos. Mi-am pierdut cunoștința, nu am mai știut nimic de mine de, ce să spun, o oră! Nu am mai știut de mine. A venit Poliția, a venit Salvarea. Erau români care erau în trecere și «Vai, o cunosc, e Nikita noastră! Nu se poate așa ceva!». Bine, îți zic ce spunea lumea, eu nu știu, că eu mi-am pierdut cunoștința”, a povestit Nikita, citată de Pro TV.

Medicii i-au confirmat că este vorba de un AVC cauzat, cel mai probabil, de stresul acumulat.

„Asta e de la stres… să fii singură în lume și să-ți rezolvi tu singură toate treburile, nu e așa ușor. Am ajuns la spital, am fost îngrijită, au stat prietenii mei lângă mine. În același timp, fără să vreau, o mare surpriză, m-a sunat și Michele Moronne, pot să dovedesc cu mesajele”, a mai adăugat vedeta.

Acum, aceasta este hotărâtă să își prioritizeze sănătatea și să evite situațiile stresante.

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Vedeta este la al doilea AVC

Din păcate, acest episod nu este o premieră pentru Nikita. În urmă cu câțiva ani, vedeta a trecut printr-o experiență similară.

„Am mai trecut acum câțiva ani, la fel, printr-un AVC, tot așa am căzut în stradă, la fel, tot mașinile de Poliție, a venit Salvarea. Trebuie să am mult mai multă grijă de mine”, a declarat ea.

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Pentru a-și proteja sănătatea, Nikita urmează acum un tratament strict.

„Da, bineînțeles, iau pastile de inimă, iau calmante. Nu mai am voie să beau multă cafea, n-am voie să mai beau energizante. Bine, eu alcool nu beau, nu iau alte substanțe”, a mai spus vedeta.

Sursă foto: Facebook, Instagram, Captură video

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